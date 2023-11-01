跖趾（MTP）关节扭伤

大脚趾跖趾 (MTP) 关节的足底方面由关节囊、足底肌肉和肌腱以及籽骨复合体稳定。

草皮脚趾的机制是大脚趾MTP关节的极端背屈（超过90°;例如，在冲刺时脚跟抬离地面）。这种损伤被称为草皮脚趾，因为它最初是在足球运动员在人造草皮上比赛时被描述的，因为人造草皮表面比草地更硬，在推举时脚趾背屈增加了分散力，从而增加了过度伸展和草皮脚趾的风险。然而，草皮脚趾可能发生在任何短跑或跳跃的运动中，这些运动会导致大脚趾被迫过度伸展（例如，棒球、足球、体操）。大脚趾反复过度伸展（例如跳舞时）也可能长期发生。一些运动医学医生认为，鞋底柔软的运动鞋会增加患草皮脚趾的风险。

除了膝盖和脚踝受伤外，草皮趾是导致大学运动员失去上场时间的最常见伤害。