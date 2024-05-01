用拉法姆林进行的动物生殖研究显示出一定的风险，但尚未对孕妇进行充分，对照良好的研究。在获得更好的安全性数据之前，应考虑在孕妇中使用来法莫林的替代品。具有生殖潜力的女性应在治疗期间和最后一次给药后 2 天内采取避孕措施。

动物哺乳期研究表明来法莫林在母乳中浓缩。建议哺乳期妇女采取来福莫林泵并在使用来福莫林时和最后一次给药后 2 天内丢弃。