看法 进行患者培训
海胆存在于全球各地。多数海胆所致的损伤是其脊刺在皮肤内折断，引起局部组织反应。如果不进行治疗，脊刺可能迁移到更深的组织，引起肉芽肿结节病变，也可能楔入骨骼或神经。关节和肌肉疼痛以及皮炎都有可能发生。 有些海胆（如球形叉棘海盘车属Globiferous pedicellariae）有毒液器官，借由钙化的颚刺入人体皮肤，但这种螫伤较罕见。
海胆
图片
Photo courtesy of Thomas Arnold, MD.
根据病史可以明确诊断。在脊刺入口处会变蓝色，有助于脊刺的定位。体检不能定位脊刺位置时可以行X线检查。
海胆蜇伤的治疗
去除脊刺。
海胆蜇伤的治疗方法是立即去除。 醋能溶解大多数浅表部位的刺，每日用醋浸泡伤口几次，或用浸醋的敷料敷在患部能解决大部分伤情。热水浸泡，可能有助于缓解疼痛。很少见的情况下需要一个小切口才能把刺完全取出。需要非常小心，因为脊刺非常脆弱。若刺扎入深部组织，需手术取出。刺取出后，疼痛会持续数天，但疼痛超过5～7天应疑有感染或残留异物。
G. pedicellariae球形叉棘海盘车属螫伤的治疗是清洗伤口并用薄荷香脂涂抹患处。
应该给予破伤风预防治疗（见表创伤后常规破伤风预防）。