肠道病毒、鼻病毒（见普通感冒）和小RNA病毒都属于小RNA病毒shu（微细，或小，RNA病毒）。各种肠道病毒的抗原性不同，在全球有广泛的分布。

肠道病毒包括

柯萨奇病毒A1～A21、A24、B1-B6

埃可病毒1-7和9、11-21、24-27、29-33

肠道病毒68-71、73-91，100和101

脊髓灰质炎病毒1-3

肠道病毒见于患者呼吸道分泌物、粪便、血液和脑脊液中。 人们通常由于与患者的呼吸道分泌物、粪便等直接接触而被传染，但也可因接触污染的水源等感染。

在美国，肠道病毒疾病或流行病在夏秋季节更为常见。

妊娠期感染可导致围产期传播，并引起严重的弥散性新生儿感染，可能包括肝炎或肝坏死、脑膜脑炎、心肌炎或这些疾病的组合，并可导致败血症或死亡。

体液免疫以及B细胞的功能对控制肠道病毒引起的疾病至关重要。严重的肠道病毒感染(通常表现为缓慢进展的脑膜脑炎、皮肌炎和/或肝炎)发生在B淋巴细胞功能缺陷的患者中，如X-连锁丙种球蛋白缺乏症，但通常不会发生在其他免疫缺陷的患者中。

副肠病毒 人类副病毒 1 型和 2 型是小核糖核酸病毒，以前称为埃可病毒 22 和 23。然而，副肠孤病毒已被重新分类为一个单独的属（1)。A型副肠病毒可以感染人类，至少有19种类型；大多数引起类似于肠道病毒的轻度胃肠道和呼吸道疾病，但某些类型，是婴儿病毒性败血症和/或脑膜炎的常见原因。常见的肠道病毒RT-PCR方法不能扩增人小RNA病毒；因此应采用特异的检测小RNA病毒的RT-PCR方法 (2)。

肠道病毒所致疾病 肠道病毒可致多种综合征（见表肠道病毒引起的综合征）。 以下几乎完全由肠道病毒引起： 流行性胸膜痛

手足口病

疱疹性咽峡炎

脊髓灰质炎 表格 肠道病毒所致综合征 表格

无菌性脑膜炎 无菌性脑膜炎在婴儿和幼儿中最常见。在婴幼儿中，多由以下病原引起： A组或B柯萨奇病毒

埃可病毒

人类小RNA病毒 而在成人或年龄稍大的儿童中，其他肠道病毒或其他种类的病毒也可引起无菌性脑膜炎。 本病多较轻微。无菌性脑膜炎时可伴发轻微皮疹。脑炎，虽然较为少见，也可出现。

出血性结膜炎 肠道病毒引起的出血性结膜炎很少在美国流行。从非洲、亚洲、墨西哥和加勒比地区输入的病毒可能会使疫情更加普遍。 发病后眼睑迅速水肿。与普通的结膜炎不同，其随后可出现结膜下出血、角膜炎，并出现疼痛、流泪和畏光症状。该病一般没有全身症状。但如果是肠道病毒70感染，则在少数病例中出现暂时的腰骶部神经根脊髓病变或类似脊髓灰质炎表现。发病后1~2周即可完全恢复。 柯萨奇病毒A24也可引起该病，但结膜下出血在该病毒感染时不常见，且很少累及神经系统。发病后1~2周即可完全恢复。

心肌心包炎 肠病毒引起的心脏感染可能发生在任何年龄，但多见于20～39岁人群。患者表现为胸痛、心律失常或心衰。多数患者可痊愈，少数发展为扩张性心肌病。诊断心肌心包炎有赖于基于心肌细胞的RT-PCR。 柯萨奇病毒B组病毒和一些埃可病毒以及人小RNA病毒可在新生儿中引起心包炎（新生儿心肌炎）。导致发热和心衰，具有较高的病死率。

新生儿感染 一般发病主要在出生后数日，新生儿突然出现类似脓毒血症 的体温不稳定、嗜睡、弥漫性血管内凝血、出血和多器官（包括心脏）衰竭等表现。同时亦可见中枢神经系统、肝脏、胰腺和肾上腺损伤的表现。 恢复可能会在几周内发生，但死亡可能是由于循环衰竭，或者如果涉及肝脏的话，则可能是肝衰竭。

皮疹 皮疹常出现在病情流行期间，主要为柯萨奇病毒、某种埃可病毒以及人小RNA病毒引起。皮疹一般为无痒无脱皮性的，可出现在脸部、颈部、胸部和四肢。常为斑丘疹或麻疹样，出血性皮疹、淤斑和出现水疱较少见。常伴发热。有时可并发无菌性脑膜炎。 本病多较轻微。

呼吸道感染 呼吸道感染可能由肠道病毒引起。临床上表现为发热、鼻炎、咽炎，累及婴儿或儿童时可出现呕吐与腹泻。在成人或儿童，有时可出现支气管炎或间质性肺炎。 这个过程通常是温和的，但也可以是严重的，如2014年肠道病毒D68爆发。

肠道病毒感染的诊断 病史和体格检查

有时依赖于培养或逆转录聚合酶链反应（RT-PCR） 肠道病毒感染通常依据临床表现诊断。 实验室诊断通常是不必要的，但通常可以通过以下方法进行 培养病毒

采用RT-PCR检测病毒RNA

血清学转换较少采用 肠道病毒可以通过 RT-PCR 检测来自受累部位（例如喉咙或鼻咽、血液、脑脊液）或粪便的样本进行检测，即使临床受累部位在别处，粪便中也经常存在微生物；主要在以下情况下确定致病微生物很重要 无菌性脑膜炎。 市售的用于呼吸道病原体的多重PCR试剂盒通常不能区分鼻病毒和肠道病毒，而且可能无法识别所有的肠道病毒。需要通过分子测序进行额外的分型，以区分鼻病毒和肠道病毒的种类和类型特异性。