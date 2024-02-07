如何使用肩带和beng带

肩带和绷带用于支撑手臂和固定肩部。

肩带支撑手臂的重量并限制手臂的运动，但不能阻止肩膀的运动。如果还需要限制肩部运动，特别是内旋和外旋，则应添加弹力绷带。或者，可以使用市售的肩部固定器。

适应证 闭合复位后肩关节脱位

夹板后肱骨骨折

肩锁关节分离

夹板后前臂或肘部受伤（不添加绷带的吊带就足够）

禁忌证 无

并发症 如果吊带太短，可能会导致尺神经受压，使手腕悬在吊带外

设备 悬吊固定

弹性包裹物，10 厘米（4 英寸）宽 如果可用，商用肩部固定器是一种替代方法。

其它考虑 肩部固定会迅速导致关节僵硬（肩周炎）。

体位 患者的位置应使操作者能够接触到患者的整个躯干；如果伤情允许，最好站立。

逐步描述操作步骤 保持肘部弯曲 90°，手腕处于中立位置，手掌朝向躯干。

将鹰嘴放入吊兜的一角。

将肩带绕在另一侧的脖子上并连接到吊兜的前面。

调整肩带的长度以支撑手臂，使肘部保持在 90 度° 屈曲。

将弹性包裹物水平缠绕在吊兜外侧和未受影响的手臂下方的躯干周围，以将手臂固定在躯干上。这是绷带。

检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。 如何使用肩带和绷带和肩部固定器 视频 吊带和绷带

缝合后治疗 根据受伤情况，与患者讨论持续固定与早期活动训练范围。

安排或推荐适当的后续行动。

警示和常见错误 确保肘部保持在 90° 屈曲。

确保吊带的长度足以支撑手腕。不应让手腕挂在吊带外，因为这样做会对尺神经施加过度的压力。