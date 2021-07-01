与药代动力学效应相反，药理动力学是指药物对身体的作用或身体对药物的反应；受受体结合、受体后效应和化学作用的影响（参见药物-受体相互作用）。老年人类似药物浓度对作用靶点的作用（灵敏度）较年轻人更大或更小（见表衰老对药物反应的影响）。差异可能由于药物-受体相互作用的变化、受体后反应或自适应稳态效应引起，在体弱患者中，通常是由于器官的病理变化引起。 然而，药效学和药代动力学作用之间的临床区分有时可能很困难。
老年人对抗胆碱药物的作用特别敏感。 许多药物（如三环类抗抑郁药、有镇静作用的抗组胺药、泌尿系统抗毒蕈碱受体药物、一些精神活性药物、阿托品样作用的抗帕金森药物，许多OTC安眠药和感冒制剂）都有抗胆碱能效应。 老年人，尤其是认知障碍患者，特别容易出现这些药物的CNS不良反应，可能变得意识更加混乱，昏昏欲睡。抗胆碱能药物也常引起便秘、尿潴留（尤其是良性前列腺增生的老年男性）、视力模糊、体位性低血压和口干。即便是低剂量，这些药物也能通过抑制出汗增加中暑的风险。一般情况下，老年人应尽可能避免使用有抗胆碱能作用的药物。
衰老对药物反应的影响
分级
药物
作用
衰老的影响
镇痛药
吗啡
急性镇痛效果
↑
喷他佐辛
镇痛效果
↑
抗凝药
肝素
PTT（部分凝血活酶时间）
↔
华法林
PT/INR（凝血酶原时间/国际标准化比值）
↑
支气管舒张剂
沙丁胺醇
支气管扩张
↓
异丙托溴铵
支气管扩张
↔
心血管药物
血管紧张素II
受体阻断剂
降低血压
↑
地尔硫䓬
急性降压作用
↑
依那普利
急性降压作用
↑
非洛地平
降压作用
↑
异丙肾上腺素
增加心率
↓
增加射血分数
↓
扩张静脉
↓
硝酸甘油
扩张静脉
↔
去甲肾上腺素
急性血管收缩
↔
去氧肾上腺素
急性静脉收缩
↔
急性升压作用
↔
哌唑嗪
急性降压作用
↔
普萘洛尔（及其它beta受体阻滞剂）
减慢心率
↓
维拉帕米
急性降压作用，心脏传导作用
↑
利尿剂
布美他尼
增加尿流量和钠排泄
↓
呋塞米
高峰利尿反应的大小和潜伏期
↓
口服降糖药
格列本脲*
慢性降糖作用
↑
精神药物
地西泮
镇静
↑
苯海拉明
精神运动障碍
↑
氟哌啶醇
急性镇静
↑
咪达唑仑
脑电图 (EEG) 活动
↑
镇静
↑
替马西泮
姿势摇摆
↑
精神运动作用
↑
镇静
↑
硫喷妥钠
麻醉
↔
三唑仑
镇静
↑
其他
阿托品
胃排空障碍
↔
左旋多巴
不良反应
↑
甲氧氯普胺
镇静
↔
↔=不变；↑=增加；↓=减少。
*老年人对降糖药的降糖作用特别敏感。低血糖在老年人中可能很难识别。
Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly.In Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford.Philadelphia, WB Saunders Company，1986页115–136; used with permission。