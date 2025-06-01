基因治疗

广义上基因治疗包括能改变基因功能的任何治疗手段。然而通常情况下基因治疗特指将正常的基因插入由于遗传缺陷而缺乏该基因的个体的细胞中。 该正常基因来自其他个体捐赠的正常DNA，可用聚合酶链反应 (PCR) 检测技术扩增。 由于大部分遗传性疾病是隐性遗传，通常仅需插入一个正常的显性基因。目前，这种插入式基因疗法最有可能在预防或治疗单基因缺陷方面有效，例如囊性纤维化。

病毒转染 是将DNA转移至宿主细胞的一种方式。把正常的DNA导入病毒，随后转染宿主细胞，最终将DNA转入细胞核。使用病毒作载体主要的问题包括病毒的作用、正常DNA的迅速丢失（繁殖失败）和机体的免疫系统将病毒、病毒载体、转染的蛋白视为异物并产生抗体将其破坏。导入DNA的另一途径是采用脂质体，它可被宿主细胞吸收，随之将DNA运载至细胞核。脂质体导入技术的潜在问题包括脂质体未被细胞吸收，正常DNA迅速降解，很快失去同DNA的整合。

通过反义技术，可以改变基因表达，而不是插入正常基因。修饰的 RNA 可用于靶向 DNA 或 RNA 的特定部分，以阻止或减少基因表达。反义技术目前正在尝试用于癌症治疗和一些神经系统疾病，但仍处于实验阶段。然而反义技术较基因导入疗法似乎更有前景，因为其成功率相对高，而副作用小。反义寡核苷酸可用于临床治疗 脊髓性肌萎缩症 和 杜氏肌营养不良症。

基因治疗的另一个手段是基因表达的化学修饰（如DNA甲基化的修饰）。这一方法已试验性地用于肿瘤治疗。化学修饰还可对基因组的印迹产生影响，虽然这一作用尚不明确。

基因治疗还被研究用于移植手术。改变被植入器官的基因可使其同受体的基因更好的兼容，从而将排异反应（对免疫抑制剂的需求）降到最低。然而，到目前为止，这一方法很少起作用。

CRISPR-CAS9 (C有光泽 r定期地 一世间隔的 秒霍特 p逆行症 repeats–CRISPR 相关蛋白 9) 使用从细菌生物学改编的多功能 RNA 引导 DNA 基因编辑平台来操纵和修改生物体的基因组成。虽然仍处于试验阶段，但 CRISPR-CAS9 正在迅速转向人类治疗。