登革出血热/登革休克综合征

临床诊断和实验室检查

根据世界卫生组织（WHO [World Health Organization]）关于登革出血热的诊断标准，有如下临床表现：

突然发热持续2至7天

出血性表现

肝大

出血性表现 包括至少一个的束臂试验阳性和瘀点，紫癜，瘀斑，牙龈出血，吐血或黑便。束臂试验是通过将袖带充气至收缩压和舒张压之间的血压，维持15分钟来完成的。对直径小于2.5cm的出血点或淤斑进行计数；>20枚则提示毛细血管脆性增加，为阳性结果。

血常规、凝血功能、尿常规、肝功能及登革病毒血清学检测有助于诊断。凝血异常包括：

血小板减少（<100,000个血小板/mcL [≤ 100 x 10 9 /L]）

延长的凝血酶原时间 (PT)

延长活化部分凝血活酶时间（PTT)

纤维蛋白原降低

纤维降解产物升高

可能出现低蛋白血症、轻度蛋白尿和天冬氨酸转氨酶 (AST) 水平升高。

可以使用 IgM 捕获酶联免疫吸附测定 (MAC-ELISA) 进行血清学诊断。结合登革热病毒 RNA 扩增试验，可在发病的前 1 至 7 天内提供诊断。牙菌斑减少中和试验 (PRNT) 具有特异性和敏感性。急性期和恢复期血清样本的滴度可以可靠地确定登革热病毒感染，并可能表明所涉及的特定登革热病毒类型。PRNT 需要活的登革热病毒进行检测，是耗费精力且成本昂贵的。许多实验室无法进行 PRNT。

患者如果具备WHO(世界卫生组织)定义的临床表现，同时具有血小板减少 (≤ 100,000个/mcL[≤ 100 x 109/L]) 或血浓缩（Hct增加 ≥20％）表现之一，可初步诊断患有此病（见 the Centers for Disease Control and Prevention's Dengue Virus: Clinical Guidance)。