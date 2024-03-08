鼻骨骨折或软骨损伤可能引起鼻肿胀、触痛、过度活动、摩擦音、鼻出血和眼眶周围挫伤。诊断通常是基于临床。治疗可能包括复位术，内部填塞和夹板固定。如果鼻中隔血肿，应立即切开引流。

鼻骨因为处于面部中心且突出经常是面部骨折的最多部位。由于损伤机制不同，上颌骨骨折、眼眶或筛板损伤和鼻泪管损伤也可能发生。

并发症包括面容畸形和功能性阻塞。鼻中隔血肿为软骨膜下积血，可能导致软骨缺血性或化脓性坏死，进而导致畸形（马鞍鼻）。筛板骨折可以导致脑脊液（CSF）漏出，增加脑膜炎或脑脓肿的风险。幸运的是，这种并发症是罕见的。

鼻部骨折 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

鼻骨折的症状和体征 颜面部的创伤引起的鼻出血可能提示鼻骨骨折。其他的症状和体征包括明显或微小的鼻畸形、肿胀、鼻尖触痛、摩擦音、不稳定性。撕裂伤、（鼻和眶周）瘀斑、鼻中隔偏曲，并且鼻塞可能存在。鼻中隔血肿表现为鼻中隔的紫色隆起。脑脊液鼻漏表现清水样，但也可能混有血液导致很难鉴别。

鼻部骨折的诊断 体格检查 诊断根据体格检查。因为普通X线检查对鼻骨骨折的敏感性和诊断特异性很低而对非复杂性鼻骨骨折的诊断不能提供帮助。如果怀疑存在其他面部骨折或并发症，应做面骨CT检查。床旁葡萄糖试纸条不能准确识别脑脊液鼻漏，因此不推荐使用。

鼻部骨折的治疗 症状性治疗

对于鼻中隔血肿，立即引流

对于畸形，延缓修复 及时治疗包括用冰块冷敷和镇痛控制症状。必须立即将鼻中隔血肿切开并引流以防止感染和软骨坏死。 修复术 仅用于引起临床可见畸形或鼻气道阻塞的骨折。修复术的终点取决于临床表现或气道改善。修复术通常在损伤后3到5天肿胀消退后进行，但应限制在在损伤后2周内进行，在骨痂形成前完成。成人鼻骨折可能需要局麻后行修复；儿童通常需要全身麻醉。 用一个钝性起子通过鼻孔放在塌陷鼻骨下面，当抬高鼻前面和侧面时，在对侧鼻部用适当的压力压迫使鼻背向中线。鼻子固定可能需要内部填塞（包括用抗生素浸透的纱条、硅胶弹性体海绵或类似产品）至鼻前庭高度的位置，同时夹板外固定。内填塞物需要保持放置4～7天；外夹板固定需要保持7～14天。在鼻填塞的同时预防性应用针对金黄色葡萄球菌的抗生素可以减少 毒性休克综合征的风险。 软骨损伤通常不需要修复术。在肿胀消退后畸形仍然存在的罕见情况下，给予局部麻醉后的修复术和夹板固定已足够。 鼻中隔骨折 难以固定，往往需要后期行鼻中隔手术。 Cribriform板骨折伴脑脊液（CSF）外漏需要住院休息、抬高头部并放置腰椎引流管。引流管理和需要抗生素因机构而异。 如果脑脊液漏没有解决，可能需要手术修复颅底。