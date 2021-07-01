药代动力学是身体对药物反应的最佳定义，包括吸收、跨体腔分布、代谢和排泄。
吸收
跨体腔分布
代谢
排泄
随着年龄的增长，这些区域会发生变化；有些变化有更多的临床相关性。许多药物的代谢和排泄降低，需要减少药物剂量。毒性反应形成时间长，因为长期使用的药物浓度要增加约5～6个半衰期才会达到稳态产生毒性反应。 例如某些苯二氮䓬类药物（地西泮、氟西泮、利眠宁）或其活性代谢物在老年人中的半衰期长达96h；毒性反应可能在开始治疗后的数天或数周才会出现。
吸收
尽管小肠的表面积随年龄增加降低，胃排空减缓以及胃内pH值增加，这些影响药物吸收的变化对临床上大多数药物来说无关紧要。一个临床相关的例外是碳酸钙，它需要酸性环境来达到最佳吸收效果。因此，胃pH值的升高（可能与年龄有关，如萎缩性胃炎）或与药物有关（如质子泵抑制剂），可能会降低钙的吸收并增加便秘的风险。 因此，老年人应使用钙盐（如柠檬酸钙），其更容易在弱酸性环境下溶解。 另一个胃pH值升高而改变吸收的例子是肠溶剂型（例如，肠溶阿司匹林，肠溶红霉素）的早期释放，增加了胃肠道不良反应的风险。与年龄相关的胃肠蠕动减慢或使用抗胆碱能药物会延长药物通过胃到达小肠的运动。对于在小肠上部吸收的药物，如对乙酰氨基酚，胃肠蠕动减慢可延迟吸收和起效，降低药物峰值浓度和药理作用。
分布
随着老化，体内的脂肪常会增加，身体总水降低。 高度脂溶性的药物（如地西泮，利眠宁）的药物分布容积随脂肪的增加而增加，可能显著延长其消除半衰期。
血清白蛋白、alpha1酸糖蛋白随年龄增加而降低，但这些变化对血清药物结合的临床影响因药物的不同而不同。患有急病或营养不良的病人，血清白蛋白快速降低可能增强药物效应。这是因为血清中非结合（游离）药物浓度的增加。苯妥因和华法林是是高蛋白结合药物，当血清白蛋白水平降低时毒性效应风险高。
肝脏代谢
随着年龄的增长许多药物通过肝脏P450酶代谢的能力是减弱的。对于经肝脏代谢减弱的药物（见表衰老对某些药物代谢和清除的影响），清除率通常会减少30％～40％。理论上，维持药物剂量应按这个百分比减少;然而，药物代谢速率因人而异，剂量调整应因人而异。
经I期反应代谢的药物，它的肝脏清除（氧化、消除、水解—见表与细胞色素P-450酶相互作用的常见物质)时间在老年人中更容易延长。通常，年龄不会对通过结合和葡萄糖醛酸化（II期反应）代谢的药物的清除产生很大影响。
首过代谢（代谢，特别是肝代谢，发生在药物到达体循环之前）也受老化影响，40岁后每年约下降1％。因此，对于一个口服剂量，老年人可能需要更高的血药浓度。 由于年龄相关的首过代谢降低而具有较高毒性作用风险的药物的重要例子包括硝酸盐、普萘洛尔、苯巴比妥和硝苯地平。
其他因素也会影响所服用药物的肝代谢，包括吸烟，心力衰竭患者肝血流量减少以及服用诱导或抑制细胞色素P-450代谢酶的药物。
肾脏消除
老化相关的药物动力学重大变化之一是药物的肾脏消除降低。40岁后，肾小球滤过率（GFR）平均下降8 毫升/分/1.73 米2/decade（0.1毫升/秒/米2/十年）；但是年龄相关的下降个体差异很大。尽管老年人肾小球滤过率（GFR）下降，但因为与年轻人比通常肌肉量较少，体力活动也少，产生的肌酐更少，因此血清肌酐水平常保持在正常范围内。 血清肌酐正常水平的维持可能会误导那些认为GFR水平就反映正常肾功能的临床医生。 小管功能随年龄减退通常与小球功能减退平行。
这些变化降低了许多药物的肾脏消除率（见表衰老对某些药物代谢和清除的影响）。临床意义取决于肾脏消除占全身总消除的比例和药物的治疗指数（最大耐受剂量与最小有效剂量的比值）。肌酐清除率（有计算机程序或公式（如Cockcroft-Gault公式，参见肾病患者的评估：肌酐清除率）用于指导大多数肾脏排除药物的给药。严重依赖肾脏清除药物的每日剂量应该更低和/或给药次数应减少。因为肾功能是动态的，药物的维持剂量可能需要根据患者患病或脱水，或近期从脱水中恢复来调整。
衰老对某些药物代谢*和消除的影响
类别
肝脏代谢下降
肾脏代谢下降
消炎止痛药
双氯芬酸
布洛芬
哌替啶
吗啡
萘普生
哌替啶
吗啡
羟考酮
降糖药
—
阿格列汀
卡格列净
氯磺丙脲
达格列净
恩格列净
ai格列净
Exenatide
格列美脲
格列本脲
利西拉来
二甲双胍、
沙格列汀
西格列汀
抗菌剂
—
氨基丁卡霉素
环丙沙星
庆大霉素
左氟沙星
呋喃妥因
链霉素
妥布霉素
甲氧苄氨嘧啶
心血管药物
氨氯地平
地尔硫䓬
利多卡因†
硝苯地平
普萘洛尔
奎尼丁
维拉帕米
华法林
N-乙酰普鲁卡因
阿哌沙班
卡托普利
达比加群
地高辛
多非利特
依杜沙班
依那普利
依诺肝素
肝素
赖诺普利
普鲁卡因酰胺
喹那普利
利伐沙班
利尿剂
—
阿米洛利
呋塞米
氢氯噻嗪
安体舒通
氨苯蝶啶
精神药物
阿普唑仑†
氯氮卓
地昔帕明†
地西泮
丙米嗪
去甲替林
曲唑酮
三唑仑†
依匹哌唑（Brexpiprazole）
鲁拉西
帕潘立酮
利培酮
其他‡
西咪替丁
左旋多巴
茶碱
别嘌呤醇
金刚烷胺:
西咪替丁
法莫替丁
加巴喷丁
锂
甲氧氯普胺
奥司他韦
雷尼替丁
*老化对药物肝脏代谢的影响是有争议的，列出的是大多数研究结果。
†对男性有影响，而不是女性。
‡ 所列药物仅为示例，并非详尽清单。