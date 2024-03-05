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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何移除石膏

作者：James Y. McCue, MD, University of Washington
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

应由专业人员使用适当的设备移除铸件。

适应证

  • 完成固定期

  • 麻木、刺痛、疼痛加剧或任何其他表明石膏太紧的感觉

  • 异物卡在皮肤和石膏之间

  • 铸件损坏或潮湿

  • 担心石膏下的皮肤感染或受伤，需要检查

禁忌证

  • 在规定的固定期限之前的日期

并发症

  • 底层皮肤受伤（例如擦伤、摩擦烧伤）

设备

有几种不同的工具可用于移除铸件：

  • 振动铸锯

  • 浇铸摊开器

  • 钝头剪刀

振动铸锯看起来很容易划破皮肤，但它们非常安全。

其它考虑

  • 使用床单或布巾收集切割铸型材料时产生的灰尘。

  • 如果铸锯有一个连接的真空软管，用它来收集灰尘。

  • 佩戴适当的眼睛和呼吸保护装置以防止飞溅的碎片。

体位

  • 患者的位置应使操作者能够以最佳方式使用石膏到达四肢。

逐步描述操作步骤

  • 将振动铸锯介绍给患者，并用自己的手掌触摸它，以表明它不会伤害并且不会割伤皮肤。

  • 沿其长轴对铸件进行评分。

  • 继续在通过评分创建的通道中切割铸件，直到达到底层填充。

  • 用钝头剪刀剪下衬垫和长绷带。

  • 在切割的铸件边缘之间插入铸件吊具。

  • 使用铸件摊开器将铸件分开。

  • 移除铸件。

缝合后治疗

  • 使用肥皂和水清洁积聚的干燥皮肤和油脂的末端。

  • 如果需要，安排或推荐适当的物理治疗（例如，对于关节僵硬）。

警示和常见错误

  • 为避免伤害下面的皮肤，切穿石膏或玻璃纤维后，请勿在同一位置继续用铸锯施加压力。

技巧和窍门

  • 如果两侧都被切割而不仅仅是一侧，则将铸件分开可能更容易。

  • 将握住铸件切割器的手的一部分固定在铸件上，以便更好地控制。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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