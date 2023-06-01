肠道病毒、鼻病毒（见普通感冒）和小RNA病毒都属于小RNA病毒shu（微细，或小，RNA病毒）。各种肠道病毒的抗原性不同，在全球有广泛的分布。
肠道病毒包括
柯萨奇病毒A1～A21、A24、B1-B6
埃可病毒1-7和9、11-21、24-27、29-33
肠道病毒68-71、73-91，100和101
脊髓灰质炎病毒1-3
肠道病毒见于患者呼吸道分泌物、粪便、血液和脑脊液中。 人们通常由于与患者的呼吸道分泌物、粪便等直接接触而被传染，但也可因接触污染的水源等感染。
在美国，肠道病毒疾病或流行病在夏秋季节更为常见。
妊娠期感染可导致围产期传播，并引起严重的弥散性新生儿感染，可能包括肝炎或肝坏死、脑膜脑炎、心肌炎或这些疾病的组合，并可导致败血症或死亡。
体液免疫以及B细胞的功能对控制肠道病毒引起的疾病至关重要。严重的肠道病毒感染(通常表现为缓慢进展的脑膜脑炎、皮肌炎和/或肝炎)发生在B淋巴细胞功能缺陷的患者中，如X-连锁丙种球蛋白缺乏症，但通常不会发生在其他免疫缺陷的患者中。
副肠病毒
肠道病毒所致疾病
肠道病毒可致多种综合征（见表肠道病毒引起的综合征）。
以下几乎完全由肠道病毒引起：
肠道病毒所致综合征
综合征
常见血清型
柯萨奇病毒A2、A4、A7、A9、B2-B5及其他型；
脊髓灰质炎病毒1-3；
埃可病毒4、6、7、9、11，30 以及其他型；
无菌性脑膜炎伴皮疹
柯萨奇病毒A9以及B4；
埃可病毒4和16；
肠道病毒71
肠道病毒70；
柯萨奇病毒A24
流行性胸膜痛 （Bornholm病）
柯萨奇病毒B1-6
柯萨奇病毒A6、9、16及其他；
柯萨奇病毒B2-5；
肠道病毒71
柯萨奇病毒A2、A4-A6、A8、A10；
柯萨奇病毒3或其他型可能亦可致病
柯萨奇病毒B1-B5、A4、A16；
埃可病毒9与人类副肠孤病毒属
瘫痪性疾病
脊髓灰质炎病毒1-3；
柯萨奇病毒A7和其他型；
ECHO病毒4、6, 9和其他型；
肠道病毒71，D68，D70
柯萨奇病毒A9、B1、B3、B4、B5；柯萨奇病毒A4-A6、A16也可能致病；
埃可病毒9、16；（及埃可病毒2、4、11、14、19、25）
埃可病毒4、8、9、11、20和其他型
柯萨奇病毒A21、A24、B1、B3-B5
肠道病毒D68
无菌性脑膜炎
急性弛缓性脊髓炎
肠道病毒D68（EV-D68）引起的呼吸系统疾病，主要发生于儿童;症状通常类似感冒（如流涕，咳嗽，全身不适，少数出现发热）。 部分儿童，特别是那些患有哮喘的儿童，可出现累及下呼吸道的严重症状（例如，气喘，呼吸窘迫）。
健康成人也可感染，但他们往往很少或根本没有症状。免疫功能低下的成人可有严重的呼吸系统症状。
每年均有少数儿童出现EV-D68呼吸道感染的报道，每隔一年往往会发生小规模的暴发。然而，更大规模的疫情也曾发生，发病率高，甚至造成一些人死亡。2014年夏末和秋季，美国各地爆发大规模疫情，确诊病例超过1000例，全球范围内也报告了更多疫情。大量患儿出现严重的呼吸窘迫症状，少数儿童死亡。此外，部分患儿在呼吸道症状后出现AFM，表现为局灶性肢体无力或瘫痪伴脊髓损伤(MRI显示)，在两个不同的暴发群集中，大约2/3的患儿呼吸道标本中检出了EV-D68。其中一例患儿在脊髓炎病程中，在血液中检测到病毒。病毒序列几乎相同，与脊髓灰质炎病毒和肠道病毒D70有着同源性，已知这种病毒与急性弛缓性脊髓炎有关，并支持EV-D68是急性弛缓性脊髓炎瘫痪的潜在病因 (3)。疾病控制与预防中心（CDC）正在进行的监测在2014年秋季发现120例急性无力脊髓炎病例，与EV-D68疫情暴发相吻合。AFM激增发生在2014年、2016年和2018年，每年分别向美国疾病控制与预防中心报告120例、153例和238例，在此期间仅报告了22例和38例。这些两年一度的峰值对应于 EV-D68 活性增加的时期（参见 CDC：AFM病例和爆发）。
总体而言，这些流行病学联系以及动物模型数据强烈表明 EV-D68 感染与AFM之间存在因果关系（5）。
EV-D68应被视为其他病因不明的严重呼吸道感染的病因，特别是与夏末至秋季的一系列病例有关 (5; 参见 CDC: Clinical Guidance for the Acute Medical Treatment of AFM )。建议对可能暴发的疾病进行特定的检测，并可通过公共卫生官员安排。
AFM的管理应包括神经病学和传染病专家。AFM 可考虑采用多种治疗方法；然而，目前没有足够的靶向治疗证据支持或阻止使用AFM进行治疗或管理（参见 美国疾病控制与预防中心：AFM急性医学治疗临床指南）。
出血性结膜炎
肠道病毒引起的出血性结膜炎很少在美国流行。从非洲、亚洲、墨西哥和加勒比地区输入的病毒可能会使疫情更加普遍。
发病后眼睑迅速水肿。与普通的结膜炎不同，其随后可出现结膜下出血、角膜炎，并出现疼痛、流泪和畏光症状。该病一般没有全身症状。但如果是肠道病毒70感染，则在少数病例中出现暂时的腰骶部神经根脊髓病变或类似脊髓灰质炎表现。发病后1~2周即可完全恢复。
柯萨奇病毒A24也可引起该病，但结膜下出血在该病毒感染时不常见，且很少累及神经系统。发病后1~2周即可完全恢复。
心肌心包炎
新生儿感染
皮疹
皮疹常出现在病情流行期间，主要为柯萨奇病毒、某种埃可病毒以及人小RNA病毒引起。皮疹一般为无痒无脱皮性的，可出现在脸部、颈部、胸部和四肢。常为斑丘疹或麻疹样，出血性皮疹、淤斑和出现水疱较少见。常伴发热。有时可并发无菌性脑膜炎。
本病多较轻微。
呼吸道感染
呼吸道感染可能由肠道病毒引起。临床上表现为发热、鼻炎、咽炎，累及婴儿或儿童时可出现呕吐与腹泻。在成人或儿童，有时可出现支气管炎或间质性肺炎。
这个过程通常是温和的，但也可以是严重的，如2014年肠道病毒D68爆发。
参考文献
1.Sridhar A, Karelehto E, Brouwer L, et al: Parechovirus A Pathogenesis and the Enigma of Genotype A-3. Viruses 11(11):1062, 2019.2019 年 11 月 14 日发布。doi:10.3390/v11111062
2.de Crom SC, Rossen JW, van Furth AM, et al: Enterovirus and parechovirus infection in children: a brief overview.Eur J Pediatr 175(8):1023-9, 2016.Epub 2016 May 7.PMID: 27156106; PMCID: PMC4930465.doi: 10.1007/s00431-016-2725-7
3.Greninger AL, Naccache SN, Messacar K, et al: A novel outbreak enterovirus D68 strain associated with acute flaccid myelitis cases in the USA (2012-14): A retrospective cohort study.Lancet Infect Dis 15(6):671–682, 2015.doi: 10.1016/S1473-3099(15)70093-9
4.Messacar K, Asturias EJ, Hixon AM, et al: Enterovirus D68 and acute flaccid myelitis-evaluating the evidence for causality.Lancet Infect Dis 18(8):e239-e247, 2018.doi: 10.1016/S1473-3099(18)30094-X
5.Dinov D, Donowitz JR: Acute flaccid myelitis a review of the literature. Front Neurol 13:1034607, 2022.2022 年 12 月 20 日发布。doi:10.3389/fneur.2022.1034607
肠道病毒感染的诊断
病史和体格检查
有时依赖于培养或逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）
肠道病毒感染通常依据临床表现诊断。
实验室诊断通常是不必要的，但通常可以通过以下方法进行
培养病毒
采用RT-PCR检测病毒RNA
血清学转换较少采用
肠道病毒可以通过 RT-PCR 检测来自受累部位（例如喉咙或鼻咽、血液、脑脊液）或粪便的样本进行检测，即使临床受累部位在别处，粪便中也经常存在微生物；主要在以下情况下确定致病微生物很重要 无菌性脑膜炎。 市售的用于呼吸道病原体的多重PCR试剂盒通常不能区分鼻病毒和肠道病毒，而且可能无法识别所有的肠道病毒。需要通过分子测序进行额外的分型，以区分鼻病毒和肠道病毒的种类和类型特异性。
肠道病毒感染的治疗
支持性
肠道病毒性疾病的治疗主要以对症支持为主。
低丙种球蛋白血症患者可静脉应用免疫球蛋白（IVIG）治疗。