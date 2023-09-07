尿失禁可以表现为近乎持续的滴尿，或有意识或无意识的间歇性排尿。一些患者表现为突然极度尿急（抑制不住的排尿欲望），很少或无警告，没到达厕所就已经排尿。尿失禁可以在腹内压增加时出现或加重。尿后淋漓非常常见，可能是男性的正常变化。明确临床类型有时会有帮助，但多数情况下病因重叠出现，大部分治疗方法也相同。

急迫性尿失禁指急迫的无法抑制的排尿欲望，紧接着出现不受控制的尿液漏出（中至大量）；夜尿和夜间尿失禁很常见。是老年人最常见的尿失禁类型，但也可以影响年轻人。常在使用利尿剂后突然出现并因无法快速赶到厕所而加重。在女性，随年龄增长而出现的萎缩性阴道炎可导致尿道壁变薄及受激惹、引起尿频。

压力性尿失禁指因为突然增加的腹内压（如咳嗽、打喷嚏、大笑、弯腰或举重物）引起的尿液漏出。漏出的尿量呈小到中量，是女性尿失禁第二常见的类型，大部分是因为生育时的并发症和萎缩性尿道炎的进展所致。男性可在手术如前列腺根治后出现压力性尿失禁。压力性尿失禁在肥胖人群中更严重，因为腹部内容物对膀胱顶部的压力更大。

溢出性尿失禁指尿液从过度充盈的膀胱中滴出。尿失禁的量可以很小，但常持续滴漏，致使漏出的总量较大。溢出性尿失禁是男性尿失禁第二常见的原因。

功能性尿失禁指认知功能或身体损伤（如痴呆或中风）或环境因素阻碍了控制排尿。例如，病人可能没有意识到排尿需要，不知道厕所在哪里，或可能不能走到一个离所在地较远的厕所处。神经和尿道结构可以正常。

混合型尿失禁指以上任意类型的组合。最常见的组合是急迫性合并压力性尿失禁；或功能性尿失禁合并急迫性或压力性尿失禁。