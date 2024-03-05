看法 进行患者培训
应由专业人员使用适当的设备移除铸件。
适应证
完成固定期
麻木、刺痛、疼痛加剧或任何其他表明石膏太紧的感觉
异物卡在皮肤和石膏之间
铸件损坏或潮湿
担心石膏下的皮肤感染或受伤，需要检查
禁忌证
在规定的固定期限之前的日期
并发症
底层皮肤受伤（例如擦伤、摩擦烧伤）
设备
有几种不同的工具可用于移除铸件：
振动铸锯
浇铸摊开器
钝头剪刀
振动铸锯看起来很容易划破皮肤，但它们非常安全。
其它考虑
使用床单或布巾收集切割铸型材料时产生的灰尘。
如果铸锯有一个连接的真空软管，用它来收集灰尘。
佩戴适当的眼睛和呼吸保护装置以防止飞溅的碎片。
体位
患者的位置应使操作者能够以最佳方式使用石膏到达四肢。
逐步描述操作步骤
将振动铸锯介绍给患者，并用自己的手掌触摸它，以表明它不会伤害并且不会割伤皮肤。
沿其长轴对铸件进行评分。
继续在通过评分创建的通道中切割铸件，直到达到底层填充。
用钝头剪刀剪下衬垫和长绷带。
在切割的铸件边缘之间插入铸件吊具。
使用铸件摊开器将铸件分开。
移除铸件。
如何移除石膏
缝合后治疗
使用肥皂和水清洁积聚的干燥皮肤和油脂的末端。
如果需要，安排或推荐适当的物理治疗（例如，对于关节僵硬）。
警示和常见错误
为避免伤害下面的皮肤，切穿石膏或玻璃纤维后，请勿在同一位置继续用铸锯施加压力。
技巧和窍门
如果两侧都被切割而不仅仅是一侧，则将铸件分开可能更容易。
将握住铸件切割器的手的一部分固定在铸件上，以便更好地控制。