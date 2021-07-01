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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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老年人的药效学

作者：J. Mark Ruscin, PharmD, FCCP, BCPS, Southern Illinois University Edwardsville School of Pharmacy;
Sunny A. Linnebur, PharmD, BCPS, BCGP, Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Colorado
已审核/已修订 7月 2021
看法 进行患者培训

    与药代动力学效应相反，药理动力学是指药物对身体的作用或身体对药物的反应；受受体结合、受体后效应和化学作用的影响（参见药物-受体相互作用）。老年人类似药物浓度对作用靶点的作用（灵敏度）较年轻人更大或更小（见表衰老对药物反应的影响）。差异可能由于药物-受体相互作用的变化、受体后反应或自适应稳态效应引起，在体弱患者中，通常是由于器官的病理变化引起。 然而，药效学和药代动力学作用之间的临床区分有时可能很困难。

    老年人对抗胆碱药物的作用特别敏感。 许多药物（如三环类抗抑郁药、有镇静作用的抗组胺药、泌尿系统抗毒蕈碱受体药物、一些精神活性药物、阿托品样作用的抗帕金森药物，许多OTC安眠药和感冒制剂）都有抗胆碱能效应。 老年人，尤其是认知障碍患者，特别容易出现这些药物的CNS不良反应，可能变得意识更加混乱，昏昏欲睡。抗胆碱能药物也常引起便秘、尿潴留（尤其是良性前列腺增生的老年男性）、视力模糊、体位性低血压和口干。即便是低剂量，这些药物也能通过抑制出汗增加中暑的风险。一般情况下，老年人应尽可能避免使用有抗胆碱能作用的药物。

    表格
    表格

    衰老对药物反应的影响

    分级

    药物

    作用

    衰老的影响

    镇痛药

    吗啡

    急性镇痛效果

    喷他佐辛

    镇痛效果

    抗凝药

    肝素

    PTT（部分凝血活酶时间）

    华法林

    PT/INR（凝血酶原时间/国际标准化比值）

    支气管舒张剂

    沙丁胺醇

    支气管扩张

    异丙托溴铵

    支气管扩张

    心血管药物

    血管紧张素II

    受体阻断剂

    降低血压

    地尔硫䓬

    急性降压作用

    依那普利

    急性降压作用

    非洛地平

    降压作用

    异丙肾上腺素

    增加心率

    增加射血分数

    扩张静脉

    硝酸甘油

    扩张静脉

    去甲肾上腺素

    急性血管收缩

    去氧肾上腺素

    急性静脉收缩

    急性升压作用

    哌唑嗪

    急性降压作用

    普萘洛尔（及其它beta受体阻滞剂）

    减慢心率

    维拉帕米

    急性降压作用，心脏传导作用

    利尿剂

    布美他尼

    增加尿流量和钠排泄

    呋塞米

    高峰利尿反应的大小和潜伏期

    口服降糖药

    格列本脲*

    慢性降糖作用

    精神药物

    地西泮

    镇静

    苯海拉明

    精神运动障碍

    氟哌啶醇

    急性镇静

    咪达唑仑

    脑电图 (EEG) 活动

    镇静

    替马西泮

    姿势摇摆

    精神运动作用

    镇静

    硫喷妥钠

    麻醉

    三唑仑

    镇静

    其他

    阿托品

    胃排空障碍

    左旋多巴

    不良反应

    甲氧氯普胺

    镇静

    =不变；=增加；=减少。

    *老年人对降糖药的降糖作用特别敏感。低血糖在老年人中可能很难识别。

    Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly.In Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford.Philadelphia, WB Saunders Company，1986页115–136; used with permission。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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