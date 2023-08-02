因子 VIII、IX 和 XI 水平升高

因子VIII、IX和XI水平升高是静脉血栓栓塞症（VTE）的危险因素。虽然这些水平是由基因决定的，但因子VIII水平升高可能发生在慢性炎症和其他系统性疾病中。治疗方法是针对 VTE 进行抗凝治疗，如果因子 VIII 升高，则针对潜在疾病进行特异性治疗。

因子VIII、IX和XI是主要在肝脏中产生的凝血蛋白。因子VIII 与 血管性血友病因子 (VWF) 结合的非活性形式循环，直到血管损伤将其激活并分离。然后，游离因子VIII 与 因子IX 互作用以促进凝血。

在莱顿血栓形成倾向性研究中，因子VIII 水平升高首次被认为是静脉血栓栓塞症（VTE）的危险因素，这是一项针对无癌症的首次VTE发作患者以及年龄和性别匹配的对照的病例对照研究。因子VIII 活性>150 IU/L与VTE风险增加近5倍相关（1)。因子VIII 水平升高也被确定为复发性VTE的风险因素（2）。

因子IX 和 XI 抗原水平升高也与VTE风险增加相关（3, 4）。然而，血栓栓塞病因纵向调查研究也发现，当调整年龄、性别、种族、研究、BMI（体重指数）和糖尿病时，因子XI 与VTE风险增加相关而非因子IX(5）。

血管性血友病因子 水平升高也与VTE风险增加有关（6）。

因子VIII、IX和XI水平升高的诊断 因子 VIII、IX 或 XI 的检测 可以直接测量VIII、IX和XI抗原的水平和活性。 由于凝血因子VIII活性受到抗凝作用的影响，并且是一种急性期反应蛋白，因此当患者不服用抗凝剂且不受感染或炎症条件影响时，测量因子VIII 的活性是很重要的（1)。 妊娠、含 雌激素激素治疗、癌症、肝病、肾病、甲状腺功能亢进、血管内溶血和运动也会增加因子VIII 水平。 在服用抗凝剂的患者中测量因子VIII 活性将导致 因子VIII 活性的误差性降低。因子VIII 抗原不受抗凝作用的影响。相比之下， 因子VIII 抗原和活性水平随着全身炎症和许多其他情况而增加（见上文），因此测量 因子VIII 最好在没有这些疾病的情况下进行。 维生素K拮抗剂可以减少因子IX 抗原，但不能直接口服抗凝剂。因子XI抗原不受抗凝治疗的影响。因子IX 和因子XI活性水平因抗凝而降低。 诊断参考文献 1.O'Donnell J, Tuddenham EG, Manning R, Kemball-Cook G, Johnson D, Laffan M.High prevalence of elevated factor VIII levels in patients referred for thrombophilia screening: role of increased synthesis and relationship to the acute phase reaction.Thromb Haemost 1997; 77(5):825-828.PMID: 9184386