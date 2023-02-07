Skene管囊肿紧靠尿道的远端，有时可引起会阴排液、性交痛或脓肿形成。
Skene腺（尿道旁腺或尿道周围腺体）紧靠尿道的远端。
外阴解剖学
在这个图像的中心是阴道，这是一个由平滑肌组成的管道。它正上方的小开口是尿道，尿道是膀胱的开口。阴道下方是肛门。尿道上方是阴蒂，这是一种与阴茎同源的勃起组织。阴道被小阴唇包围，小阴唇被大阴唇包围。耻骨在上面。紫色组织是阴蒂的延续部分，即阴蒂脚。前庭球（蓝色）也由勃起组织组成。球茎下方是前庭大腺，能够分泌粘液来润滑阴道。
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如果导管受阻，就形成S囊肿，通常由感染引起。主要发生在成人。
囊肿可能被感染，导致反复尿路感染（UTI）和脓肿。很少有Skene导管囊肿（如果足够大）会阻塞尿道。
大多数Skene囊肿<1cm，没有症状。一些大的囊肿可以引起性交痛。 最初的症状可能类似于泌尿道感染（例如排尿困难）。脓肿有疼痛、肿胀、压痛和红斑，但是很少发热。
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Skene导管囊肿的诊断
盆腔检查
通常根据临床诊断Skene囊肿大多数有症状的囊肿和脓肿能在靠近尿道远端触及。尽管如此，临床上它与尿道远端的憩室不容易鉴别，需要行超声检查或膀胱镜检查来进行鉴别。
Skene导管囊肿的治疗
如果囊肿引起症状就需要手术切除或造口术。
切除有症状的囊肿或造口 （囊肿的外翻边缘被缝合到外部）。
治疗脓肿首先选用口服广谱抗生素（如头孢氨苄500mg，每6小时一次，共7～10天），然后再切除或行造口术。
关键点
如果导管受阻，就形成S囊肿，通常由感染引起。
囊肿可形成脓肿和/或导致反复尿路感染。
大多数是小而无症状的；大囊肿可能会导致性交困难。
诊断肾导管囊肿通过盆腔检查和必要时超声或膀胱镜检查。
切除有症状的囊肿，或用袋形缝合术加广谱抗生素治疗脓肿。