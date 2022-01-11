北美的蝎子都会叮咬人，但大多数伤害较轻。蝎螫伤后仅引起局部疼痛和轻微肿胀，部分有淋巴管炎和局部淋巴结肿大，伤口周围皮温上升并伴触痛。
而亚利桑那州、新墨西哥州和科罗拉多河的加利福尼亚沿岸地区的树皮蝎（也叫Centruroides sculpturatus墨西哥雕像木蝎C. exilicauda）螫伤人的情况有很大不同的。树皮蝎含有毒液，能引起严重损伤与病变。
初期症状为迅速出现疼痛、有时存在受累部位麻木或麻刺感。通常无肿胀，皮肤表现也不突出。严重的症状常见于儿童，包括
坐立不安
肌肉痉挛
异常和随意的头部，颈部以及眼球运动
焦虑和激动
流涎和出汗
成人主要表现为心动过速，高血压，呼吸加快，体弱无力，肌肉痉挛和肌束抽搐。儿童和成人均罕见呼吸困难。
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
有6岁儿童和敏感体质者被<树皮蝎C. sculpturatus叮咬致死的报道。
蝎子蜇伤的诊断
临床评估
根据病史诊断蝎子蜇伤比较容易。 一般不进行蝎子的种类鉴定。在美国，有几种为外来宠物蝎，按照名字被人误以为有毒，如黄色杀人蝎、黑色杀人蝎，其在外观上与含有毒液的外来品种很相似，而被叮咬者很少知道宠物蝎的名字，即使能提供也不太可靠。被蝎子螫刺后应按照可能会有潜在危险来进行治疗，直至体征出现或确诊。
蝎子蜇伤的治疗
支持治疗
北美危重病例需抗毒素治疗
被无毒蝎螫刺仅需对症治疗。 伤口上放冰袋和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可减轻疼痛。 被有毒树皮蝎Centruroides 叮咬者需卧床休息，禁食8～12小时，给予苯二氮䓬类药物缓解肌肉痉挛，必要时静脉输注药物以缓解高血压、烦躁和疼痛。 咬伤后 8~12 小时内，患者不应口服任何东西。 非北美本土蝎的严重叮咬，可用哌唑嗪降血压防止过高血压引起肺水肿，用阿片类药物控制疼痛。
树皮蝎的特异性抗毒素 Centruroides 在美国本土全境供应，用于重症患者或对支持治疗无效的患者，特别是儿童。供应和剂量方面资料可从地区毒物学中心获得。
应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。