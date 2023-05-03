肠球菌是革兰阳性兼性需氧菌。Enterococcus faecalis粪肠球菌和 E. faecium屎肠球菌可引起多种感染，包括感染性心内膜炎、尿路感染、前列腺炎、腹腔感染、蜂窝织炎和创面感染，还常伴有菌血症。
肠球菌是肠道正常菌群的一部分。它们曾被划分为D组链球菌，但现在被认为是一个独立的属。共包括47种以上，但 粪肠球菌 和 屎肠球菌 最常引起人类感染。
肠球菌通常引起
肠球菌感染的治疗
根据感染部位及药敏结果而不同
(参见 the American Heart Association's 2015 Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications.)
引起心内膜炎的肠球菌很难清除，除非联合使用针对细胞壁的药物（如青霉素、氨苄西林、阿莫西林、哌拉西林、万古霉素）加上一种氨基糖苷类药物（如庆大霉素、链霉素）以达到杀菌活性。但是，一些细胞壁活性药物对肠球菌活性有限或无杀菌活性；它们包括萘夫西林、苯唑西林、替卡西林、厄他培南，大多数头孢菌素和氨曲南。E. faecium 对青霉素耐药比 E. faecalis更强。 当不能使用氨基糖苷类药物时，氨基青霉素如氨苄青霉素联合头孢曲松是治疗 E. faecalis 心内膜炎的有效方法。亚胺培南对 E. faecalis有效，美罗培南也有效但稍弱。
对万古霉素敏感的肠球菌引起的复杂皮肤感染，达托霉素、利奈唑胺、特地唑胺、替加环素和omadacycline是有效的治疗选择。
哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南或美罗培南、替加环素、eravacycline被推荐用于已知或怀疑肠球菌引起的复杂腹腔内感染。
尿路感染不需要杀菌治疗，如果致病病原体是敏感的，通常给予单一抗生素治疗，如氨苄西林或阿莫西林。
耐药性
在过去几十年，肠球菌对多种抗菌药耐药迅速增加，尤其是 E. faecium。
对氨基糖苷类耐药（例如，庆大霉素、链霉素）不断涌现，特别是 E. faecium。
耐万古霉素的肠球菌（VRE）也可能对其他糖肽类抗生素（如替考拉宁）、氨基糖苷类以及作用于细胞壁的beta-内酰类抗生素（如青霉素G、氨苄西林）产生耐药。一旦确诊，应当进行严格隔离。推荐的治疗方案包括链阳霉素（奎奴普丁/达福普汀只对屎肠球菌 屎肠球菌有效）和噁唑烷酮类（利奈唑胺，特地唑胺）。达托霉素、奥利万星、替加环素和eravacycline在实验室研究中是有效的，可以作为处方外用药。呋喃妥因和磷霉素对耐万古霉素肠球菌引起的尿路感染往往有效。
产beta-内酰胺酶的肠球菌有时也是个问题，尤其是当组织中存在大量微生物时（如心内膜炎赘生物中）。耐药也可能为临床耐药，尽管基于标准的耐药检测提示敏感。 可使用万古霉素或beta-内酰胺类/beta-内酰胺酶抑制剂复合抗生素（如哌拉西林/他唑巴坦、氨苄西林/舒巴坦）。
肠球菌可以掺入外源性叶酸，从而逆转甲氧苄啶和磺胺甲恶唑的作用；因此，尽管存在明显的体外敏感性，但使用这些药物的治疗可能会失败（因此，TMP/SMX 通常被排除在肠球菌的易感性小组之外）。
更多信息
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American Heart Association: Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications (2015)