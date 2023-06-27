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慢性疲劳综合征
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紫锥菊
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小白菊
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生姜
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甘草
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S
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锯叶棕
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载脂蛋白
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百可花
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大麻二酚
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圣罗勒
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红景天
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家庭暴力和性侵犯
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症状和体征
症状和体征参考文献
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病史与检查
检查和证据收集
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治疗参考文献
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家庭暴力
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临终患者
临终患者
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姑息治疗和临终关怀
姑息治疗
临终关怀
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经济问题和残疾
法律和伦理问题
法律和道德问题参考
死后看护人的支持
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垂死病人的症状缓解
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恶心和呕吐
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抑郁和自杀
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压力和悲伤
运动锻炼
运动锻炼概述
概述参考文献
运动前医学评估
伸展和屈曲
伸展和屈曲参考文献
需氧运动
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水化疗法
老年人的运动锻炼
运动锻炼反指征
病人筛选
锻炼计划
参考文献
医学遗传学的一般原则
医学遗传学概述
结构
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基因功能参考文献
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共显性
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多因素基因（复杂）遗传
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突变和多态性
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单亲二倍体
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不明原因的环境不耐受
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中西医结合、补充和替代医学
中西医结合、补充和替代医学概述
参考文献
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安全性参考
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生命吠陀医学（Ayurveda）
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顺势疗法的证据
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可能出现的不良反应
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参考文献
放松技术
参考文献
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间歇性禁食参考文献
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脊椎矫正
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参考文献
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磁体
证据和使用
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参考文献
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参考文献
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参考文献
艾灸
参考文献
灵气疗法
参考文献
刮痧
参考文献
假肢学
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准备假肢
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治疗
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腕关节离断假肢
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Syme踝关节离断假肢
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膝关节离断和经股骨（膝上）假体
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肢体假肢概述
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截肢
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航空旅行
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儿童
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心理应激状态
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受伤和死亡
回国后的健康问题
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医疗代理决定同意书
儿童
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保密性和健康保险流通与责任法案
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禁止复苏 (DNR) 指令和便携式遗嘱
便携式医嘱
医疗差错
许可
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非特异性症状
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病因学
病因参考文献
评价
病史
体格检查
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治疗
治疗参考文献
老年医学要点
关键点
无意识的体重减轻
参考文献
病理生理学
病原学
评估
病史
体格检查
危险信号
临床表现解析
检查
评估参考文献
治疗
治疗参考文献
老年医学要点
关键点
医学影像学原理
血管造影术
血管造影的使用
血管造影的变化
数字减影血管造影术
血管造影术的缺点
计算机体层摄影术（CT）
CT的使用
不同的CT
仿真结肠镜和CT小肠造影
CT静脉肾盂造影（CT IVP）或尿路造影
CT血管造影术
CT的缺点
磁共振成像（MRI）
MRI的使用
造影剂
MRI的变化
弥散（弥散加权）磁共振成像
回波平面成像
功能性MRI
梯度回波成像
磁共振波谱成像（MRS）
磁共振小肠成像
灌注MRI
正电子发射断层扫描(PET) -MRI
MRI的缺点
磁场
幽闭恐惧症
造影剂反应
参考文献
常规X线摄影
传统X线摄片的用途
传统放射摄影术的变化
造影研究
透视
常规X线摄影的缺点
放射性核素扫描
放射性核素扫描
放射性核素扫描的变化
单光子发射CT（SPECT）
放射性核素扫描的缺点
参考文献
超声疗法
超声的用途
超声检查的变化
A型超声
B型超声（灰阶）
M型超声
多普勒超声
超声的缺点
医疗辐射风险
辐射与癌症
妊娠期的放射暴露
建议
参考文献
放射性造影剂和造影剂反应
过敏性造影剂反应
造影剂肾病
乳酸性酸中毒
参考文献
乳房X线摄影术
乳房X线检查的变化
参考文献
正电子发射断层扫描（PET）
PET的用途
PET的变化
PET-CT
PET的缺点
非法药物和麻醉品
注射用药
并发症
掺杂物
感染原
诊断
治疗
药物检测
检测错误
体内藏毒包装和填充体
身体藏匿
体内充填
诊断
治疗
酒精成瘾及其戒断
参考文献
病理生理
慢性作用
特殊人群
病理生理学参考文献
症状和体征
急性作用
中毒或过量
慢性作用
戒断
诊断
治疗
中毒或过量
戒断
治疗参考文献
镇静药
病理生理
慢性作用
怀孕
病理生理学参考文献
症状和体征
急性中毒或过量
戒断
诊断
治疗
中毒或过量
戒断和戒毒
治疗参考文献
更多信息
大麻
病理生理
慢性作用
症状和体征
急性作用
慢性作用
戒断
症状和体征参考
诊断
治疗
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安非他明
病理生理
慢性作用
症状和体征
急性作用
过量或中毒
慢性作用
戒断
诊断
治疗
过量或中毒
戒断和康复
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致幻剂
病理生理
症状和体征
慢性作用
诊断
治疗
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挥发性亚硝酸盐
挥发性溶剂
症状和体征
急性作用
慢性作用
诊断
治疗
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gamma-羟基丁酸
症状和体征
诊断
治疗
酒精所致疾病和康复
参考文献
病原学
基因因素
症状和体征
诊断
筛查
治疗
维持治疗
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大麻素，合成的
症状和体征
诊断
治疗
Cathinones
病理生理
症状和体征
诊断
治疗
氯胺酮和苯环己哌啶（PCP）
症状和体征
诊断
治疗
更多信息
柯萨可夫精神病
症状和体征
诊断
治疗
原发性胼胝体变性病
亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）
症状和体征
诊断
治疗
更多信息
阿片类毒性和戒断反应
病理生理学
慢性作用
怀孕
症状和体征
急性作用
中毒或过量
戒断
诊断
治疗
中毒或过量
戒断反应和戒毒
更多信息
阿片滥用和康复（此节与前段有重复）
使用阿片类药物导致的疾病
治疗
维持治疗
支持措施
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Wernicke脑病
症状和体征
诊断
预后
治疗
电子烟
制剂成分
电子烟的并发症
参考文献
可卡因
参考文献
病理生理
妊娠
症状和体征
急性作用
中毒或过量
慢性作用
戒断
诊断
治疗
中毒或过量
虐待
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其他经常被滥用的物质
利尿剂
促红细胞生成素和达贝泊汀
生长激素
吐根糖浆
缓泻药
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康复医学
康复医学概述
转诊病人
康复目标
病人的护理问题
老年康复
物理治疗（PT）
运动范围
力量调节
本体感觉神经肌肉促进法
协调训练
步行训练
移动训练
参考文献
作业治疗（OT）
评估
干预
参考文献
言语治疗
治疗及其辅助性器械
疼痛和炎症的治疗
热刺激
低强度激光治疗
超声疗法
冷疗
电刺激
颈部牵引
按摩
针灸
参考文献
心血管康复
参考文献
脑卒中康复
偏瘫
行走训练
痉挛
痉挛参考文献
偏盲
中风后的职业治疗
截肢患者的康复
残肢调理和假肢
残肢和假肢的护理
并发症
髋关节术后康复
其他疾病的康复治疗
关节炎
盲人
脑损伤
慢性疼痛
COPD（慢性阻塞性肺疾病）
危重病多发性周围神经病
足下垂
脊髓损伤
参考文献
性别
性别
性别和性别认同
性的发展方面
社会对性和性行为的态度
手淫
同性恋
婚外性活动
医护人员的职责
参考文献
吸烟
吸烟和其他烟草使用
流行病学
香烟
其他烟草和尼古丁产品
流行病学参考
病理生理学
吸烟的慢性效应
二手烟
吸烟的间接影响
病理生理学参考文献
症状和体征
急性作用
中毒或过量
慢性作用
戒断
诊断
治疗
预防
预防参考文献
关键点
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戒烟
参考文献
尼古丁 戒断
干预
基于证据的劝诫
用于戒烟的药物治疗
用药安全
电子烟与戒烟
儿童戒烟
非卷烟烟草产品停止
干预措施参考文献
预后
预后参考
关键点
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