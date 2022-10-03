老年人全包式照护方案（PACE）专为满足入住护理之家的标准但希望尽可能住在家里的老年人设计的。 这个项目需要包括医生、护士、物理职业治疗师、社会工作者、营养师和司机在内的跨学科团队的协作。服务通常包括成人日间照护中心所提供的内容，但每天都有。这个项目提供至中心的交通服务。但有些服务可以在家中提供。

PACE包括医疗和牙科照护，成人日间照护，居家健康和个人照护，处方药物，社会服务，复健，餐饮，营养咨询以及需要时的住院及长期照护。PACE服务包必须包括所有的联邦医疗保险和联邦医疗补助覆盖的服务，其它服务由照护PACE参与者的跨学科团队根据需要确定。PACE可能需要按月收费。

需要以下资格才能参加PACE：

55岁或以上

住在PACE组织的服务区（在获批PACE提供的州）

需要护理之家护理（由各州认证）

能够在PACE的帮助下安全地生活在社区中

PACE只在美国的某些区域可用（见PACE计划搜索，以获取参与州和可用计划的列表）。它的资金来源于联邦医疗保险和联邦医疗补助。

（参见老年保健概要。）