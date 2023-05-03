根据感染部位及药敏结果而不同

(参见 the American Heart Association's 2015 Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications.)

引起心内膜炎的肠球菌很难清除，除非联合使用针对细胞壁的药物（如青霉素、氨苄西林、阿莫西林、哌拉西林、万古霉素）加上一种氨基糖苷类药物（如庆大霉素、链霉素）以达到杀菌活性。但是，一些细胞壁活性药物对肠球菌活性有限或无杀菌活性；它们包括萘夫西林、苯唑西林、替卡西林、厄他培南，大多数头孢菌素和氨曲南。E. faecium 对青霉素耐药比 E. faecalis更强。 当不能使用氨基糖苷类药物时，氨基青霉素如氨苄青霉素联合头孢曲松是治疗 E. faecalis 心内膜炎的有效方法。亚胺培南对 E. faecalis有效，美罗培南也有效但稍弱。

对万古霉素敏感的肠球菌引起的复杂皮肤感染，达托霉素、利奈唑胺、特地唑胺、替加环素和omadacycline是有效的治疗选择。

哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南或美罗培南、替加环素、eravacycline被推荐用于已知或怀疑肠球菌引起的复杂腹腔内感染。

尿路感染不需要杀菌治疗，如果致病病原体是敏感的，通常给予单一抗生素治疗，如氨苄西林或阿莫西林。