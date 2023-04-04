老年人的另类生活安排

据估计，大约 7% 的美国人口是女同性恋、男同性恋、双性恋或跨性别者 (LGBT)，其中 1946 年至 1964 年出生的人（婴儿潮一代）的比例高达 2.6%。[1]);年龄 ≥ 50 岁的 LGBT 成年人中有 20% 是有色人种。三分之一的LGBT老年人生活在联邦贫困线的200％以下，其中包括40％的80岁以上的LGBT老年人和48％的变性者 (2)。

除了极高的贫困率以及终身的歧视和压迫之外，同性恋关系中的老年人还面临着特殊的照料挑战。卫生保健系统可能没有意识到他们的性倾向或性别认同，可能不会承认他们的伴侣可作为照护者角色或承认他们为家人，可能无法提供适应他们情况的服务。例如，未婚伴侣可能对于有认知障碍的患者没有法律决策权，不能在护理之家或其他人群聚集处与患者共用一间房间。

医疗保健专业人员应询问有关伴侣、婚姻状况和生活安排的问题。与其依赖标准化的引入问题，强迫患者从一组有限的性别类别或婚姻状况中进行选择，不如问一些开放式问题，例如“谁是您生命中最重要的人？”和“你如何识别性别和性身份？”医疗服务提供者应使用其首选的性别代词提及患者，并在可能的情况下，将患者确定的密切相关人员纳入医疗保健讨论中，无论他们的法律关系如何。