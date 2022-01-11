刺胞动物（肠腔动物，如水母和海葵）螫伤

清除螫刺

对症治疗

各种缓解疼痛、去除丝囊的伤口冲洗法，根据刺胞动物种类决定。

刺胞动物叮咬治疗包括用钳子（最好）或手指（如果可能佩戴两层手套）去除附着的触手和大量冲洗除去看不见的刺细胞。不同毒刺的清洗液选择如下：

非热带的水母及珊瑚刺伤，可用海水冲洗。

对于热带的水母刺伤，可以用醋冲洗，随后用海水冲洗。一般不用淡水，因后者可刺激未释放毒素的刺丝囊。

箱形水母的处理同热带水母，醋水能抑制其刺丝囊，然后可用海水冲洗。一般不用淡水，因后者可激活未释放毒素的刺丝囊。

对于僧帽水母蜇伤，可用盐水冲洗。不能用醋因为可激活未释放毒素的刺丝囊。

如伤者出现呼吸困难，意识改变者，无论伤口程度轻重都应视为急诊指征，需要即刻转至专业医疗中心就诊，并可能需要注射肾上腺素。

对症治疗用于缓解症状。大多数刺胞虫叮咬引起的疼痛，通常是短暂的，将小苏打配成1:1悬浮液，混匀后敷于皮肤上可缓解。与非甾体消炎药（NSAID）镇痛药一样，将患处浸泡在温水浴（105-110°F）中可有效缓解疼痛。对于严重的疼痛，应选用阿片类药物。肌肉痉挛疼痛可以用苯二氮卓类治疗。发生休克者需要静脉补液和肾上腺素治疗。针对立方水母（海黄蜂）C. fleckeri毒液抗毒素是可以获得的，但对北美胞刺动物螫伤无效。

水母 图片 Photo courtesy of Robert S.Porter, MD.

应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。