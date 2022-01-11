北美的蝎子都会叮咬人，但大多数伤害较轻。蝎螫伤后仅引起局部疼痛和轻微肿胀，部分有淋巴管炎和局部淋巴结肿大，伤口周围皮温上升并伴触痛。

而亚利桑那州、新墨西哥州和科罗拉多河的加利福尼亚沿岸地区的树皮蝎（也叫Centruroides sculpturatus墨西哥雕像木蝎C. exilicauda）螫伤人的情况有很大不同的。树皮蝎含有毒液，能引起严重损伤与病变。

初期症状为迅速出现疼痛、有时存在受累部位麻木或麻刺感。通常无肿胀，皮肤表现也不突出。严重的症状常见于儿童，包括

坐立不安

肌肉痉挛

异常和随意的头部，颈部以及眼球运动

焦虑和激动

流涎和出汗

成人主要表现为心动过速，高血压，呼吸加快，体弱无力，肌肉痉挛和肌束抽搐。儿童和成人均罕见呼吸困难。

蝎子 图片 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

有6岁儿童和敏感体质者被<树皮蝎C. sculpturatus叮咬致死的报道。

蝎子蜇伤的诊断 临床评估 根据病史诊断蝎子蜇伤比较容易。 一般不进行蝎子的种类鉴定。在美国，有几种为外来宠物蝎，按照名字被人误以为有毒，如黄色杀人蝎、黑色杀人蝎，其在外观上与含有毒液的外来品种很相似，而被叮咬者很少知道宠物蝎的名字，即使能提供也不太可靠。被蝎子螫刺后应按照可能会有潜在危险来进行治疗，直至体征出现或确诊。