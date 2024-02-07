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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何使用巴迪胶带缠绕手指

作者：Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

Buddy-taping 手指动态地将一根手指夹在相邻的未受伤手指上。

在 buddy-taping 中，需要固定（例如，由于受伤或畸形）的手指附着在相邻的未受影响的手指上，有助于提供对齐以及支撑和保护。未受影响的手指在受伤手指的运动范围内提供支撑。

适应证

  • 轻微手指扭伤*

  • 近节指骨或中节指骨的无移位稳定骨折

  • 近端指间 (PIP) 脱位（复位）

* 包括伴有小撕脱骨折的扭伤。

禁忌证

绝对禁忌证

  • 不稳定或移位的指骨骨折

  • 还原后仍不稳定的位错

  • 肌腱损伤（例如， 槌指, 胸花受伤)

  • 开放性骨折

相对禁忌证

并发症

  • 由于手指之间没有填充物导致皮肤破裂

  • 血管受损，通常是由于应用过紧

设备

  • 棉或纱布垫

  • 胶带 1.25 厘米（½ 英寸）

其它考虑

  • 应该减少错位。

  • 如果需要操作或复位，在上夹板之前考虑指神经阻滞。

体位

  • 患者的位置应使操作者能够适当接触患者受影响的手指。

逐步描述操作步骤

  • 在夹着夹板的手指之间插入棉垫或纱布，以防止手指之间的皮肤浸渍。确保手指之间的纱布没有褶皱。

  • 在两个手指上贴上胶带，将受伤的手指绑在未受伤的手指上。

  • 使用一条胶带将相邻的指骨在掌指和近端指间 (PIP) 关节之间向近端粘合，使指间关节不带胶带以允许它们弯曲和伸展。

  • 使用第二条胶带在 PIP 和远端指间 (DIP) 关节之间向远端固定 2 根手指，再次使指间关节不带胶带以允许这些关节运动。

  • 检查远端感觉和毛细血管再充盈。

缝合后治疗

  • 安排或推荐适当的后续行动。

  • 患者应保持胶带和衬垫干燥，以避免皮肤破裂，并在变湿时更换敷料。

  • 如果在家中口服药物无法控制疼痛，请指导患者寻求进一步护理。

警示和常见错误

  • 胶带太紧会限制循环。

  • 为防止慢性畸形和功能丧失，请仅在特定手指受伤时使用巴迪胶带。

技巧和窍门

  • 在您贴胶带时指导患者，注意保持关节自由，以便患者在必要时可以重新贴胶带。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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