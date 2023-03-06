儿童人类免疫缺陷病毒感染

恰当的ART治疗可以改善母亲的健康、阻断母婴传播、使宫内药物的毒性最小化。在美国和ARV治疗专门机构，HIV的诊断、ARV药物治疗对所有的HIV感染孕妇是标准化的（见成人HIV感染的治疗）。将要分娩但是没有HIV感染状况记录的孕妇进行快速HIV检测可以允许直属机构采取该措施。

所有HIV感染的孕妇应启动组合抗病毒治疗，以防止MTCT，以及为自己的健康，从14至34 周妊娠开始。联合ART在整个怀孕期间持续进行。 怀孕不是联合 ART 方案的禁忌症；具体而言，在第 1 三个月期间，dolutegravir 和依法韦仑都不是禁忌症。 尽管博茨瓦纳的一项临床试验表明，围孕期暴露于多替拉韦与婴儿神经管缺陷的小幅增加之间存在联系，但在进一步研究后并没有出现明显的增加，但尚不清楚这种增加是否真的由多替拉韦或其他因素引起，例如叶酸缺乏。大多数专家认为，已经接受联合抗病毒治疗的艾滋病毒感染女性怀孕应该继续治疗，即使在孕早期。

如果母体血清HIV病毒载量> 1000拷贝/mL，推荐在分娩前进行选择性剖宫产分娩。 如果分娩已经开始，剖宫产是否会降低 MTCT 就不太确定了。

分娩期间具有以下≥1项的产妇，在第一小时以2mg/kg IV给予ZDV，然后以1mg/kg/小时IV给予直至分娩：

最近的 HIV 血浆病毒载量 > 1000 拷贝/mL

临近分娩时未知的 HIV 血浆病毒载量

被认为对 ART 的依从性不完全

许多专家现在认为，对于接受联合 ART 的妇女在分娩时达到 HIV 血浆病毒载量 < 50 拷贝/mL 的妇女在分娩期间不需要 IV ZDV。 然而，对于在分娩时或接近分娩时病毒载量为 50 至 999 拷贝/毫升的妇女，应考虑静脉注射 ZDV；它可以提供额外的保护，防止围产期传播。

发货后， 联合 ART 继续适用于所有女性，即使是之前未接受过 ART 的女性。

所有暴露于 HIV 的新生儿 应接受产后 ARV 方案以降低感染 HIV 的风险。治疗应尽快开始，最好在分娩后 6 至 12 小时内开始。抗逆转录病毒治疗方案是根据围产期艾滋病毒传播的孕产妇和婴儿危险因素确定的（参见艾滋病毒感染儿童的抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组） 孕产妇艾滋病毒检测和围产期艾滋病毒暴露鉴定建议 ）。

预防方案被分类为

预防DVT

推定性HIV治疗

低危婴儿 是 ARV 预防的候选者。它们包括在临近分娩时已通过 ART 获得良好病毒学控制（如 HIV 血浆病毒载量 < 50 拷贝/mL）的妇女所生的足月新生儿，并且不存在与 ART 依从性相关的问题。

低风险婴儿应在出生后的前 4 周内每天口服两次 ZDV 4 mg/kg 进行 ARV 预防。ZDV 是婴儿预防的支柱，适用于所有感染 HIV 的妇女所生的婴儿，无论其风险因素如何。

一些专家建议，ZDV可以给药2周，以选择符合低风险标准、连续接受ART治疗超过10周的女性在妊娠≥37周时出生的婴儿，以及在怀孕期间一直保持病毒抑制的人（见 HIV感染儿童的抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组的HIV感染者所生婴儿的管理)。

高危婴儿 接受推定 HIV 治疗（见表 根据艾滋病毒感染风险进行新生儿抗逆转录病毒治疗）采用齐多夫定、拉米夫定和奈韦拉平或拉替拉韦三药方案（剂量见表 围产期 HIV 暴露新生儿的抗逆转录病毒剂量) 长达 6 周，或者在极少数情况下更长。这种疗法最初作为预防，但也作为后来确诊感染艾滋病毒的人的初步治疗。

很少有 ARV 药物（特别是 ZDV、奈韦拉平、拉米夫定、阿巴卡韦和雷替格拉韦）被认为对出生后 14 天以下的婴儿安全有效，而且很少有（只有 齐多夫定、拉米夫定和奈韦拉平，以及晚期早产儿的雷替格拉韦)。）具有可用于早产儿的剂量数据。对患有 ARV 耐药病毒的女性所生新生儿的最佳 ARV 方案尚不清楚。

随后 HIV 病毒学检测呈阳性的婴儿将接受 ART 治疗，并结合三种适合治疗已知 HIV 感染的药物。应立即咨询儿科或孕产妇 HIV 感染方面的专家（参见ClinicalInfo.HIV.gov或在 国家临床医生咨询中心的信息）。临床医生也可以拨打围产期艾滋病毒咨询和转诊服务热线:1-888-HIV-8765(1-888-448-8765)，了解有关减少艾滋病毒垂直传播和新生儿诊断干预措施的问题。

表格 根据 HIV 感染风险的新生儿抗逆转录病毒管理 表格

表格 围产期 HIV 暴露的新生儿的抗逆转录病毒给药 表格

生活在美国或其他有安全、负担得起和替代喂养来源的国家的一些感染 HIV 的母亲，如果她们正在接受 ART 并且病毒载量持续无法检测，则可能会选择母乳喂养。定只能在咨询和共同决策讨论后做出母乳喂养的决。有人建议在这种情况下继续预防新生儿ARV，并增加诊断检测频率，但由于数据不完整，尚未达成共识。应咨询儿科 HIV 感染专家（参见艾滋病毒感染儿童的抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组的美国艾滋病毒感染者的婴儿喂养)。

此外，传染病和营养不良是儿童早期死亡的主要原因且在无法获得安全、负担得起的婴儿配方奶粉的国家，母乳喂养对呼吸道和胃肠道感染的死亡风险提供的保护可能会抵消HIV传播的风险。在这些国家，世界卫生组织 (WHO) 建议感染 HIV 的母亲在婴儿一生中至少 12 个月继续母乳喂养（参见 WHO 的 指南:艾滋病毒和婴儿喂养的最新情况）。

捐赠给牛奶银行 在美国和其他有安全且负担得起的替代喂养来源的国家，感染艾滋病毒的妇女是禁忌的。

由一些年幼婴儿的母亲实施的食物预先捏和（预咀嚼）对于感染艾滋病毒的妇女也是禁忌的。