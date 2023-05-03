中毒性休克综合征由葡萄球菌或链球菌外毒素引起。表现包括发热，低血压，弥散性充血性皮疹和多器官受累，可能迅速进展至严重的难以逆转的休克。可通过临床和分离细菌诊断。治疗包括抗生素，强化支持以及 静脉 免疫球蛋白。
中毒性休克综合征（TSS）由产外毒素的球菌引起。噬菌体1组 Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌菌株能产生中毒性休克综合征毒素-1（toxic shock syndrome toxin-1，TSST-1）或有关外毒素，某些 Streptococcus pyogenes化脓性链球菌产生至少2种毒素。
葡萄球菌中毒性休克
发生 葡萄球菌TSS风险最高的 是
阴道已存在葡萄球菌定植，并将卫生棉条或其他器具(如月经杯、宫颈帽、宫内节育器、避孕海绵、膈膜、子宫托)留在阴道内的妇女
机械或化学因素导致细菌外毒素的产生增加，并且外毒素容易通过破损的黏膜或子宫进入血流。据估计仍有3/100,000的经期妇女发生感染，在那些不用卫生棉的妇女，以及分娩、流产或术后感染的妇女中仍有病例报告。约有15%病例发生于无明显临床表现的产妇或者是术后创口葡萄球菌感染者。
在患有任何类型金黄色葡萄球菌感染的男性和女性中也有葡萄球菌TSS的报道。
使用阴道塞的妇女常在一次发病后的4个月内出现复发 (1)。
葡萄球菌性TSS病死率<3%。
链球菌性中毒性休克
链球菌性中毒性休克与Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌引起者表现相似，但病死率更高（20%～60%），即使给予积极治疗。此外，约50％的病例存在化脓性链球菌Streptococcus pyogenes菌血症，50％有坏死性筋膜炎（这两者在葡萄球菌性TSS中均不常见）。患者常常是相对健康的儿童和成人。
皮肤和软组织感染比其他部位感染更常见。与葡萄球菌性TSS相比，链球菌性TSS更容易引起急性呼吸窘迫综合征（ARDS），而较少引起典型皮肤反应
S. pyogenesTSS被定义为与休克或器官衰竭相关的任何A组beta-溶血性链球菌(GABHS)感染。
GABHS TSS高危因素包括
轻微外伤
外科手术
病毒感染（如水痘）
使用非甾体类抗炎药(NSAIDs)
糖尿病
酒精利用障碍
参考文献
1.Schlievert PM, Davis CC: Device-associated menstrual toxic shock syndrome. Clin Microbiol Rev 33(3):e00032-19, 2020.doi: 10.1128/CMR.00032-19
中毒性休克综合征的症状和体征
中毒性休克综合征起病突然，伴有
发热（39~40.5°C，仍持续升高）
低血压（可能是顽固性的）
弥漫性黄斑红皮病
涉及至少2个其他的器官系统
葡萄球菌性TSS容易引起呕吐和腹泻、肌痛和肌酸激酶升高、黏膜炎、肝脏损害、血小板减少症和神志改变。葡萄球菌性TSS皮疹更容易剥脱，尤其是掌跖部位，多在发病3～7天后出现。
链球菌性TSS常引起急性呼吸窘迫综合征（在约55%的患者）、凝血性疾病和肝脏损害，更容易引起高烧、不适、心动过速、呼吸急促，以及软组织感染部位的剧烈疼痛。
肾脏损害在两者中都是常见的。
TSS可能在48小时内发展为晕厥、组织坏死、休克、弥散性凝血、多系统器官衰竭和死亡。相对较轻的葡萄球菌性TSS病例相对多见。
中毒性休克综合征的诊断
临床评估
培养
中毒性休克综合征的诊断包括临床诊断和血（找链球菌 Streptococcus）以及感染部位标本培养分离细菌。
培养标本应取自病变部位，鼻腔（找葡萄球菌）、咽喉（找链球菌）、阴道（两者同时找）和血。
软组织的MRI或CT检查有助于定位感染部位。
有必要持续监测肾脏、肝脏、骨髓和心肺功能。
鉴别诊断
中毒性休克综合征的治疗
局部措施（消毒，清创）
补充液体和循环支持
经验性抗生素治疗（例如， 克林霉素 或者 利奈唑胺 加 万古霉素, 达托霉素, 利奈唑胺， 或者 头孢洛林) 等待培养结果
疑诊为中毒性休克综合征的患者应立即住院并强化治疗。立即撤除阴道塞、隔膜或其他异物。
疑似原发感染部位应当消毒。消毒包括
手术伤口的复查和冲洗，即使看起来较为正常
坏死组织的反复清创
潜在的自然定植部位的冲洗（鼻窦，阴道）
必须补充液体和电解质以防止和治疗低血容量、低血压或休克。由于液体可广泛地流失到全身组织内，休克可能严重而顽固。有时需大量补充液体和提供循环、呼吸和/或血液透析支持治疗。
显性感染应当使用抗生素治疗（对于指征和剂量， 见表 成人葡萄球菌感染的抗菌药物应用.）在未出培养结果前，应给予覆盖最有可能的致病微生物的经验性治疗：克林霉素或利奈唑胺（抑制毒素产生）加万古霉素，达托霉素，利奈唑胺，或头孢洛林。如果培养分离出病原体，则根据需要调整抗生素，如下所述：
A组链球菌：克林霉素加一种beta内酰胺类
对甲氧西林敏感的 S. aureus （MSSA）金黄色葡萄球菌：克林霉素加苯唑西林或奈夫西林
对于耐甲氧西林 Staphylococcus aureus （MRSA）：根据药物敏感性选择万古霉素或达托霉素加克林霉素或利奈唑胺
急性疾病使用抗生素可能根除病原体聚集灶并预防复发。使用静脉免疫球蛋白（首剂2g/kg，之后0.4g/kg每日一次，共5天）对抗TSS毒素被动免疫对两种类型的严重TSS病例都是有帮助的，可持续数周，但该疾病本身并不会诱导主动免疫，所以可能复发。
如果在急性期和恢复期配对血清中对TSST-1的血清抗体反应的血清转换测试呈阴性，患有葡萄球菌TSS的女性可能应该避免使用卫生棉条和月经杯、宫颈帽、避孕海绵、宫内节育器、横膈膜和子宫托。劝告妇女频繁更换阴道塞或使用卫生巾作替代阴道塞看来是有远见的。
关键点
中毒性休克综合征（TSS）是由产外毒素的菌株Staphylococcus aureus 和 Streptococcus pyogenes感染引起。
虽然该病被经典的描述为随卫生棉的使用而出现，但TSS可发生于许多金黄色葡萄球菌或链球菌软组织感染之后。
发病突然；症状包括高热，低血压（可为难治性），弥漫性红斑皮疹和多器官功能障碍。
提供积极的支持治疗，以及消毒和/或清除感染源。
给予抗生素（例如克林霉素或 利奈唑胺 加万古霉素、达托霉素、利奈唑胺或头孢洛林）等待培养和药敏试验。
如果TSS病情严重，给予静注免疫球蛋白治疗。