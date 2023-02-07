如果囊肿引起症状就需要手术切除或造口术。

切除有症状的囊肿或造口 （囊肿的外翻边缘被缝合到外部）。

治疗脓肿首先选用口服广谱抗生素（如头孢氨苄500mg，每6小时一次，共7～10天），然后再切除或行造口术。