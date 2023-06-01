汉坦病毒科 是一个有包膜单链 RNA 病毒家族，由至少 4 种血清型和 9 种病毒组成，可引起 2 种主要的、有时重叠的临床综合征：

(参见虫媒病毒、沙粒病毒科、布尼亚病毒科、丝状病毒科。）

可导致HFRS的病毒有汉坦病毒（Hantaan virus）、首尔病毒（Seoul virus）、多不拉伐-贝尔格莱德病毒（Dobrava -Belgrade virus）、萨拉马、阿穆尔河和普马拉病毒（Puumala virus）。

导致 HPS 的病毒因地区而异（1)：

阿根廷：安第斯山脉、Araraquara、Bermejo、Juquitiba、Lechiguanas、Leguna Negra、Maciel 和 Oran 病毒

巴西：Araraquara 和 Juquitiba 病毒

智利和玻利维亚东部：安第斯病毒

北美：Sin Nombre、Black Creek Canal、Bayou 和 Monongahela 病毒

巴拿马：乔克罗病毒

巴拉圭和玻利维亚：Leguna Negra 病毒

汉坦病毒遍及全球，存在于各种啮齿动物的唾液、尿液、粪便中。啮齿类动物之间可相互传播。 通过吸入啮齿动物排泄物的气溶胶或很少通过啮齿动物咬伤传播给人类。 安第斯病毒可发生人际传播。自然条件下和实验室获得性感染正在逐渐增多。

实验室诊断有血清学试验和RT-PCR检测。 血清学试验包括酶联免疫吸附试验和免疫组化试验。由于潜在的交叉反应，北美的血清学诊断必须能够区分首尔和 Sin Nombre 病毒感染。培养该病毒较为困难，要求在生物安全级别为3级的实验室进行。

参考文献 1.Milholland MT, Castro-Arellano I, Suzán G, et al: Global diversity and distribution of hantaviruses and their hosts.EcoHealth 15 (1):163-208, 2018.doi:10.1007/s10393-017-1305-2.

HFRS的预后 该病死亡患者多集中在多尿期，继发于循环容量不足、电解质紊乱及二次感染。 一般需要3~6周痊愈，但也有恢复期超过6个月者。 总的来说，死亡率为5%至15%，几乎总是发生在更严重的患者身上（见疾病控制和预防中心 [CDC]： 肾综合征出血热）。除巴尔干半岛一些严重病例可留下肾功能不全的后遗症，肾功能一般可完全恢复。

汉坦病毒肺综合征 汉坦病毒肺综合征（HPS）在美国主要发生在西南部各州、加拿大主要的西部省份，以及南美洲和巴拿马。发病时表现为类似流感症状，并在几天内出现非心源性肺水肿。血清学检查及RT-PCR检查可以确诊。 较严重的病例死亡率高达50%。治疗主要是支持治疗。 支气管炎 的病原体主要是： Sin Nombre，安第斯病毒和乔克洛汉塔病毒 其他是由的 美国东南部和墨西哥的黑渠沟病毒、毛利鞋病毒或长沼病毒

美国东海岸的纽约病毒（Sin Nombre 病毒的变种）

北美西海岸的Convict Creek病毒和Isla Vista病毒

拉古纳内格拉(及其里约热内卢Mamore变体)，安第斯山脉样病毒Hu39694，Lechiguanas，奥兰，中央普拉塔，布宜诺斯艾利斯，里奥米雷姆，朱基塔巴，类似朱基塔巴，Ape Aime Itapua，南洋杉，贾博拉，宁布库省，Anajatuba，Castelo dos Sonhos，Maripo，和南美洲的Bermejo汉坦病毒 普遍认为啮齿类动物（特别是感染Sin Nombre病毒的鹿鼠）是宿主，人类吸入被啮齿类动物排泄物污染的空气而感染。 多数病例来自密西西比河西部，好发在春天和夏天，尤其是大雨过后 引起植被生长，作为促进啮齿动物种群增长的食物。 HPS的症状和体征 汉坦病毒肺综合征最初是一种非特异性流感样疾病，伴有急性发热、肌痛、头痛和胃肠道症状。 2~15天后（平均4天），患者进展为急性非心源性肺水肿和低血压。 几例患者合并HFRS和HPS。可能发生轻度HPS病例。 HPS的诊断 血清学检测或聚合酶链反应 (PCR) 患者可能接触到传染源，且出现不明原因肺水肿时需怀疑汉坦病毒肺综合征。胸部X射线可能会显示增加血管明显，Kerley B 线，双侧渗出或胸腔积液。 如果怀疑HPS，需进行超声心动图检查以排除心源性肺水肿。 血常规，肝功能和尿检也需要进行。HPS引起轻微的中性粒细胞增多，血液浓缩，血小板减少。 典型的乳酸脱氢酶、天冬氨酸氨基转移酶和丙氨酸氨基转移酶轻度升高，血清白蛋白降低。 尿检显示异常较少。 血清学检查及rt-PCR检查可以确诊HPS。 HPS的处理 支持治疗 汉坦病毒肺综合征的治疗是支持性治疗。机械通气、稳定有效血容量及血压非常重要。严重呼吸功能不全时，机械通气供氧是挽救生命的治疗手段（见疾病控制和预防中心：汉坦病毒：治疗）。 尽管利巴韦林对肾综合征出血热有效，但静脉注射利巴韦林治疗HPS尚未证实有效。