按HIV传播风险划分的宫内或产时HIV暴露婴儿抗逆转录病毒管理
* 孕期发生的早期（急性或近期）HIV感染可能导致病毒血症在妊娠早期出现，但在20周后直至分娩的剩余孕期得到抑制。在此情况下，建议根据临床情境进行决策。参见表 根据HIV感染风险的新生儿抗逆转录病毒治疗方案 。
† 即使其他药物的给药时间较短，ZDV预防性治疗也需持续总计6周。
‡ 若出生时HIV NAT检测为阴性。
NAT=核酸检测；PCR=聚合酶链反应；ZDV=齐多夫定。
Data from Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living With HIV.Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States.Care of Infants With Perinatal Exposure to HIV.December 19, 2024.Accessed June 19, 2025.