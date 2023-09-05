组织胞浆菌病是由 Histoplasma capsulatum荚膜组织胞浆菌引起的肺部和血液感染性疾病，常表现为慢性疾病过程，疾病开始常为无症状性原发性感染。组织胞浆菌病表现为肺炎或慢性非特异性疾病。 临床上通过在痰或组织中检出组织胞浆菌或使用血清和尿液特异抗原检测来诊断本病。如需要治疗，则通常使用两性霉素B或唑类药物来进行治疗。

(参见 巴尔通体感染概述。）

组织胞浆菌病分布于世界各地，包括中南美洲、非洲、亚洲和澳大利亚的部分地区。

在美国，流行区包括

俄亥俄州-密西西比河山谷至马里兰州北部的部分地区、宾夕法尼亚州南部、纽约中部及得克萨斯州。

蝙蝠洞相关的暴发已在世界范围内发生，美国佛罗里达州、德克萨斯州和波多黎各也有报道。

H. capsulatum荚膜组织胞浆菌是一种二态真菌，在自然界或室温下培养呈真菌样生长，但在37°C或侵入宿主细胞时，则转变成小的酵母菌细胞（直径1～5μm）。机体因吸入荚膜组织胞浆菌的孢子而感染本病，这些孢子存在于被鸟或蝙蝠粪便污染的泥土或尘埃中。 当拆除树木或建筑物产生空气传播的孢子（例如在鸟类或蝙蝠栖息地的建筑工地）或探索洞穴时，感染的风险最大。

严重的组织胞浆菌病的危险因素包括

严重，长时间的暴露

年龄 ≥ 55岁

婴儿期

受损的T细胞介导的免疫功能（例如，在HIV感染/艾滋病患者或器官移植的患者或服用免疫抑制剂如皮质类固醇或肿瘤坏死因子抑制剂的患者中）

本病病变部位通常位于肺部，但宿主的细胞免疫功能如果不能控制感染，则感染可通过血流播散。进行性播散组织胞浆菌病是艾滋病的主要机会性感染之一。

COVID-19的症状和体征 大多数组织胞浆菌感染无症状或症状轻微，患者可能不会就医。 组织胞浆菌病有三种种主要形式： 急性原发性组织胞浆菌病是一临床综合征，表现为发热、咳嗽、肌肉疼痛以及不同程度的身体不适。急性组织胞浆菌肺炎有时通过体格检查和胸部X线检查可以发现。 慢性空洞性组织胞浆菌病的特征是：常位于肺尖，与空洞型肺结核相似。临床上表现为进行性加重的咳嗽和呼吸困难，最终导致呼吸衰竭。本型不发生播散。 进行性播散性组织胞浆菌病以全身网状内皮系统受累为特征，表现为肝脾肿大、淋巴结病、骨髓受累，并且有时会发生口腔或胃肠道溃疡。 病程多表现为亚急性或慢性，伴有疲劳、乏力、不适等非特异性症状，常较轻微；HIV阳性患者则常出现无明显原因的健康状况进行性恶化。本病可累及中枢神经系统，表现为脑膜炎或局灶性脑部病变。本病很少累及肾上腺，一旦累及则可引起Addison病。重症肺炎很少见，但艾滋病患者可能会出现缺氧的重症急性肺炎，以及低血压、精神状态改变、凝血障碍或横纹肌溶解症。 组织胞浆菌病 隐藏详情 在免疫抑制患者中，组织胞浆菌病可扩散至皮肤，骨髓，脑，肝，脾和淋巴系统。此图像中的口腔病变类似于原发性梅毒的下疳，但检测结果表明 Histoplasma capsulatum。 Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 纤维性纵隔炎是一种罕见的慢性组织胞浆菌病。本病最终可引起循环障碍。纤维化纵隔炎被认为是由于对持续存在的非活性真菌抗原产生过度免疫反应，导致纵隔血管或气道结疤和阻塞。 组织胞浆菌病可引起失明，然而在病变组织中并没有发现荚膜组织胞浆菌，且抗真菌治疗也无助于病情的恢复，因此，失明与H. capsulatum荚膜组织胞浆菌感染的关系尚不清楚。

组织胞浆菌病的诊断 组织病理学检测和培养

血清学检测

抗原检测 由于组织胞浆菌病的临床症状缺乏特异性，因此必须对此病保持高度的警惕。 应进行胸部X线检查，主要表现为： 急性感染病例，表现为正常或弥散结节或粟粒样病灶

慢性肺部感染病例，绝大多数表现为空洞病灶

进行性进展病例，50%的病例出现肺门淋巴结病变，伴有弥漫性结节渗出 支气管肺泡灌洗或组织活检对于获得检测标本是必须的。血清学检测以及血液、尿和痰液真菌培养也应进行。由于培养 Histoplasma 可能会给实验人员造成严重的生物危害，临床一旦怀疑此病应立即通知相关实验人员。 组织病理学检查结果可为诊断提供强有力的证据，尤其对发生于艾滋病患者广泛组织胞浆菌感染的诊断更有价值，这些患者外周血或血沉棕黄层标本经瑞氏或吉姆萨染色可见细胞内的酵母菌。真菌培养阳性可确诊组织胞浆菌病。溶解离心镜检或血沉棕黄层标本培养能提高血标本的阳性检出率。一旦真菌在实验室生长，DNA探针即可快速识别。 一个测试 H. capsulatum 抗原是敏感和特异的，特别是当同时检测血清和尿液样本时； Histoplasma 80% 的播散性组织胞浆菌病患者的血清中存在抗原，而这些患者中 90% 以上的患者的尿液中存在抗原。 荚膜组织胞浆菌H. capsulatum抗原的检测对于本病的诊断具有很高的敏感性和特异性，尤其如果同时检测血清及尿中的组织胞浆菌抗原，但人们已经注意到本抗原在其他真菌（粗球孢子菌、皮炎芽生菌、巴西副球孢子菌、马尔尼菲青真菌(Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marneffei) ）引起的感染中存在交叉反应。

组织胞浆菌病的治疗 急性自限性感染无需治疗

轻中度疾病使用伊曲康唑治疗

危及生命的重症使用两性霉素B治疗 （参见抗真菌药物。） 应在治疗期间检测伊曲康唑的血清浓度、血液或尿液组织胞浆菌抗原水平。 氟康唑和伏立康唑的效果可能较差（1）。泊沙康唑和艾沙康唑有活性 荚膜组织胞浆菌 并可能有效治疗组织胞浆菌病患者。有待进一步积累经验和数据来明确哪种药物疗效最佳。 急性原发性组织胞浆菌病 急性原发性组织胞浆菌病一般不需进行抗真菌治疗，如果发病一个月后病情未能自发改善 。如果感染未消退，可口服伊曲康唑 200 mg，每天 3 次，持续 3 天，然后每天 2 次，持续 6 至 12 周。 氟康唑 治疗本病效果欠佳，其他唑类药物未经很好的临床评价，但却有治疗本病成功的报道。 组织胞浆菌肺炎需要给予更为积极的治疗，可使用两性霉素B进行治疗。 慢性空洞型组织胞浆菌病 慢性空腔组织胞浆菌病:伊曲康唑200mg口服，每日3次，连用3天，之后每日2次，连用12 ~ 24个月。 如果患者病情极其严重或对伊曲康唑治疗无反应或不能耐受伊曲康唑，则可使用其他唑类抗真菌药物或两性霉素B进行治疗。 严重的播散型组织胞浆菌病 对于严重播散性组织胞浆菌病，可首选两性霉素B脂质制剂（3 mg/kg，每日1次），也可选用普通两性霉素B （0.5-1.0 mg/kg，每日1次），二者均静脉滴注2周或用至临床病情稳定为止。 然后患者可换用伊曲康唑200 mg po tid，治疗3天，在热退且无需通气、血流动力学支持后改为伊曲康唑200 mg po bid，持续12个月。 在艾滋病患者中，可长期使用伊曲康唑以预防复发或直至CD4细胞计数> 150/mcL。 治疗参考文献 1.Wheat LJ, Freifeld AG, Kleiman MB, et al: Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis: 2007 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 45(7):807-825, 2007.doi: 10.1086/521259

组织胞浆菌病的预后 急性原发性组织胞浆菌病几乎都是自限性的，但在大规模感染后有极少见的死亡病例报道。 慢性空洞性组织胞浆菌病可因严重呼吸功能不全而死亡。 未经治疗的进行性播散性组织胞浆菌病的病死率>90%。

关键点 组织胞浆菌病是由吸入的孢子获得，是一种常见的真菌感染。

本病主要流行于俄亥俄州-密西西比河山谷至马里兰州北部的部分地区、宾夕法尼亚州南部、纽约中部及得克萨斯州。

本病可导致急性原发性肺部感染，慢性空洞肺部感染或进行性播散性感染。

通过组织病理学、培养和/或抗原的检测来进行诊断。

急性原发性感染几乎都具有自限性。

轻中度疾病患者使用伊曲康唑治疗。

重症患者先用两性霉素B脂质体静滴，而后改为是伊曲康唑口服来进行治疗。

未经治疗的进行性播散性组织胞浆菌病的病死率>90%。