去除脊刺。

海胆蜇伤的治疗方法是立即去除。 醋能溶解大多数浅表部位的刺，每日用醋浸泡伤口几次，或用浸醋的敷料敷在患部能解决大部分伤情。热水浸泡，可能有助于缓解疼痛。很少见的情况下需要一个小切口才能把刺完全取出。需要非常小心，因为脊刺非常脆弱。若刺扎入深部组织，需手术取出。刺取出后，疼痛会持续数天，但疼痛超过5～7天应疑有感染或残留异物。

G. pedicellariae球形叉棘海盘车属螫伤的治疗是清洗伤口并用薄荷香脂涂抹患处。

应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。