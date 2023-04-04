白细胞减少是指外周血循环中的白细胞减少到 < 4000/mcL(< 4 × 109/L)。通常以循环中性粒细胞减少为特点，但也可以由淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞或嗜碱性粒细胞的减少引起。因此，机体免疫功能通常是降低的。

中性粒细胞减少症是指血液中性粒细胞计数降至< 1500/mcL (< 1.5 × 109/L)。非洲人或中东人后裔的中性粒细胞计数通常低至 500/mcL（0.5 × 109/L)，这被称为种族中性粒细胞减少症。这种差异现在通常可归因于 Duffy 抗原受体 1 基因的多态性（DARC)。中性粒细胞减少症伴有单核细胞减少症和淋巴细胞减少症，比单独的中性粒细胞减少症引起更严重的免疫缺陷。

淋巴细胞减少症指成人总淋巴细胞数 < 1000/mcL(< 1 × 109/L) ，不会出现总的白细胞计数下降，因为淋巴细胞只占白细胞总数的20～40%。淋巴细胞减少的后果可能取决于减少的淋巴细胞亚群。

单核细胞减少 是指血液H中单核细胞计数降至<500/mcL (< 0.5 × 109/L)。单核细胞迁移到组织中，在那里它们转变为巨噬细胞，其独特特征取决于它们的组织定位。