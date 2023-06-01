登革出血热/登革休克综合征

登革出血热主要发生于居住在疫区的<10岁的儿童，是登革热感染的一种变型表现。登革热出血热也称为菲律宾、泰国或东南亚出血热，通常需要事先感染登革热病毒。
登革出血热是一种免疫性疾病，登革病毒抗体免疫复合物触发巨噬细胞释放血管活性jie'zhi。 登革热病毒和其抗体的复合物刺激巨噬细胞，使其分泌血管活性物质，导致血管通透性增加，出现出血，血液浓缩和严重的浆液性渗出，最终出现循环衰竭（如登革热休克综合征）。
登革出血热的症状和体征
以突起发热头痛起病的登革出血热，病初往往难以与典型登革热鉴别。预测可能发展成严重的登革热的症状包括
严重腹痛和压痛
持续呕吐
呕血
鼻衄或牙龈出血
黑色、柏油样大便（黑粪症）
水肿
嗜睡，意识模糊， 或烦躁不安
肝肿大、胸腔积液或腹水
显着的体温变化（从发热到低温）
循环衰竭和多器官衰竭，称为登革休克综合征，可能在发病后 2 至 6 天迅速发展。
出血倾向 表现如下：
通常为注射部位的紫癜、瘀点或瘀斑
有时会出现呕血、黑便或鼻衄
偶尔会发生蛛网膜下隙出血
支气管肺炎伴或不伴双侧胸腔积液是常见的。可发生心肌炎。
在有经验的中心中病死率通常是 <1％，但在其他地方可以高达30％。
登革出血热的诊断
临床诊断和实验室检查
根据世界卫生组织（WHO [World Health Organization]）关于登革出血热的诊断标准，有如下临床表现：
突然发热持续2至7天
出血性表现
肝大
出血性表现 包括至少一个的束臂试验阳性和瘀点，紫癜，瘀斑，牙龈出血，吐血或黑便。束臂试验是通过将袖带充气至收缩压和舒张压之间的血压，维持15分钟来完成的。对直径小于2.5cm的出血点或淤斑进行计数；>20枚则提示毛细血管脆性增加，为阳性结果。
血常规、凝血功能、尿常规、肝功能及登革病毒血清学检测有助于诊断。凝血异常包括：
血小板减少（<100,000个血小板/mcL [≤ 100 x 109/L]）
延长的凝血酶原时间 (PT)
延长活化部分凝血活酶时间（PTT)
纤维蛋白原降低
纤维降解产物升高
可能出现低蛋白血症、轻度蛋白尿和天冬氨酸转氨酶 (AST) 水平升高。
可以使用 IgM 捕获酶联免疫吸附测定 (MAC-ELISA) 进行血清学诊断。结合登革热病毒 RNA 扩增试验，可在发病的前 1 至 7 天内提供诊断。牙菌斑减少中和试验 (PRNT) 具有特异性和敏感性。急性期和恢复期血清样本的滴度可以可靠地确定登革热病毒感染，并可能表明所涉及的特定登革热病毒类型。PRNT 需要活的登革热病毒进行检测，是耗费精力且成本昂贵的。许多实验室无法进行 PRNT。
患者如果具备WHO(世界卫生组织)定义的临床表现，同时具有血小板减少 (≤ 100,000个/mcL[≤ 100 x 109/L]) 或血浓缩（Hct增加 ≥20％）表现之一，可初步诊断患有此病（见 the Centers for Disease Control and Prevention's Dengue Virus: Clinical Guidance)。
登革出血热的治疗
支持治疗
登革出血热患者需要加强治疗保持适当的循环容量。血容量过少将导致休克，血容量过多容易发生急性呼吸窘迫综合征，上述两种情况都要避免发生。可以通过尿量及血浓缩程度指导输入液量。
目前尚无有效的抗病毒治疗药物。
关键点
登革出血热主要发生于登革热流行地区且既往感染过登革热病毒的10岁以下儿童。
登革出血热最初可能与经典登革热类似，但某些表现（如严重腹痛和压痛、持续性呕吐、呕血、鼻衄、黑便）提示可能发展为严重登革热。
循环衰竭和多器官衰竭，称为登革休克综合征，可能在发病后 2 至 6 天迅速发展。
根据具体的临床和实验室标准进行诊断。
维持血容量非常重要。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: Dengue Virus: For Healthcare Providers: Information on prevention, clinical presentation, diagnosis, and treatment, as well as how to distinguish COVID-19 from dengue