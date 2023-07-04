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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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基于生育意识的避孕方法

(周期性禁欲;安全期避孕法)

作者：Frances E. Casey, MD, MPH, Virginia Commonwealth University Medical Center
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

    基于生育意识的避孕方法包括跟踪月经周期和其他生理体征（如宫颈粘液），以估计女性受孕窗口的时间（排卵前、排卵期间和排卵后，无保护的性交可能导致怀孕）。 虽然卵子在排卵后只能存活12个小时，而精子可存活5天。因此在排卵前5天内性交均可能导致妊娠。因此，基于生育意识的避孕方法需要从排卵前5天起禁欲。

    有几种方法可以预测排卵，从而决定禁欲的时间。他们包括

    • 标准天数（日历）法：避免在第 8 到 12 个周期天进行性交

    • 两天（排卵或粘液）法：基于宫颈粘液的评估

    • 对症热法：结合基础体温、宫颈粘液评估和生育期禁欲

    正确使用症状体温方法比2天法（基于宫颈粘液）或日历表法（无论有无周期串珠）的妊娠率低。然而，一般使用任何这些方法的妊娠率都较高，所以不推荐有强烈避孕意愿的女性使用这些方法。

    哺乳期闭经法是另一种方法，如果女性正在母乳喂养，可以在分娩后使用。

    表格

    基于生育意识的避孕方法比较

    方法

    在第一年完美使用的妊娠率

    在第一年典型使用的妊娠率

    标准天数

    5%

    12%

    2天

    4%

    14%

    症状热

    < 1%

    2%

    日历表法

    标准日（日历表）法是基于日历（即发生月经的日期），只适用于月经周期规律的女性。

    排卵发生在月经开的始前14天。确定月经周期中禁欲时间的方法：以往的12个月经周期中最短的月经周期减去19天且最长的周期减去11天。例如如果月经周期是27～29天，禁欲时间是月经第8～18天。月经周期波动越大，禁欲时间越长。

    Cyclebeads（一串颜色编码的珠子，代表月经周期的天数）或其他工具（例如，数字月经周期跟踪器）可用于帮助女性跟踪她们的生育期。

    2日法

    2日（排卵或粘液）法仅基于对宫颈粘液的评估。

    月经后宫颈粘液会消失几天。当宫颈粘液再次出现时，往往是粘稠、厚重的，且缺乏弹性。排卵期前，粘液量增加，粘液变薄，变清，比平常更有弹性（拉丝度好）。就像生鸡蛋的蛋清，可在两指间拉伸。

    经期应避免性交（因为无法判断宫颈粘液）。在没有宫颈黏液期间可以性交，但性交应隔天进行（这样就不会混淆精液和宫颈黏液）。从经后宫颈粘液出现直至分泌量最多的4天内应避免性交。自宫颈粘液分泌最多的4天后到月经来潮这段时间可以性交。

    通过宫颈黏液的改变预测排卵比基础体温更加精确。

    症状体温结合法

    症状体温方法是结合测量基础体温（排卵后基础体温上升），评估宫颈粘液评和查看日历表的方法。

    通过日历表确定禁欲的第一天，直到宫颈黏液减少和体温上升后3天内避免性交。

    哺乳期闭经避孕法

    哺乳期不孕法是利用产后纯母乳（或几乎）喂养且月经尚未恢复的自然避孕法。婴儿的哺乳会抑制刺激排卵所必需的激素（促性腺激素释放激素和黄体生成素）的释放。没有排卵，妊娠就不会发生。如果满足以下条件，该方法的有效避孕率可达98%：

    • 婴儿<6个月。

    • 母乳喂养是婴儿的主要营养来源（添加配方奶粉或固体食品或吸奶器吸奶会降低避孕的有效率）。

    • 白天至少每4小时而夜间至少每6小喂奶1次。

    • 月经没有恢复（闭经）。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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