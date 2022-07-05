迟发性新生儿脓毒血症通常是从环境中感染 （ see page 新生儿医院内获得性感染）。葡萄球菌引起30%～60%的迟发型脓毒血症，主要与中心静脉置管有关（如脐动、静脉插管）。 大肠杆菌越来越认识到大肠杆菌也是迟发型脓毒血症的重要原因，尤其在极LBW婴儿中。 从血或脑脊液中分离得到阴沟肠杆菌 或克罗诺杆菌(原阪崎肠杆菌)提示可能存在喂养品的污染。呼吸机遭污染时应怀疑医源性绿脓假单胞菌肺炎或脓毒血症的暴发流行Pseudomonas aeruginosa。

尽管对B族链球菌的全面筛查和产后抗生素预防已经显着降低了由于该生物体引起的早发性疾病的发病率，但是晚发性GBS脓毒症的发病率保持不变，这与以下假设相一致：晚发病 通常从环境中获取。

在晚发型脓毒血症的发生机理中，厌氧菌（特别是脆弱拟杆菌）的作用尚不明确。虽然曾有新生儿死于拟杆菌菌血症的报道。

念珠菌在晚发型脓毒血症中日渐成为重要的致病因子，在极低出生体重儿中发病率为12%～18%。