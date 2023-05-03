中毒性休克综合征（TSS）

发生 葡萄球菌TSS风险最高的 是

阴道已存在葡萄球菌定植，并将卫生棉条或其他器具(如月经杯、宫颈帽、宫内节育器、避孕海绵、膈膜、子宫托)留在阴道内的妇女

机械或化学因素导致细菌外毒素的产生增加，并且外毒素容易通过破损的黏膜或子宫进入血流。据估计仍有3/100,000的经期妇女发生感染，在那些不用卫生棉的妇女，以及分娩、流产或术后感染的妇女中仍有病例报告。约有15%病例发生于无明显临床表现的产妇或者是术后创口葡萄球菌感染者。

在患有任何类型金黄色葡萄球菌感染的男性和女性中也有葡萄球菌TSS的报道。

使用阴道塞的妇女常在一次发病后的4个月内出现复发 (1)。

葡萄球菌性TSS病死率<3%。