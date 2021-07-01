与药代动力学效应相反，药理动力学是指药物对身体的作用或身体对药物的反应；受受体结合、受体后效应和化学作用的影响（参见药物-受体相互作用）。老年人类似药物浓度对作用靶点的作用（灵敏度）较年轻人更大或更小（见表衰老对药物反应的影响）。差异可能由于药物-受体相互作用的变化、受体后反应或自适应稳态效应引起，在体弱患者中，通常是由于器官的病理变化引起。 然而，药效学和药代动力学作用之间的临床区分有时可能很困难。

老年人对抗胆碱药物的作用特别敏感。 许多药物（如三环类抗抑郁药、有镇静作用的抗组胺药、泌尿系统抗毒蕈碱受体药物、一些精神活性药物、阿托品样作用的抗帕金森药物，许多OTC安眠药和感冒制剂）都有抗胆碱能效应。 老年人，尤其是认知障碍患者，特别容易出现这些药物的CNS不良反应，可能变得意识更加混乱，昏昏欲睡。抗胆碱能药物也常引起便秘、尿潴留（尤其是良性前列腺增生的老年男性）、视力模糊、体位性低血压和口干。即便是低剂量，这些药物也能通过抑制出汗增加中暑的风险。一般情况下，老年人应尽可能避免使用有抗胆碱能作用的药物。