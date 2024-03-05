家庭暴力包括生活在一起的人之间的身体、性和心理虐待，包括性伴侣、父母或监护人、儿童、儿童和祖父母以及兄弟姐妹。家庭暴力包括亲密伴侣暴力 (IPV)，它指的是现任或前任性伴侣或配偶对身体、性或心理的虐待。

（参见 虐待儿童 和 虐待老人）

家庭暴力是一个常见的问题。在美国，从 2003 年到 2012 年，家庭暴力占所有暴力犯罪的 21%，其中 15% 的暴力犯罪为亲密伴侣暴力（1）。家庭暴力是一个常见的问题。在全球范围内，平均每 11 分钟就有一名妇女或女孩被自己家人杀害；2020 年，有 47,000 名妇女和女孩被亲密伴侣或家庭成员杀害（2）。

在 COVID-19 大流行期间，家庭暴力在许多国家变得更加普遍。原因可能包括由于收入损失和与他人失去联系而造成的压力。此外，被虐待的人通常无法逃到避难所或其他安全的地方（7）。

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 全国亲密伴侣和性暴力调查发现，在一生中，47% 的女性和 44% 的男性经历过亲密伴侣的跟踪、身体暴力和/或性暴力；女性更容易遭受严重的身体暴力或接触性暴力（3）。亲密伴侣暴力发生在所有年龄、种族和民族的人群中。家庭暴力在女同性恋和双性恋女性、男同性恋和双性恋男性以及跨性别人群中与普通人群一样普遍 (4）。女性被亲密伴侣杀害的可能性高于男性；2021 年，34% 的女性谋杀和过失杀人受害者是被亲密伴侣杀害的，而男性受害者的比例为 6%（5）。如果犯罪者持有枪支，风险会特别高（6）。

身体虐待是家庭暴力最常见的形式。它可能包括打击、扇耳光、拳打脚踢、骨折、揪头发，推搡，和扭曲手臂。受害人可能会被剥夺食物或睡眠。武器，如枪或刀，可以被用来威胁或造成人身伤害。

性侵犯也很常见：许多女性在被伴侣身体虐待的同时往往遭受性侵犯。性侵犯是一个人不同意的任何类型的性活动或接触。性侵犯包括使用威胁或武力强迫性接触，包括不想要的触摸、抓握或亲吻，以及性侵犯。

心理虐待可能比身体虐待更常见，并且可能先于身体虐待或同时发生。精神虐待包括任何损害或蔑视受害者或使犯罪者控制受害者的非躯体行为。心理虐待可以包括

粗言秽语

社会孤立

经济控制

犯罪者经常使用语言在私下或公开场合贬低、侮辱、羞辱、恐吓或威胁受害者。施虐者可能会对受害者进行情感虐待，使受害者开始质疑自己的感受、本能和理智（煤气灯效应），并可能让受害者对虐待关系感到内疚或承担责任。

犯罪者可能通过控制受害者和其朋友、亲戚和其他人接触的途径，以部分或完全孤立受害者。控制方式包括禁止直接接触，或禁止通过书信，电话或电子邮件方式与他人接触。犯罪者可能会让受害者认为其他人不能或不会帮助他，或用嫉妒来为他的行为辩护。犯罪者也可能阻止受害者获得医疗护理。

通常，犯罪者通过掌控金钱来控制受害者。受害者需要依靠犯罪者获得经济收入。犯罪者可能通过阻止受害人找到工作、隐瞒受害者的理财信息并取走受害者钱款，从而达到控制受害者的目的。

虐待事件后，犯罪者可能乞求原谅，并承诺改变和停止虐待行为。然而，通常虐待行为会持续并常常升级。

施暴者的暴力行为往往是偶发的和不可预测的。因此，受害者可能生活在对下一次爆发的近乎持续的恐惧中。

跟踪 是伴侣反复的、不必要的关注和接触的一种模式，导致受害者对自己或亲近之人的安全产生恐惧或担忧。跟踪行为可能包括

不想要的电话、电子邮件、社交媒体消息、邮件或礼物（如鲜花）

从远处观察、监视或跟踪受害者

闯入受害者的家、工作场所或学校

犯罪者可能会使用技术（例如，社交媒体网站、电话）发布视频或跟踪受害者，并监视、隔离、惩罚、威胁和/或羞辱受害者（8, 9）。此外，肇事者可以监视受害者的设备，通常是在受害者不知情的情况下。

对于遭受过家庭暴力的人，术语各有不同。“受害者”一词是刑事司法系统使用的术语，也经常用于指当前或最近遭受虐待的人。“幸存者”一词通常用来指经历康复的人。临床医生应该询问患者他们喜欢的术语（见 RAINN[强奸，虐待和乱伦全国网络]:关键术语和短语 和 和妇女反对虐待：我们使用的语言）。

家庭暴力评估 病史和体格检查 临床医生可能会根据受害者和/或伴侣的伤害、不一致或令人费解的症状和/或行为（例如，伴侣不愿意让受害者单独与临床医生相处）来怀疑家庭暴力。或者受害者可能会报告虐待行为。 如果临床医生怀疑家庭暴力，他们可能会温和地询问患者与伴侣或家中其他人的关系。许多专家建议临床医生筛查 全部 家庭暴力患者，通过询问具体问题。 在离开医疗机构之前，临床医师还应努力确定受害者是否可以安全返回家中。 在以下情况下，安全性存在疑问： 受害者威胁要离开这段关系(最常见的杀害女性的诱因)（1、2）。

暴力行为导致受伤或死亡的风险不断增加（例如，袭击升级为窒息）。

性伙伴可能使用武器。

伴侣威胁要杀死或伤害受害者。 如果怀疑存在家庭暴力，临床医生应提供有关帮助资源的信息。如果家庭暴力得到证实，临床医生可能需要记录虐待的证据，通常是通过拍摄受伤的照片。该文件可用于支持针对肇事者的法律案件。关于报告家庭暴力的法律因州而异，有时因临床医生的类型而异 （见 MandatedReporter.com)。 评估参考文献 1.Auchter, B: Men who murder their families: what the research tells us. NIJ Journal, No. 266 (June 2010), pp.10–12 2.Nicolaidis C, Curry MA, Ulrich Y, et al: Could we have known?A qualitative analysis of data from women who survived an attempted homicide by an intimate partner. J Gen Intern Med 18(10):788-794, 2003.doi:10.1046/j.1525-1497.2003.21202.x

家庭暴力管理 一旦发生家庭暴力，首要考虑的是安全问题。在暴力事件中，受害者应尽量远离他们可能被困的区域，或犯罪者可能获得武器的区域，例如厨房，尽管这样做可能不可能。如果可能，受害者应立即拨打急救电话或报警并离开住所。受害者应接受治疗，并用照片记录受伤情况。受害者应教育孩子们不要参与到打斗中，并教会他们何时、如何求救。 制定一个安全计划是非常重要的。它应包括去哪里寻求帮助，如何脱身，以及如何获得钱财。受害者也应备份和隐藏一些重要文件（如儿童出生证明、社会保障卡、保险卡和银行账号）。他们应该收拾好过夜的行李，以备需要迅速离开。 有时候，唯一的解决办法是永久地离开虐待关系，因为家庭暴力仍在继续，特别是在非常凶残的施暴者中。此外，即使躯体虐待减少，精神虐待仍可能持续存在。离开的决定既不简单也不容易。受害者常常因为多种原因感到无法离开一段虐待关系，包括害怕报复和经济上依赖施暴者。 当犯罪者知道受害者决定离开后，受害者遭受严重伤害和死亡的风险大大增加。此时，受害者应采取额外措施保护自己和孩子—例如，通过获得限制令或保护令（尽管这种命令不能保证安全）。 可以通过家庭暴力幸存者庇护所（包括LGBTQ+社区的幸存者）、支持团体、法院和国家热线（1-800-799-SAFE或用电传打字 TTY 1-800-787-3224）获得帮助。如果受害者无法拨打语音电话，全国家庭暴力求助热线也有聊天选项。

关键点 家庭暴力包括共同生活的人之间的身体、性和心理虐待，包括性伴侣、父母或监护人、儿童和兄弟姐妹。

可能导致身体伤害、心理问题、社会孤立、失业、经济困难，甚至死亡。

保持安全，例如有计划逃跑，是最重要的考虑因素。

由于家庭暴力往往会持续下去，有时唯一的解决办法就是永远脱离这段虐待关系，这需要做好准备并采取额外的预防措施来确保安全。