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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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海胆蜇伤

作者：Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
已审核/已修订 1月 2022
看法 进行患者培训

海胆存在于全球各地。多数海胆所致的损伤是其脊刺在皮肤内折断，引起局部组织反应。如果不进行治疗，脊刺可能迁移到更深的组织，引起肉芽肿结节病变，也可能楔入骨骼或神经。关节和肌肉疼痛以及皮炎都有可能发生。 有些海胆（如球形叉棘海盘车属Globiferous pedicellariae）有毒液器官，借由钙化的颚刺入人体皮肤，但这种螫伤较罕见。

根据病史可以明确诊断。在脊刺入口处会变蓝色，有助于脊刺的定位。体检不能定位脊刺位置时可以行X线检查。

海胆蜇伤的治疗

  • 去除脊刺。

海胆蜇伤的治疗方法是立即去除。 醋能溶解大多数浅表部位的刺，每日用醋浸泡伤口几次，或用浸醋的敷料敷在患部能解决大部分伤情。热水浸泡，可能有助于缓解疼痛。很少见的情况下需要一个小切口才能把刺完全取出。需要非常小心，因为脊刺非常脆弱。若刺扎入深部组织，需手术取出。刺取出后，疼痛会持续数天，但疼痛超过5～7天应疑有感染或残留异物。

G. pedicellariae球形叉棘海盘车属螫伤的治疗是清洗伤口并用薄荷香脂涂抹患处。

应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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