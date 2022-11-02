非性病性梅毒、品他病和雅司病

非性病性梅毒（bejel）、品他病（pinta）和雅司病（yaws，地方流行的密螺旋体病）是一种通过身体接触传播的慢性螺旋体感染，非性病，主要发生于热带地区。 非性病性梅毒的症状为黏膜与皮肤损害，其次是骨与皮肤出现梅毒瘤。雅司病引起骨膜炎和皮肤损伤。品他病损伤局限于真皮。诊断依靠临床表现与流行病学表现。使用阿奇霉素治疗。

螺旋体（spirochaetales）的特征是菌体呈螺旋状。致病性螺旋体包括密螺旋体属、钩端螺旋体属和疏螺旋体属。密螺旋体、钩端螺旋体的菌体太细，不能够用亮视野显微镜观察，但可用暗视野显微镜或相显微镜清楚看到。Borrelia较厚，也可以使用亮视野显微镜进行染色和观察。

飞行并行梅毒、品他病和雅司病的病原体是

贝耶尔： Treponema pallidum 亚种 endemicum

雅司病： 苍白密螺旋体 细弱 亚种

Pinta: Treponema carateum

这些病原体 梅毒螺旋体在形态以及血清学方面无法与梅毒、梅毒螺旋体苍白亚种区别。 与梅毒一样，典型的过程是最初出现皮肤黏膜损害，接着是弥漫性继发病变，潜伏期和晚期出现破坏性疾病。

主要通过皮肤密切接触而传播（性或者其他），主要在卫生条件差的儿童之间传播。

Bejel（地方性梅毒）主要发生在地中海东部和西非撒哈拉沙漠的炎热干燥地区。传播源于口对口接触或共享饮食器具。

雅司病是流行最广的地方性密螺旋体病，见于潮湿的赤道国家。传播需要直接的皮肤接触，并且皮肤创口处易感。

品他病更局限于地理分布，主要发生于墨西哥、中美洲和南美洲的印第安人，传染性不是很强。可能需要接触破损的皮肤而传播。

不像 苍白密螺旋体亚种, 其他人密螺旋体亚种不通过血液或胎盘传播。

非性病性梅毒、品他病和雅司病的症状和体征 地方性梅毒在儿童以黏膜斑起病（通常在颊黏膜），容易被忽视，或以唇角处的口炎起病。这些无痛性的病损可能会自然的消失，但随后可在躯干及肢体出现类似于雅思病的丘疹鳞屑样及侵蚀性丘疹样病损。下肢骨膜炎常见。疾病后期在鼻及软腭可出现肉芽肿病损。 雅司病经数周潜伏期后，开始在接种部位出现红色增大的、侵蚀性的、溃烂的丘疹（一期雅司病）。其表面似草莓状，其分泌物富含螺旋体。附近的淋巴结常肿大，质地柔软。病损可愈合，但在数月至一年后可接连出现类似于初次原发病损的普通皮疹（二期雅司病）。这些病损常发生在腋窝，皮肤皱褶，黏膜表面之类的潮湿区域，愈合缓慢且可能复发。掌心及足底可发生角化性病变引起疼痛性溃疡（角化过度性雅司病——crabyaws）。5到10年后，破坏性病变（三期雅司病）可能会出现;它们包括： 骨膜炎（特别是胫骨）

上颌骨的鼻部增生性外生骨疣（跟度病）

关节旁结节

树胶样皮肤病变

最终，面部毁损性溃疡，特别是鼻子周围（毁形性鼻咽炎） 雅司病的分期 雅司病一期 一期雅司病主要是表现在接种部位的巨大黄色丘疹或乳头状瘤。丘疹有很强的传染性（上）。此图为患一期雅司病的女孩的臀部。一期雅司病的病损也可能形成一个有外皮的表面（底部）。 顶部图片由Dr. Peter Perine通过疾病控制和预防中心的公共卫生图像库提供。Bottom image courtesy of K McLennon, Tulane University Medical School, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 雅司病二期 一期雅司病雅治愈后，软肉芽肿的上面对一个广义喷发后，在面部，四肢（顶部），或臀部可普遍出现软肉芽肿性的皮疹。二期雅司病的另一个特征是足底出现柔软、角化、肿瘤样的肿块。肿块迫使患者用走脚的边缘行走，从而有了螃蟹雅司病的绰号。 顶部图片由Dr. Peter Perine通过疾病控制和预防中心的公共卫生图像库提供。Bottom image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 雅司病第三期 约10％未经治疗的患者发展为三期雅司病，导致骨外形损毁及软组织病损。 Image courtesy of Dr. Peter Perine via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 雅司病一期 一期雅司病主要是表现在接种部位的巨大黄色丘疹或乳头状瘤。丘疹有很强的传染性（上）。此图为患一期雅司病的女孩的臀部。一期雅司病的病损也可能形成一个有外皮的表面（底部）。 顶部图片由Dr. Peter Perine通过疾病控制和预防中心的公共卫生图像库提供。Bottom image courtesy of K McLennon, Tulane University Medical School, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 雅司病二期 一期雅司病雅治愈后，软肉芽肿的上面对一个广义喷发后，在面部，四肢（顶部），或臀部可普遍出现软肉芽肿性的皮疹。二期雅司病的另一个特征是足底出现柔软、角化、肿瘤样的肿块。肿块迫使患者用走脚的边缘行走，从而有了螃蟹雅司病的绰号。 顶部图片由Dr. Peter Perine通过疾病控制和预防中心的公共卫生图像库提供。Bottom image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 雅司病第三期 约10％未经治疗的患者发展为三期雅司病，导致骨外形损毁及软组织病损。 Image courtesy of Dr. Peter Perine via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 品他病的病损限于真皮。开始时在接种部位出现小丘疹，以后在数月内发展为红斑，最后可发展为鳞屑状红色斑块，主要见于四肢，面部及颈部。3至9月后，进一步增厚变平的病损（品他疹）出现在身体各处以及骨隆突上。再往后，一些病损可变为石板蓝或褪色，似白癜风。如不治疗品他病一般会持续存在。

非性病性梅毒、品他病和雅司病的诊断 临床评估 来自流行区的人出现典型的病损就可做出流行性密螺旋体病的诊断。 非密螺旋体和密螺旋体梅毒血清学检测（性病研究实验室[VDRL]、快速血浆反应剂[RPR]和荧光密螺旋体抗体吸收试验[FTA-ABS]）阳性，因此临床上可区别性病梅毒。早期病变时，暗视野可见螺旋体，但不能与T. pallidum苍白密螺旋体的亚种区别。

非性病性梅毒、品他病和雅司病的治疗 阿奇霉素 对于活动性地方性密螺旋体病患者，建议口服一剂阿奇霉素30 mg/kg（最多2 g）。对于不能耐受 阿奇霉素的患者来说，另一种选择是单剂量的青霉素苄星，10岁以上的患者使用120万单位的IM，10岁以下的儿童使用60万单位的IM（1)。另一种选择是多西环素100 mg，每天口服两次，持续14天。 公共卫生控制手段包括主动发现病例以家庭治疗，并使用苄星青霉素或多西环素来防止发生感染的扩散。 治疗参考文献 1.Giacani L, Lukehart SA: The endemic treponematoses.Clin Microbiol Rev 27(1):89–115, 2014.doi: 10.1128/CMR.00070-13