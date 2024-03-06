根据患者的个人愿望与目标，在治疗或使用诊断试验前，评估衡量潜在的不利影响和益处。医护人员应始终自省以下问题：

治疗或诊断测试的结果将如何影响该患者的生活质量？

基于这些结果做出的决定是否与该患者的护理目标一致？

潜在的不利影响包括以下几点：

死亡

并发症，包括长时间疲劳和残疾

不适

不便

费用

需要额外的试验或治疗

潜在的益处包括以下几点：

治愈

延长寿命

减缓疾病进展

功能改善

症状缓解

预防并发症

当治疗能很大程度上得到益处，极不可能产生不利影响时，决策相对简单。然而，当治疗可能有不一致的影响时，评估生命质量对每个患者的相对重要性非常重要。 例如，积极的肿瘤治疗可以延长生命，但有显著降低生命质量的严重不良作用（如慢性恶心、呕吐、口腔溃疡）。在这种情况下，患者对生活质量与生存时间及对风险和不确定帮助之间的选择偏好能帮助治疗决策，是治愈、延长生命治疗还是姑息性治疗。

当不同的治疗措施（如心绞痛或骨性关节炎是手术还是药物治疗）可产生不一样的疗效、毒性反应或两者兼有时，患者对生命质量的看法也可能影响治疗决策。医生能帮助患者了解不同治疗方式的预期结果，帮助患者作出更明智的决定。有助于明确替代方案的讨论应该涉及考虑到每个患者偏好的共同决策，并且语言和概念应该根据每个患者的认知能力进行调整。

预测各种治疗方法的优劣时，医护人员应该根据患者的个体临床特性分析，而不是仅凭患者的实际年龄。一般情况下，患者的实际年龄在决定不同的治疗方法或治疗目标时是无关紧要的。然而，预期寿命可能影响治疗的选择。 比如，寿命有限的患者可能活不长，不能从一个缓慢进展的疾病的积极治疗（如局部缓慢生长的前列腺癌行放射性前列腺根治术）中获益。

然而，除了预期寿命，生活质量也很重要。 因此，不应该因患者预期寿命有限而自动拒绝可以提高生活质量的侵入性治疗（如，关节置换术、冠状动脉搭桥术）。同样，由于护理目标的改变，当药物治疗风险大于治疗益处时，也应考虑停用药物（例如，停用他汀类药物来降低临终关怀患者的胆固醇水平）。最后，应根据需要提供护理，以改善或维持一个人的生活质量，同时与他们的护理目标保持一致。