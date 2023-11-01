梨状肌综合征是坐骨神经受后骨盆梨状肌压迫而引起臀部和偶尔坐骨神经疼痛。诊断依据体检结果。治疗为对症处理。
梨状肌从骶骨的骨盆面延伸至股骨大转子上缘。在跑步或静坐时，这块肌肉在坐骨神经从梨状肌下方穿过臀旋转肌处压迫坐骨神经。梨状肌综合征不常见。
梨状肌综合征
在梨状肌综合征中，坐骨神经被骨盆后壁的梨状肌压迫。
梨状肌综合征的症状和体征
臀部出现慢性不适，疼痛、麻刺感，或麻木沿坐骨神经走向延伸至大腿和小腿背侧，有时累及足部。 梨状肌压迫坐骨神经时疼痛会加剧（如，如厕、坐汽车椅、或坐自行车狭小座垫或跑步时）。
梨状肌综合征的诊断
体格检查及激发试验
诊断主要依据检查。大腿屈曲用力内旋（Freiberg动作），坐位时将受累下肢外展（Pace动作）、健侧躺在桌面上时抬膝数厘米（Beatty动作）、或病人身体缓慢地轻微弯向地面压迫坐骨神经穿过梨状肌处的臀部（Mirkin试验）时出现疼痛均具有诊断意义。影像检查是没有用的，除了排除其他原因的坐骨神经压迫。腰椎间盘压迫坐骨神经（坐骨神经痛）也会导致沿下肢到膝盖以下的放射痛，还常与背部疼痛相关。然而与腰椎间盘疾病鉴别诊断是困难的，需要向专科医师咨询。
梨状肌综合征的治疗
动作修正
牵引
应暂停跑步、骑自行车或任何引发疼痛的活动。病人在坐位时疼痛加重应立即起身，如做不到，应改变位置，消除臀部周围的压力来源。专门后臀部和梨状肌的伸展运动是有益的。极少需要手术治疗。在梨状肌跨越坐骨神经处附近仔细直接注射糖皮质激素经常暂时有效。口服使用非甾体类抗炎药（NSAIDs）也能暂时的缓解疼痛。
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.