跖趾（MTP）关节扭伤

跖趾关节 (MTP) 关节扭伤（草皮脚趾）是大脚趾足底韧带复合体的扭伤。肿胀关节的主动和被动运动会发生疼痛。需要X射线来排除骨折。治疗方法是使用贴布、镇痛剂和通常的物理疗法来帮助预防慢性僵硬。持续数周以上的疼痛表明可能需要手术修复的更严重的扭伤。
(参见跖趾关节疼痛。)
草皮趾的病因
大脚趾跖趾 (MTP) 关节的足底方面由关节囊、足底肌肉和肌腱以及籽骨复合体稳定。
草皮脚趾的机制是大脚趾MTP关节的极端背屈（超过90°;例如，在冲刺时脚跟抬离地面）。这种损伤被称为草皮脚趾，因为它最初是在足球运动员在人造草皮上比赛时被描述的，因为人造草皮表面比草地更硬，在推举时脚趾背屈增加了分散力，从而增加了过度伸展和草皮脚趾的风险。然而，草皮脚趾可能发生在任何短跑或跳跃的运动中，这些运动会导致大脚趾被迫过度伸展（例如，棒球、足球、体操）。大脚趾反复过度伸展（例如跳舞时）也可能长期发生。一些运动医学医生认为，鞋底柔软的运动鞋会增加患草皮脚趾的风险。
除了膝盖和脚踝受伤外，草皮趾是导致大学运动员失去上场时间的最常见伤害。
草皮趾的症状和体征
大脚趾跖趾（MTP）关节突然疼痛。主动和被动关节活动疼痛，关节肿胀。
草皮趾的诊断
X线
诊断是临床上的，但应进行x光检查以排除骨折。与任何扭伤一样，大脚趾 MTP 关节损伤的严重程度分为 I、II 或 III 级。
草皮趾的治疗
支持性治疗（休息、胶带、冰敷、抬高、镇痛剂）
物理疗法
几乎不手术修复。
患者通常应限制活动，应用冰块，并将大脚趾贴在第二个脚趾上，以部分固定受影响的跖趾 (MTP) 关节。非处方非甾体抗炎药可在短期内减轻疼痛。旨在提高柔韧性的物理治疗有助于预防慢性 MTP 关节僵硬。对于 II 级损伤，在行走期间限制关节活动可能会有所帮助（例如，穿硬底鞋、步行靴或带矫形器的鞋）。如果症状（包括关节活动受限）持续数周以上（提示 III 级扭伤），则可能需要由足踝专家进行手术修复。
草皮趾的预后
I级损伤的症状通常在一两周内消失。在二级损伤中，症状持续存在 > 2周。在罕见的 III 级损伤（足底韧带复合体完全断裂）中，症状持续数周以上，包括大脚趾持续移动困难。
未经治疗的草皮脚趾损伤可导致慢性 MTP 关节僵硬。
关键点
草皮脚趾是一种大脚趾跖趾（MTP）关节扭伤，发生在强制关节过度伸展的情况下。
任何需要突然跳跃或切割的运动都可能发生伤害，尤其是在人造草坪上。
支撑性和柔韧性较差的运动鞋可能会增加受伤的风险。
准确的诊断和适当的治疗对于帮助预防慢性大脚趾关节僵硬和疼痛至关重要。