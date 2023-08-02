因子 VIII、IX 和 XI 水平升高

因子VIII、IX和XI水平升高是静脉血栓栓塞症（VTE）的危险因素。虽然这些水平是由基因决定的，但因子VIII水平升高可能发生在慢性炎症和其他系统性疾病中。治疗方法是针对 VTE 进行抗凝治疗，如果因子 VIII 升高，则针对潜在疾病进行特异性治疗。
因子VIII、IX和XI是主要在肝脏中产生的凝血蛋白。因子VIII 与 血管性血友病因子 (VWF) 结合的非活性形式循环，直到血管损伤将其激活并分离。然后，游离因子VIII 与 因子IX 互作用以促进凝血。
在莱顿血栓形成倾向性研究中，因子VIII 水平升高首次被认为是静脉血栓栓塞症（VTE）的危险因素，这是一项针对无癌症的首次VTE发作患者以及年龄和性别匹配的对照的病例对照研究。因子VIII 活性>150 IU/L与VTE风险增加近5倍相关（1)。因子VIII 水平升高也被确定为复发性VTE的风险因素（2）。
因子IX 和 XI 抗原水平升高也与VTE风险增加相关（3, 4）。然而，血栓栓塞病因纵向调查研究也发现，当调整年龄、性别、种族、研究、BMI（体重指数）和糖尿病时，因子XI 与VTE风险增加相关而非因子IX(5）。
血管性血友病因子 水平升高也与VTE风险增加有关（6）。
参考文献
1.van der Meer FJ, Koster T, Vandenbroucke JP, Briët E, Rosendaal FR.The Leiden Thrombophilia Study (LETS). Thromb Haemost 1997;78(1):631-635.
2.Kyrle PA, Minar E, Hirschl M, et al.High plasma levels of factor VIII and the risk of recurrent venous thromboembolism.N Engl J Med 2000; 343(7):457-462.doi: 10.1056/NEJM200008173430702
3.van Hylckama Vlieg A, van der Linden IK, Bertina RM, Rosendaal FR.High levels of factor IX increase the risk of venous thrombosis.Blood 2000; 95(12):3678-3682.PMID: 10845896
4.Meijers JC, Tekelenburg WL, Bouma BN, Bertina RM, Rosendaal FR.High levels of coagulation factor XI as a risk factor for venous thrombosis.N Engl J Med 2000; 342(10):696-701.doi: 10.1056/NEJM200003093421004
5.Cushman M, O'Meara ES, Folsom AR, Heckbert SR.Coagulation factors IX through XIII and the risk of future venous thrombosis: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology.Blood 2009; 114(14):2878-2883.doi: 10.1182/blood-2009-05-219915
6.Edvardsen MS, Hindberg K, Hansen ES, et al.Plasma levels of von Willebrand factor and future risk of incident venous thromboembolism. Blood Adv 2021;5(1):224-232.doi:10.1182/bloodadvances.2020003135
因子VIII、IX和XI水平升高的诊断
因子 VIII、IX 或 XI 的检测
可以直接测量VIII、IX和XI抗原的水平和活性。
由于凝血因子VIII活性受到抗凝作用的影响，并且是一种急性期反应蛋白，因此当患者不服用抗凝剂且不受感染或炎症条件影响时，测量因子VIII 的活性是很重要的（1)。
妊娠、含 雌激素激素治疗、癌症、肝病、肾病、甲状腺功能亢进、血管内溶血和运动也会增加因子VIII 水平。
在服用抗凝剂的患者中测量因子VIII 活性将导致 因子VIII 活性的误差性降低。因子VIII 抗原不受抗凝作用的影响。相比之下， 因子VIII 抗原和活性水平随着全身炎症和许多其他情况而增加（见上文），因此测量 因子VIII 最好在没有这些疾病的情况下进行。
维生素K拮抗剂可以减少因子IX 抗原，但不能直接口服抗凝剂。因子XI抗原不受抗凝治疗的影响。因子IX 和因子XI活性水平因抗凝而降低。
诊断参考文献
1.O'Donnell J, Tuddenham EG, Manning R, Kemball-Cook G, Johnson D, Laffan M.High prevalence of elevated factor VIII levels in patients referred for thrombophilia screening: role of increased synthesis and relationship to the acute phase reaction.Thromb Haemost 1997; 77(5):825-828.PMID: 9184386
因子VIII、IX和XI水平升高的治疗
抗凝
直接口服抗凝血剂和维生素K拮抗剂可有效治疗静脉血栓栓塞症中 因子VIII、IX和XI水平升高的患者（1)。
治疗参考文献
1.Campello E, Spiezia L, Simion C, et al.Direct Oral Anticoagulants in Patients With Inherited Thrombophilia and Venous Thromboembolism: A Prospective Cohort Study. J Am Heart Assoc 2020;9(23):e018917.doi:10.1161/JAHA.120.018917