随着老化，体内的脂肪常会增加，身体总水降低。 高度脂溶性的药物（如地西泮，利眠宁）的药物分布容积随脂肪的增加而增加，可能显著延长其消除半衰期。

血清白蛋白、alpha1酸糖蛋白随年龄增加而降低，但这些变化对血清药物结合的临床影响因药物的不同而不同。患有急病或营养不良的病人，血清白蛋白快速降低可能增强药物效应。这是因为血清中非结合（游离）药物浓度的增加。苯妥因和华法林是是高蛋白结合药物，当血清白蛋白水平降低时毒性效应风险高。