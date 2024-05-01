看法 进行患者培训
来福莫林是一种截短侧耳素抗生素，通过与细菌 50S 核糖体的肽基转移酶中心结合来抑制细菌蛋白质合成，从而阻止转移 RNA 的结合。
药代动力学 来法莫林
口服生物利用度约为 25%，因此口服剂量（每 12 小时 600 毫克）是静脉注射剂量（每 12 小时 150 毫克）的 4 倍。来福莫林具有最小的肾清除率，肾病患者不需要调整剂量。
拉法姆林的适应症
来福莫林适用于治疗由以下敏感微生物引起的社区获得性细菌性肺炎 (CABP)：
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
拉法姆林的禁忌症
禁用来法莫林与延长 QT 间期的 CYP3A4 底物，如他克莫司、多非利特和喹硫平。
用于 来法莫林 怀孕和哺乳期间
用拉法姆林进行的动物生殖研究显示出一定的风险，但尚未对孕妇进行充分，对照良好的研究。在获得更好的安全性数据之前，应考虑在孕妇中使用来法莫林的替代品。具有生殖潜力的女性应在治疗期间和最后一次给药后 2 天内采取避孕措施。
动物哺乳期研究表明来法莫林在母乳中浓缩。建议哺乳期妇女采取来福莫林泵并在使用来福莫林时和最后一次给药后 2 天内丢弃。
拉法姆林的治疗副作用
来福莫林可能导致 QT 间期延长，尤其是与其他延长 QT 间期的药物联合使用时。