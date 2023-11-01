动作修正

牵引

应暂停跑步、骑自行车或任何引发疼痛的活动。病人在坐位时疼痛加重应立即起身，如做不到，应改变位置，消除臀部周围的压力来源。专门后臀部和梨状肌的伸展运动是有益的。极少需要手术治疗。在梨状肌跨越坐骨神经处附近仔细直接注射糖皮质激素经常暂时有效。口服使用非甾体类抗炎药（NSAIDs）也能暂时的缓解疼痛。