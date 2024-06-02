变形杆菌是肠道正常菌群，当患者的肠道正常菌群由于使用抗生素而紊乱时可引起感染。

变形杆菌族至少包括3个属的革兰阴性细菌：

Proteus : P. mirabilis , P. vulgaris ,变形杆菌属：奇异变形杆菌，普通变形杆菌和黏液变形杆菌 P. myxofaciens

Morganella : M. morganii

Providencia: P. rettgeri, P. alcalifaciens,普罗维登斯菌属：雷特格变形杆菌、产碱变形杆菌和斯氏变形杆菌 P. stuartii

然而，P. mirabilis 奇异变形杆菌可引起许多人类感染。这些细菌存在于土壤和水中，而且是粪便中的正常菌群。它们通常出现在表皮伤口、耳朵流出的液体（无论源自外耳、中耳还是内耳）和痰液中，尤其是在正常菌群已被抗生素疗法消灭的患者中。这些细菌也可引起菌血症和深部感染，特别是耳内、乳突窦、腹膜腔和慢性尿路感染或肾或膀胱结石患者的尿路；变形杆菌属细菌Proteus可产生尿素酶，水解尿素，导致碱性尿液，从而形成鸟粪石（磷酸镁铵结石）。

奇异芽孢杆菌常对氨苄西林、羧苄青霉素、替卡西林、哌拉西林、头孢菌素类、氟喹诺酮类和氨基糖苷类药物敏感，但对四环素和硝基呋喃妥因耐药。多耐药 P. mirabilis奇异变形杆菌日渐出现。

吲哚阳性的菌属（P. vulgaris, M. morganii, P. rettgeri）更易产生耐药性，但通常对氟喹诺酮类、碳青霉烯类、哌拉西林三唑巴坦、第三代头孢菌素和头孢克肟敏感。