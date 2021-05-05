已审核/已修订 5月 2021 | 修改的 9月 2022

受精时一个活的精子在上皮功能正常的输卵管内和一个卵子结合。受精紧接着排卵发生，大约在月经周期的第14天。排卵时，宫颈黏液粘度有所减弱，有利于精子迅速向通常位于输卵管伞端的卵子运动。性交后精子可以在阴道内存活3天。

受精卵（合子）一边向子宫内膜的着床部位（通常接近宫底部）移动，一边反复分裂。当着床时，受精卵已经变成围绕空腔的一层细胞，叫做胚囊。胚囊的壁除了胚胎极为3～4层细胞的厚度，其他部位为一层细胞。将来会发育为胚胎的胚胎极首先着床。受精后约6天，胚泡植入子宫内膜。

羊膜囊和胎盘 着床后的1～2天内，一层细胞（滋养细胞）围绕着胚囊生长发育。绒毛滋养细胞前体，胎盘干细胞，发育形成2种细胞： 非增殖性的绒毛外滋养细胞：这些细胞穿透子宫内膜，促进着床和胎盘的固定。

合体滋养细胞：这些细胞第10天开始产生绒毛膜促性腺激素和此后产生的其他滋养细胞激素。 从滋养层发育形成内层（羊膜）和外层膜（绒膜）；这些膜形成含有妊娠物的羊膜囊（见图妊娠11 4/7周左右的胎盘和胚胎）。羊膜囊形成时囊胚腔闭合（大约10天），妊娠物叫做胚胎。羊膜囊充满液体，随着胚胎的生长不断膨大，受孕后12周占满子宫腔；于是，羊膜囊成为子宫内唯一的空腔。 约妊娠11 4⁄7 周的胎盘和胚胎 滋养细胞也发育形成胎盘细胞的一部分。绒毛外滋养细胞形成侵入子宫的绒毛。合体滋养细胞覆盖绒毛。合体滋养细胞合成促激素，完成妊娠物和母体循环之间的动静脉交换。 胎盘于18到20周完全形成，而且继续生长，分娩时大约重500g。