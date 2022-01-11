刺胞动物（肠腔动物，如水母和海葵）螫伤

刺胞动物（肠腔动物）包括：
珊瑚
海葵
水母（包括刺水母等）
水螅虫（如，僧帽水母）
刺胞动物比其他任何海洋生物更易发生毒液螫入。然而，9000种刺胞动物中仅约有100种对人类是有毒的。刺胞动物有高度发达的螫刺体（刺丝囊），能刺入人体皮肤。一旦接触，一个触须可向人体皮肤射出数千个刺丝囊。
刺胞动物蜇伤的症状和体征
不同刺胞动物造成的损伤都不一样。通常会先出现爆发性较小的、线性的丘疹，很快发展至一个或多个线性，由红斑包围的区域。疼痛出现快且较严重，瘙痒常见。丘疹可发展为疱疹，继而有脓疱、出血和脱屑。全身症状有乏力、恶心、头痛、肌痛和痉挛、流泪、流涕、多汗、脉率改变和胸膜炎样胸痛。少数致死性的咬螯伤多由北美水域的僧帽水母及印度洋-太平洋海域的箱形水母科中的立方形水母（海黄蜂Chironex fleckeri）造成。
刺胞动物蜇伤的治疗
清除螫刺
对症治疗
各种缓解疼痛、去除丝囊的伤口冲洗法，根据刺胞动物种类决定。
刺胞动物叮咬治疗包括用钳子（最好）或手指（如果可能佩戴两层手套）去除附着的触手和大量冲洗除去看不见的刺细胞。不同毒刺的清洗液选择如下：
非热带的水母及珊瑚刺伤，可用海水冲洗。
对于热带的水母刺伤，可以用醋冲洗，随后用海水冲洗。一般不用淡水，因后者可刺激未释放毒素的刺丝囊。
箱形水母的处理同热带水母，醋水能抑制其刺丝囊，然后可用海水冲洗。一般不用淡水，因后者可激活未释放毒素的刺丝囊。
对于僧帽水母蜇伤，可用盐水冲洗。不能用醋因为可激活未释放毒素的刺丝囊。
如伤者出现呼吸困难，意识改变者，无论伤口程度轻重都应视为急诊指征，需要即刻转至专业医疗中心就诊，并可能需要注射肾上腺素。
对症治疗用于缓解症状。大多数刺胞虫叮咬引起的疼痛，通常是短暂的，将小苏打配成1:1悬浮液，混匀后敷于皮肤上可缓解。与非甾体消炎药（NSAID）镇痛药一样，将患处浸泡在温水浴（105-110°F）中可有效缓解疼痛。对于严重的疼痛，应选用阿片类药物。肌肉痉挛疼痛可以用苯二氮卓类治疗。发生休克者需要静脉补液和肾上腺素治疗。针对立方水母（海黄蜂）C. fleckeri毒液抗毒素是可以获得的，但对北美胞刺动物螫伤无效。
Photo courtesy of Robert S.Porter, MD.
应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。
海水浴疹的爆发
海泳者的皮疹是一种刺痛、瘙痒、斑丘疹状的皮疹，这种皮疹影响到一些大西洋地区（如佛罗里达州、加勒比地区、长岛）的游泳者。它是由海葵（如，爱德华菌属线形）或顶针水母（罩水母有爪类）的幼虫叮咬引起的过敏。在游泳衣接触皮肤的地方出现皮疹。暴露于这些幼虫的人应该脱下自己的泳衣后淋浴。皮肤的症状可通过使用氢化可的松洗剂进行治疗，在必要时，可以口服抗组胺药。如果出现更严重的反应，则需要另外口服或静脉注射泼尼松。