儿童人类免疫缺陷病毒感染

儿童人类免疫缺陷病毒感染是由于受到逆转录病毒HIV-1（少数情况是由于逆转录病毒HIV-2）的感染。感染导致进行性免疫损害，从而经常伴有机会性感染和恶性肿瘤的发生。本病的终末期是获得性免疫缺陷病（艾滋病）。 诊断：>18个月儿童根据病毒抗体检测；<18个月儿童根据病毒核酸扩增试验（如PCR）分析。治疗联合应用多种抗病毒制剂。
（参见人类免疫缺陷病毒感染。）
一般儿童HIV感染的自然病史和病理生理改变和成人是相似的，但是感染的方式、临床表现和治疗与成人是不同的。
感染艾滋病毒的儿童也可能有独特的 社会融合问题。
参考文献
ClinicalInfo.HIV.gov/Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
Weinberg GA, Siberry GK: Pediatric human immunodeficiency virus infection.In Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed., edited by JE Bennett, R Dolin, and MJ Blaser.Philadelphia, Elsevier, 2020, pp.1732–1738.
婴幼儿 HIV 感染的流行病学
在美国，自从首次认识到艾滋病毒感染以来，已报告了超过 10,000 例儿童和青少年病例，但这一数字仅占总病例数的 1%。2019年，在<13岁儿童中诊断出< 60 例新病例（1)。
超过 95% 的美国 HIV 感染儿童是通过产前或围产期传播（也称为垂直传播或母婴传播 [MTCT]）从母亲那里获得感染。多数病例（包括血友病及其他凝血障碍患儿）是由于接受了污染的血或血制品而被感染，少数案件是性虐待的结果。
在美国，母婴传播显着下降，从 1991 年的约 25%（每年导致超过 1600 名儿童感染）下降到 2019 年的 ≤ 1%（导致每年约 50 名儿童感染）。通过在怀孕和分娩期间使用综合血清学筛查和治疗感染的孕妇，已减少了垂直传播，并通过向受感染的新生儿提供短期抗逆转录病毒预防。在美国，每年约有3000至5000名感染艾滋病毒的孕妇分娩，因此注意预防母婴传播对于预防婴儿和儿童感染艾滋病毒仍然至关重要。
尽管每年感染艾滋病毒的儿童人数有所下降，但美国青少年和年轻人（13 至 24 岁）感染艾滋病毒的总数仍在持续增加，尽管在减少围产期艾滋病毒感染方面取得了显着成功。2019年，美国新增约36,000例艾滋病毒感染病例；其中20%为13至24岁的青少年和青壮年(其中大多数为18岁或以上)（1)。感染艾滋病毒的儿童和青少年人数之所以出现这种矛盾的增长，是因为围产期感染儿童的存活率更高，以及其他青少年和青壮年(特别是男男性行为的年轻男子)通过性传播感染艾滋病毒的新病例。减少与男男性行为者的年轻人的艾滋病毒传播仍然是国内艾滋病防治工作的一个重点，继续减少垂直传播。
2021 年，全球约有 170 万 14 岁以下儿童感染艾滋病毒（占全球病例总数的 4%）（2）。每年，约有16万儿童被感染（占所有新感染的10％），约有10万儿童死亡。
虽然这些数字代表了令人畏惧的疾病数量，为孕妇和儿童提供抗逆转录病毒治疗（ART）的新计划在过去几年中使新的儿童期感染和儿童死亡的年度数量减少了33-50％（1)。然而，受感染的儿童接受抗逆转录病毒治疗的频率仍然低于成年人，中断垂直传播和为艾滋病毒感染儿童提供治疗仍然是全球儿科艾滋病毒药物的两个最重要的目标。
流行病学参考
1.Centers for Disease Control and Prevention: HIV Surveillance Report, 2020.Vol.33.2022 年 5 月发布。访问时间：2022 年 11 月 29 日。
2.UNAIDS: Global HIV & AIDS statistics—Fact sheet.访问时间：2022 年 12 月 19 日。
婴幼儿和儿童HIV的传播
在怀孕期间未接受抗病毒治疗的HIV阳性母亲所生婴儿的感染风险估计为25％。
MTCT的危险因素包括
怀孕或哺乳期的血清转换（主要风险）
高血浆病毒RNA浓度（主要风险）
晚期母体疾病
母体外周血CD4+T细胞计数低
长时间的膜破裂不再被认为是一个重要的危险因素。
主动分娩前剖腹产可降低MTCT的风险。然而，很明显，对母亲和新生儿进行联合抗逆转录病毒疗法（通常包括齐多夫定（ZDV） 可显著降低MTCT（见 预防婴儿和儿童感染艾滋病毒)。ZDV单一治疗可使母婴传播的几率降低到25%到约8%，当前联合抗逆转录病毒治疗将其减小到≤1％。
HIV可以在细胞内或无细胞的乳汁中检测到。据估计，通过母乳喂养传播的总体风险为12%至14%，反映了母乳喂养持续时间的不同。 由于乳浆的高病毒RNA浓度，母乳喂养传播是最重要的传播方式。
在HIV流行的早期，HIV通过受污染的血液制品（如全血或细胞或血浆成分，如包装红细胞、静脉注射免疫球蛋白）传播给幼儿；然而，当血液制品经过HIV筛查时，通过这种途径的传播就不再发生了（在免疫球蛋白的情况下，也通过病毒灭活步骤制备）。
青少年通过性活动传播HIV的情况与成人相似（见成人HIV感染的传播）。
婴幼儿HIV感染的分类
儿童HIV感染可产生一系列临床疾病，艾滋病则是其中最严重的一种。 疾病控制和预防中心 (CDC) 过去建立的分类方案定义了临床和免疫衰退的进展。 这些临床和免疫分类正在联合抗逆转录病毒治疗时代变得较不相关。 当按规定服用抗逆转录病毒治疗时，它几乎总是能减少症状并增加CD4+ T细胞计数。然而，基于 CD4+ T 细胞计数的免疫分期对于规划机会性病原体预防仍然有价值。
<13岁儿童的临床分类可从ClinicalInfo.HIV.gov的 附录C：CDC儿科HIV CD4细胞计数/百分比和HIV相关疾病分类表中获得，如表基于年龄特异性CD4+T细胞计数或百分比的13岁以下HIV感染儿童的免疫分类（HIV感染阶段）所示。在婴儿和儿童中，HIV 感染和疾病的进展可能比在青少年和成人中更快。
<13岁以下儿童HIV感染的免疫分型（HIV感染期）年龄分组的CD4+T淋巴细胞计数和占淋巴细胞总数的百分比
免疫学分类（分期）*
< 1 年
1年~不足6年
≥ 6年
细胞/微升
%
细胞/微升
%
细胞/微升
%
1
≥ 1500
≥ 34
≥ 1000
≥ 30
≥ 500
≥ 26
2
750–1499
26–33
500–999
22–29
200–499
14–25
3
< 750
< 26
< 500
< 22
< 200
< 14
* 该阶段主要基于 CD4 细胞计数。CD4 细胞计数优先于 CD4 百分比，并且仅当计数缺失时才考虑百分比。如果诊断出阶段3定义的机会性感染，则无论CD4测试结果如何，该阶段为3。
Adapted from Centers for Disease Control and Prevention: Revised surveillance case definitions for HIV infection—United States, 2014.Morbidity and Mortality Weekly Report 63(RR–3):1–10, 2014.
婴幼儿和儿童HIV感染的症状和体征
接受联合抗逆转录病毒疗法的儿童
联合的抗逆转录病毒疗法能够显著地改变儿童HIV感染的表现。虽然细菌性肺炎和其他细菌感染（例如，菌血症，复发的中耳炎）仍然更易发于HIV感染的儿童，机会性感染和生长障碍更少见于ART的病患中。新的问题，例如血脂的替代，高糖血症，脂分布异常（脂肪代谢异常和脂肪萎缩），肾病，骨坏死均有报道，但是，儿童发生率低于感染HIV的成人。
虽然联合ART疗法明确地改善了神经发育的预后，但是，行为的，发育的和先天性问题的发生率增高了。目前尚不清楚这些问题是由艾滋病毒感染本身、药物还是艾滋病毒感染儿童中发生的其他生物心理社会因素引起。 尚不清楚 HIV 感染或 ART 在生长和发育的关键时期是否会在以后的生活中表现出任何额外影响。 然而，在接受抗逆转录病毒疗法治疗且现在是年轻人的围产期感染儿童中没有发现这种影响。为了检测这种不良反应，提供者将需要监测HIV感染的儿童随时间的变化。
未接受治疗的儿童的自然病史
围产期受感染的婴儿在生后最初几个月中常常没有症状，即使没有开始组合ART。虽然出现症状的年龄中位数是3岁，一些孩子如给予合理的ART治疗，可以>5年没有症状，而有望存活至成年。
在ART之前的时代，大约10%到15%的儿童疾病进展迅速，症状出现在生命的第一年，死亡发生在18到36个月之前；这些儿童被认为在宫内较早感染了HIV。但大多数患儿可能是近出生时或临产时受到感染，疾病进展缓慢，在正规抗逆转录病毒治疗前生存期超过5年。
© Springer Science+Business Media
未接受抗逆转录病毒治疗的婴儿的疾病表现包括发育不良、神经系统问题（如运动技能丧失或延迟、易怒、头部发育不良）、发育不良和肺孢子虫 肺炎。
未接受 ART 治疗的年龄较大儿童经常患有复发性中耳炎、鼻窦炎、细菌性肺炎、菌血症、带状疱疹和淋巴样间质性肺炎。年龄较大的儿童和青少年的疾病在童年后期表现出来(称为进展缓慢或不进展)，可能会出现持续性全身性淋巴结病、食道念珠菌病、脑或其他部位的淋巴瘤，这类似于没有接受ART治疗的成年人的表现。
所有这些表现（包括机会性感染）很少发生在接受联合 ART 治疗的人群中。
HIV感染患儿的并发症
当并发症发生时，它们通常涉及机会性感染（和很少癌症）。组合ART使这种感染不常见，并且它们现在主要发生在未接受抗病毒治疗的未诊断儿童或不接受抗病毒治疗的儿童中。
When opportunistic infections occur, Pneumocystis jirovecii pneumonia is the most common and serious and has high mortality。 Pneumocystis在出生前或出生时感染的小儿大多在生后3～6个月发生金罗维肺孢子虫肺炎，但可早至4～6周即发病。年长儿童金罗维肺孢子虫肺炎的临床特点为亚急性、弥散性肺炎，休息时伴有呼吸困难、呼吸急促、氧饱和度下降、干咳和发热（在非HIV感染引起的免疫功能不全患者，其发病经常更急剧）。
免疫抑制儿童的其他机会性感染包括 念珠菌 食管炎、播散性 巨细胞病毒感染、慢性或播散性 单纯疱疹病毒感染 和水痘带状疱疹病毒感染，以及不太常见的结核分枝杆菌和鸟分枝杆菌复杂感染、 隐孢子虫或其他生物体引起的慢性肠炎，以及传播性或中枢神经系统隐球菌或 弓形虫感染。
恶性疾患相对较为少见，但平滑肌肉瘤以及某些淋巴瘤，包括中枢神经系统淋巴瘤和非霍奇金B细胞淋巴瘤（伯基特型）比免疫力正常的小儿更多见一些，卡波济肉瘤（皮肤多发性出血性肉瘤）卡波西肉瘤在艾滋病毒感染儿童中非常罕见。（见 HIV 感染者中常见的癌症。)
婴幼儿HIV感染的诊断
血清抗体检查
病毒学核酸检测（包括 HIV RNA/DNA 或 HIV RNA 检测）
HIV特异性试验
< 18个月的儿童 保留母体抗体，即使使用第 4 代 HIV-1/2 抗原/抗体联合免疫测定也会导致假阳性结果。因此，对于这些儿童，必须通过HIV病毒检测或核酸检测（NAT）进行诊断，如定性 RNA 或 RNA/DNA 检测。较新的实时RNA或RNA/DNA检测可用于诊断出生时约30%至50%的病例和4至6个月大时近100%的病例，包括在美国以外更常见的非B亚型和O组HIV毒株的儿童。 HIV 病毒培养具有可接受的敏感性和特异性，但已被 NAT 取代，因为它在技术上要求更高且危险性更高。 (参见 ClinicalInfo.HIV.gov's Diagnosis of HIV Infection in Infants and Children.)
对于> 18月的儿童，采用一系列测试进行HIV感染的诊断:血清第四代HIV-1/2抗原/抗体联合免疫分析，随后第二代HIV-1/2抗体分化分析，如果需要，HIV-1定性RNA分析。该诊断检测算法通过血清免疫分析和Western blot确证取代了以往的序列检测。极少数HIV感染的年长儿由于存在低丙种球蛋白血症，故缺乏HIV抗体。
定量 HIV RNA 测定 最常用于确定 HIV 血浆病毒载量，以监测治疗效果。但是，当应用RNA检测用于婴儿诊断时，需要相当小心，因为检测的特异性在非常低的RNA浓度中 （< 5000 个复制品/mL）是不确定的，并且在分娩时进行完整的治疗介导的病毒抑制的母亲的婴儿中，敏感性也是未知的。
快速床旁测试 可以使用 HIV抗体的快速免疫测定测试 ，因为这些测试可以在几分钟到几小时内使用口腔分泌物、全血或血清提供结果。在美国，这些检测在产房和分娩套房中最有用，用于检测孕妇是否存在未知的HIV感染血清状态，有利于及时提供咨询、开始ART治疗、预防MTCT，以及在分娩安排出生婴儿的检测。这些测试在其他临时护理机构（例如急诊室、青少年医学诊所、性传播感染诊所）和世界上医疗服务不足的地区提供了类似的优势。
然而，快速检测通常需要验证性测试，例如第二次抗原/抗体测试、HIV-1/2抗体鉴别测试或NAT。这些验证性测试尤其重要，因为在预期艾滋病毒流行率较低的地区，即使是特定的快速检测也会产生大部分假阳性结果（贝叶斯定理的阳性预测值较低 )。HIV 的预测试概率（即血清阳性率）越高，测试的阳性预测值就越高。
由于更多的实验室能够使用第4代HIV-1/2抗原/抗体联合免疫测定法进行当日检测，因此对相对不那么敏感和不那么具体的快速免疫测定法的需求将会减少。同样，无论是快速免疫测定还是第4代HIV1/2抗原/抗体测定，对于<18个月大的儿童的HIV诊断都不够敏感。
在对儿童进行艾滋病毒检测之前，检测前咨询 包括与母亲或主要照顾者（以及孩子，如果足够大的话）讨论检测可能带来的心理社会风险和益处。大多数美国司法管辖区（和 CDC 建议）现在都遵循选择退出的口头讨论，而不是要求正式的口头（或书面）同意。提供者应按照所在州、地方和医院的法律法规行事。 患者或其监护人同意需要和协商不应阻止应该进行的检查；病人和监护人的拒绝同意不能减少医生们职业和道义上的责任，有时候还需要通过其他授权途径（如法院干预）来强制性进行检查。
检查的结果应告诉其家庭、监护人，如果孩子较大也应告知其本人。如果孩子HIV感染阳性，那么还应提供适当的咨询并予以随诊。必须为所有的患者保密。
必须根据州、地方和医院法律向适当的公共卫生部门报告感染艾滋病毒或艾滋病的儿童和青少年。
（如有新生儿诊断问题，可拨打围生期HIV咨询转介服务热线1-888-HIV-8765[1-888-448-8765]。）
孕妇和新生儿的艾滋病毒检测时间表
(参见 the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV's Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States and Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure and the U.S. Preventive Services Task Force's 2019 Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Screening recommendation statement.)
应在怀孕前或怀孕早期对所有孕妇进行 HIV 感染检测，以便为她们自身的健康和预防母婴传播联合抗逆转录病毒 (ARV) 药物。目前的建议是，在妊娠晚期进行重复检测，以检测新感染的艾滋病毒——即使在妊娠晚期，这种治疗仍将改善女性的健康，并有助于减少MTCT（1)。
新生儿艾滋病毒感染检测按不同的时间表进行，这取决于感染艾滋病毒的母亲在围产期接触艾滋病毒的婴儿被认为具有低或更高的传播风险;高风险婴儿接受检测的频率更高。
围产期 HIV 传播风险低 由以下定义：
母亲在怀孕期间接受了抗逆转录病毒疗法 (ART)。
如接近分娩时血浆 HIV 病毒 RNA < 50 拷贝/mL 所示，母亲具有良好的病毒学控制。
没有人担心母亲对 ART 的依从性。
低风险婴儿的检测 推荐年龄：
14 至 21 天
1 至 2 个月（ARV预防停药后至少 2 周）
4 至 6 个月
围产期 HIV 传播风险较高 被定义为患有 HIV 感染且具有以下一项或多项因素的母亲：
没有接受产前检查
怀孕期间未接受 ART，或仅接受产时 ART
在怀孕后期（在中期或孕晚期）启动 ART
在怀孕期间被诊断为急性 HIV 感染
分娩时有未知或可检测的（≥ 50 拷贝/mL）HIV 血浆病毒载量（尤其是在阴道分娩时）
在怀孕或母乳喂养期间有急性或原发性 HIV 感染（在这种情况下应停止母乳喂养）
对高危婴儿进行检测 推荐年龄：
出生（血样应来自新生儿，而不是脐带血）
14 至 21 天
1至2个月
2 至 3 个月（ARV预防停药后 2 至 6 周）
4 至 6 个月
如试验阳性需立即用同样的试验或其他试验进一步证实（如病毒培养）;两次阳性检测证实感染了 HIV。
如果在 ≥ 2 周和 ≥ 4 周时连续 HIV 病毒学检测呈阴性，并且没有任何 AIDS 定义疾病，则认为婴儿未受感染（即，具有 > 95% 的准确率）。如果 HIV 病毒学检测在 ≥ 4 周和 ≥ 4 个月时也呈阴性，并且在没有任何 AIDS 定义疾病的情况下同样如此，则该婴儿被认为是明确未感染的。
一些专家继续建议后续抗体检测（1 次抗原/抗体组合检测 > 18 个月，或者在 6 个月到 18 个月之间进行 2 次此类检测），以明确排除 HIV 感染并确认血清逆转（被动获得的 HIV 抗体的丧失），特别是如果婴儿不属于低风险类别或被怀疑患有出生后接触过（例如，母乳、经皮接触或性虐待）。血清逆转发生在14个月大的年龄；晚期血清逆转偶尔发生在18至24个月大时，使围产期暴露婴儿的抗体解释变得复杂。应寻求专家咨询，并建议对抗体呈阳性的围产期接触幼儿进行重复检测（以及病毒学NAT）。
如果是婴儿 < 18 个月内抗体检测呈阳性，但病毒学检测呈阴性，可形成艾滋病定义疾病（请参阅 ClinicalInfo.HIV.gov 的 附录C: CDC儿童艾滋病毒CD4细胞计数/百分比和艾滋病毒相关疾病分类 表），诊断出 HIV 感染。
HIV 诊断后的额外检查
一旦被诊断为感染，就因进行其他检测：
CD4+T细胞计数
CD8+T细胞计数
血浆病毒RNA浓度
感染患儿需要测定CD4＋T辅助细胞计数、CD8＋T抑制细胞计数和测定血浆病毒RNA浓度（病毒载量）来决定疾病的程度和预后。CD4+ 计数可能是正常的（例如，高于表中第 1 类的年龄特定临界值 13岁以下年龄分组的儿童HIV感染的免疫分型（HIV感染期）CD4+T淋巴细胞计数和占淋巴细胞总数的百分比）最初是正常的但最终下降。CD8＋T抑制细胞一开始经常增高，直到感染末期仍不下降。这样便使CD4＋/CD8＋的比值降低，这种现象是HIV感染的一个特征（其他感染中也可见到）。 血浆病毒RNA浓度在未治疗的<12个月的患儿中升高（平均20万拷贝数/mL），到24个月时，在未治疗的患儿中病毒RNA浓度下降（到平均4万拷贝数/mL）。 尽管在婴儿HIV RNA浓度范围大，所得数据在评价病死率和死亡率作出预测时较成人差。
尽管儿童艾滋病毒RNA浓度的广泛范围使得数据对成年人的发病率和死亡率的预测较少，但确定与CD4 +计数相关的血浆病毒浓度仍然比单独确定标记物产生更准确的预后信息。较便宜的替代标记物，如淋巴细胞总数和血清白蛋白水平，也可预测儿童艾滋病死亡率，这在没有更复杂检测方法的地区可能有用。
血清免疫球蛋白，尤其是IgG和IgA的浓度，尽管没有作为常规测定但经常明显增高，但偶尔有些病人发生低丙种球蛋白血症。患者可能对抗原的皮肤试验缺乏反应。
诊断参考文献
1.Pollock L, Cohan D, Pecci CC, Mittal P: ACOG Committee opinion no. 752: Prenatal and perinatal human immunodeficiency virus testing. Obstet Gynecol 133(1):187, 2019.doi: 10.1097/AOG.0000000000003048
婴幼儿和儿童HIV感染的治疗
抗逆转录病毒 (ARV) 药物的组合（抗逆转录病毒治疗 [ART]）
支持疗法
联合抗逆转录病毒疗法是针对儿童的个体化治疗，但最常见的包括3种药物：
两种核苷/核苷酸逆转录酶抑制剂 (NRTI) 加
一种整合酶链转移抑制剂 (INSTI) 或者 一种蛋白酶抑制剂
有时，非核苷逆转录酶抑制剂 (NNRTI) 会与 2 种 NRTI 一起使用。
由于组合ARV治疗的成功，许多目前的关注点为HIV感染作为一种慢性疾病的管理，引出了医学和社会学话题。重要的长期医疗问题包括管理HIV相关和药物相关代谢并发症的需要，和考虑年龄相关的药物代谢动力学和药效学改变的需要。社会问题包括应对同龄的未受感染的青少年的压力的需要，确保学习成功和适当的职业选择，并且教育儿童性传播的风险。青少年通常具有寻找和遵循健康建议的困难，并需求特殊的帮助提高治疗依从性。
婴幼儿面临的挑战包括缺乏新化合物的儿科药代动力学数据、液体制剂的适口性和耐受性，以及缺乏固定剂量的联合片剂。
应与在管理儿童艾滋病毒感染方面具有经验的专家合作管理儿童和青少年。
儿童ART的适应症
（有关某些抗逆转录病毒药物和剂量的讨论，请参阅儿童抗逆转录病毒治疗 并参阅艾滋病毒感染儿童抗逆转录病毒疗法和医疗管理小组关于在儿科艾滋病毒感染中使用抗逆转录病毒药物的指南 以及 附录a：儿科抗逆转录病毒药物信息。)
儿童的艺术启蒙与成人相似；从根本上说，所有感染艾滋病毒的儿童都应该接受抗逆转录病毒治疗尽快（快速启动，在诊断后 1 至 2 周内）。 有强有力的共识和临床试验证据表明，在感染艾滋病毒的婴儿中尽早开始抗逆转录病毒疗法。
所有年龄段的治疗目标与成年人的治疗目标相似：
抑制HIV复制（通过HIV血浆病毒载量测量）。
以最少的药物毒性维持或达到年龄正常的 CD4+ 计数和百分比。
在决定开始治疗之前，从业者应该充分评估护理者和儿童遵守ARV药物施用的准备情况，并讨论治疗的潜在益处和风险。 由于专家对治疗策略的意见变化很快，强烈建议咨询专家。
抗反转录病毒治疗依从性
仅当家庭和儿童能够对可能的复杂医疗方案具有依从性的时候，抗逆转录病毒药物治疗才可能成功。非依从性不仅导致控制HIV失败，也能导致HIV耐药菌株的出现，这将降低将来的治疗选择。
依从性的障碍应该在治疗前就找到。障碍包括药片或混悬剂的可及性和口味、不良反应（包括因与现有治疗的药物相互作用造成的不良反应）、药物代谢动力学因素，如需要与食物一起进食的药物或空腹状态服用、儿童对给药的其他人的依赖度（HIV感染的父母存在忘记自己服药的问题）。较新的每日一次或两次的联合用药方案和更可口的儿科配方有助于提高依从性，年龄较大的儿童和成人每日一次固定剂量的联合片剂的日益普及帮助了许多感染HIV的年轻人。
青少年的坚持性可能特别成问题，无论他们是否已经被围产儿感染或以后通过性活动或注射毒品使用获得了艾滋病毒感染。青少年具有复杂的生物心理社会问题，例如低自尊，混乱和非结构化生活方式，担心由于疾病而被挑选出来，有时缺乏家庭支持，所有这些都可能会降低药物依从性。此外，青少年可能不能在发育上理解为什么药物在无症状感染期间是必需的，并且他们可能对副作用非常担心。
尽管经常与医疗系统接触，围产期感染的青少年可能害怕或否认他们的HIV感染，医疗保健团队提供的不信任信息，以及很难过渡到成年保健系统（见过渡至成人护理）。制定青少年治疗方案时必须考虑到这些问题。尽管目标是让青少年坚持最有效的ARV药物治疗方案，但对青少年成熟度和支持系统的现实评估可能表明，治疗计划首先着眼于避免机会性疾病，并提供关于生殖健康服务的信息， 住房，以及如何在学校取得成功。一旦护理团队成员相信青少年正在得到适当的支持，他们可以确定哪种ARV药物是最好的。
监测
临床和实验室的监测很重要，包括药物毒性和药物治疗失败。
进入治疗和开始ART时（若改变ART方案）：体格检查、依从性评估、CBC及血清生化检测包括电解质、肝肾功能、HIV RNA病毒载量和CD4 +淋巴细胞计数，对于青春期女孩，zuo妊娠试验
每3 ~ 4个月：体格检查、依从性评估、全血细胞计数、血清化学，包括电解质、肝肾功能测试、HIV RNA病毒载量、CD4+淋巴细胞计数
每 6 至 12 个月：血脂分析和尿液分析；全血细胞计数和血清化学值（包括电解质）以及肝脏和肾脏检查（如果临床状态稳定的患者尚未进行）；依从性评估
HIV基因型耐药测试应在进入治疗时和由于假定的病毒学失败而导致抗逆转录病毒治疗发生变化时进行。
如果要使用阿巴卡韦，必须测试HLA-B*5701状态；阿巴卡韦应仅用于HLA-B*5701阴性的患者。该测试通常在入院时进行，以便了解未来可能使用阿巴卡韦的安全性。
如果患儿的治疗状态稳定，即HIV RNA检测不出，CD4+淋巴细胞计数正常，且无临床毒性症状，且至少12个月，且家庭支持系统稳定，许多临床医生会将实验室评估的间隔延长至每6-12个月。然而，每3个月的临床护理访问并测量HIV血浆病毒载量是有价值的，因为临床医生有机会审查遵守，监测生长和临床症状，并根据需要更新ARV药物的基于体重的剂量。
机会感染的预防
预防机会性感染的预防性药物治疗，建议在某些感染艾滋病毒的儿童中进行预防肺囊虫肺炎和鸟分枝杆菌复杂感染的措施。数据是有限的其他生物，如巨细胞病毒，真菌和弓形虫的机会性感染的预防。预防这些和其他机会性感染的指南也可以在ClinicalInfo.HIV.gov网站上找到。
预防肺孢子菌肺炎适用于
艾滋病毒感染的儿童年龄≥ 66岁的CD4+计数< 200 细胞/mL或CD4+百分比< 14%
艾滋病毒感染的儿童1～<6岁的年龄与CD4+计数<500个细胞/mL或CD4+百分比<22%
感染艾滋病病毒的婴儿是 < 12 个月大，无论 CD4+ 计数或百分比如何
HIV感染的妇女产出的婴儿应该在4至6周龄开始进行HIV排除测试，包括推定排除（具有二次病毒学测试阴性结果，分别在≥2周龄和≥4周龄进行）或明确排除（具有二次病毒学测试阴性结果，分别在≥1个月龄和≥4个月龄进行） （注：在有效排除艾滋病毒感染之前，婴儿不能母乳喂养。）
经过ART组合治疗后免疫重建出现，已经接受ART组合治疗>6个月，并且其CD4+比例和CD4+数都保持高于在前面描述的治疗阈值连续>3月的HIV感染儿童，应该停止肺囊虫肺炎预防性治疗。 随后，CD4+的比例和数量，应重新评估至少每3个月，并应再提起，如果原来的标准达到预防。
任何年龄预防 肺孢子虫 的首选药物是甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（TMP/SMX）。肺孢子虫肺炎预防性治疗的首选药物是甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（TMP/SMX）TMP75mg/SMX375mg/m2口服（如周一，周二，周三）连续3天/周；替代计划包括相同剂量每天两次，口服，同样的剂量，隔天服用，每日两次，或是双倍剂量（150mg/SMX750mg/m2）口服，每日一次，连续3天/周。 一些专家发现使用基于体重的剂量更容易（TMP 2.5至5 mg/SMX 12.5至25 mg/kg po bid）。
患者无法容忍TMP/SMX，氨苯砜2mg/kg（不超过100mg）口服，1次/天是另一种选择，尤其是对于那些年龄<5岁。 每日或雾化喷他脒（300mg通过特别设计的吸入器）一次/月的口服阿托伐醌用于＞5岁的儿童，是一个额外的选择。四戊脒也被使用，但是不仅更有效的，而且毒性更大。
复合感染的预防性治疗中指出
儿童≥6岁，banCD4+计数<50个细胞/μl
儿童2至6岁，伴CD4+计数<75个细胞/μl
儿童1至2岁的CD4+计数< 500/mcL
儿童<1岁，CD4+计数<750个细胞/μl
每周阿奇霉素或克拉霉素每天的首选药物，每天利福布丁是一种替代。
对感染HIV的儿童采取社会心理方法
儿童感染HIV将影响到整个家庭。建议对兄弟姐妹和父母进行血清学检测 对于那些有围产期获得性感染的孩子的家庭。对于那些没有已知HIV的家庭来说，收养感染HIV的儿童可能没有必要。医生必须提供教育和持续的咨询。
受感染的小儿应教育其养成良好的卫生习惯，从而减少给其他人造成的危险。关于疾病的情况应告之多少，则应根据其年龄和成熟程度而定。较大的儿童和青春期患者应使之了解他们的诊断和性传播的可能性及给予合适的忠告。大多数家庭不愿意把诊断告诉旁人以免受到孤立。负罪感很常见。包括儿童在内的家庭成员可能会出现临床抑郁并需要咨询。
由于 HIV 感染不是通过儿童之间发生的典型接触类型（例如，通过唾液或眼泪）获得的，因此应允许感染 HIV 的儿童不受限制地上学。 同样，没有特定的原因需限制HIV感染患儿的看护、保育和扶养地方。 但是在有些情况下，如咬伤，或者有渗出物，有不能被覆盖的皮肤损伤，可对其他人形成更大的危险性时就需要特别小心。
知道患儿病情的学校的员工应该控制在最小范围，以确保给予最合适的照料。家庭有权告知学校，看护人员和对患儿的教育必须尊重孩子的隐私权。公开信息必须征得父母或法定监护人的同意和患儿年龄适当的同意。
常规疫苗接种
建议对感染艾滋病毒的儿童进行常规儿科疫苗接种方案(包括针对 COVID-19的疫苗接种方案)，但有几个例外。
主要的例外情况是，应避免接种 活病毒疫苗和活细菌疫苗 （如卡介苗），或仅在特定情况下使用（见表 HIV感染儿童使用活疫苗的注意事项)。
不建议使用口服脊髓灰质炎病毒活疫苗(在美国没有，但在世界其他地区仍在使用)和减毒流感活疫苗;然而，应按常规计划接种灭活脊髓灰质炎疫苗，并应每年接种灭活流感疫苗。
活麻疹腮腺炎风疹（MMR）疫苗和水痘疫苗不应该给予重症免疫抑制表现的儿童。但是，MMR和水痘带状疱疹病毒（VZV）疫苗（单独的；不与MMRV疫苗联合，MMRV疫苗具有较高的减毒水痘病毒滴度，该人群的安全性没有研究）可以在常规计划后给予无症状的患者，或者给予非重症免疫功能低下的，曾有HIV症状的患者（即，没在分类3中，[见表基于年龄特异性CD4+ t细胞计数或百分比的< 13岁艾滋病毒感染儿童的免疫类别(艾滋病毒感染阶段)]，包括CD4+T细胞百分比≥15%）。 如果可能，这些疫苗应该在12岁的有症状患者中开始接种，以加强免疫应答的可能性，即，在免疫系统恶化前。 虽然在<13岁的未感染的儿童中，典型水痘疫苗间隔3个月的间期要优先考虑，但是每种疫苗的第二次给药要在4周后立刻进行，使得尽可能早的诱导血清转化。 如果暴露于麻疹的风险增加，例如在疫情爆发期间，麻疹疫苗应该在较早的年龄，如6至9个月给予。
根据常规接种计划，口服轮状病毒疫苗能够给予HIV暴露或HIV感染的婴儿。有症状的婴儿中安全性和有效性数据是有限的，但是很可能其对免疫来说具有整体获益，尤其在轮状病毒造成显著性高的死亡率的地区。
在美国和结核病（TB）流行率很低的地区，因为不主张对这些孩子接种卡介苗。然而，在世界其他地方，特别是在结核病流行率高的发展中国家，常规使用BCG；许多这些国家在生育妇女中艾滋病毒的流行率很高。卡介苗作为一种活细菌疫苗，对感染艾滋病毒的儿童造成了一些伤害，但可能保护未感染艾滋病毒的儿童，甚至一些感染艾滋病毒的儿童免于感染结核病。因此，世卫组织（WHO）现在建议，已知感染艾滋病毒的儿童，即使无症状，也不应再接受卡介苗疫苗接种。然而，根据在特定区域的结核病和艾滋病毒的相对发病率，BCG可以被给予HIV感染的妇女出生的未知HIV感染状态的无症状婴儿。BCG也可以给予未知HIV感染状态的妇女出生的无症状婴儿。
在世界的一些地区，儿童常常得到黄热病疫苗； 或登革热病毒疫苗；这些活病毒疫苗 它应该只给予那些没有严重的免疫抑制。
伴有症状的HIV感染小儿，一般对疫苗的应答能力很差，因此尽管曾经接种过相关的疫苗，他们对麻疹、破伤风、水痘等疾病仍然易感。因此，如果有必要，应该接受静脉用免疫球蛋白以获得被动免疫力。对于同住而从未接受过麻疹免疫的家庭成员也应该给予静脉用免疫球蛋白注射。
与有症状的HIV感染患者同住的血清反应阴性的小儿的预防接种对于这些孩子与血清反应阳性的人一样只能使用灭活的脊髓灰质炎疫苗。通常可以给予流感（灭活的或活的），MMR，水痘和轮状病毒疫苗，因为这些疫苗病毒通常不由接种者传播。为了减少把流感传给有症状的HIV感染患者，对其家属应每年进行流感疫苗（灭活或活的）接种。
针对感染HIV儿童的其他建议是
此外，乙肝疫苗最后一次接种后的1~2个月，HIV感染的儿童应该接受检查，确定乙型肝炎表面抗原（anti-HB）的抗体水平是否具有保护作用(≥10mIU/mL)。
年龄小于 18 岁的 HIV 感染儿童和青少年应接种 肺炎球菌结合疫苗。（参见 Pneumococcal Advisory Committee on Immunization Practices [ACIP] Vaccine Recommendations。
某些暴露后的治疗建议也不同。四价脑膜炎球菌结合疫苗免疫接种 已被推荐用于 感染HIV 的儿童、青少年和成人的常规接种和补种（另见ACIP 关于艾滋病毒感染者接种脑膜炎球菌结合疫苗的建议)。
艾滋病毒感染的儿童使用活疫苗的注意事项
活疫苗
注释
Bacille Calmette-Guérin (BCG)
不推荐在美国使用； 国际上，可以给予艾滋病毒暴露的未知艾滋病毒感染状态的新生儿
在美国不可用，但在世界其他地区可用；按照常规时间表接种灭活脊髓灰质炎疫苗*
减毒活流感（LAI）
不推荐使用；按照疫苗接种计划，接种灭活疫苗*
麻疹-腮腺炎-风疹(MMR)
可以给孩子的CD4+T细胞的比例≥15%
在12个月龄时施用，然后在1-3个月内施用第二剂量增加在HIV诱导的免疫衰退发生之前的反应的可能性
MMR加单独的水痘带状疱疹病毒（VZV）疫苗优于MMRV联合疫苗，以使不良反应最小化
如果接触到麻疹的风险增加（例如，在病毒暴发期间），在年轻的时候（如6～9个月），但不认为这个剂量的常规日程的一部分（即，重新启动在12个月）常规
轮状病毒减毒活疫苗
到目前为止有限的证据表明疫苗的益处很可能超过其风险
水痘－带状疱疹病毒 （VZV）
可以给孩子的CD4+T细胞的比例≥15%
在12个月龄时施用，然后在1-3个月内施用第二剂量增加在HIV诱导的免疫衰退发生之前的反应的可能性
MMR加单独的VZV疫苗优于MMRV联合疫苗以使不良反应最小化
*根据一般的儿童免疫接种计划。
MMRV = 麻疹-腮腺炎-风疹-水痘。
治疗参考文献
1.Kobayashi M, Farrar JL, Gierke R, et al: Use of 15-valent pneumococcal conjugate vaccine among U.S. children: Updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71(37):1174–1181, 2022.doi: 10.15585/mmwr.mm7137a3
过渡到成人护理
艾滋病毒感染的青年从儿科保健模式过渡到成人保健模式需要时间和提前规划。这个过程是积极和持续的，并不是简单地涉及一次性转介到成人护理诊所或办公室。儿科保健模式倾向于以家庭为中心，护理团队包括由医生，护士，社会工作者和精神卫生专业人员组成的多学科团队; 围产期感染的青年可能已经被这样的团队一生照顾。
相比之下，典型的成人保健模式倾向于以个人为中心，并且所涉及的保健从业者可能位于需要多次访问的分开的办公室中。成人护理诊所和办公室的医疗保健从业者通常管理高病人数量，迟到或错过约会（可能在青少年中更常见）的后果更严格。最后，青少年或青年成年期保险的变化也会使医疗护理的过渡变得复杂。
几个月的规划过渡，让青少年与儿科和成人卫生保健从业人员进行讨论或联合访问，可以导致更顺利和更成功的过渡。美国儿科学会提供了将艾滋病毒感染的青年过渡到成人保健的资源 （见Transitioning HIV-Infected Youth Into Adult Health Care）。
婴幼儿HIV感染的预后
在ART治疗前时期，10~15%的工业化国家中的儿童，和大概50~80%发展中国家的儿童在4岁前死亡；但是，应用了合适的组合ART方案，大多数的围产期感染儿童能够很好的存活至成年。越来越多的这些围产期感染的年轻人已经生育或生育了自己的孩子。
然而，如果发生机会性感染，特别是肺孢子虫肺炎，进行性神经疾病或严重的消耗，则预后较差，除非病毒学和免疫学控制通过组合ART获得。金罗维氏肺孢子虫肺炎患者经治疗后死亡率为5%～40%，未予治疗者几乎100%死亡。在生后早期（如7天内）能查到病毒或1岁以内出现症状者，预后亦多数不良。
只有一个成功记录的病例，其中根除了复制型艾滋病毒（即，该人已被“治愈” >5年）。这些成年人都需要接受造血干细胞移植治疗白血病。供体细胞对于CCR5-delta32突变是纯合的，这使得移入的淋巴细胞对CCR5嗜性HIV的感染具有抗性; 随后，艾滋病毒仍然无法检测。这可能是ART，骨髓消融和移植物抗宿主病也导致了这个人的治愈。
至少一名未接受产前护理或产前（或产时）ART 的 HIV 感染母亲所生的婴儿被初步认为已治愈，但在进一步的临床随访中发现其持续存在 HIV 感染。该婴儿在出生后第2天至15个月大时接受了高剂量的联合抗逆转录病毒疗法（目前还不知道对一般用途是否安全有效），此后该疗法被无意中中断。 然而，在24月龄，婴儿没有可检测的复制性病毒RNA（“功能性治愈”），但确实有可检测的原病毒DNA。然而，随后，艾滋病毒复制随之而来。目前还没有婴儿或儿童的艾滋病毒感染被永久治愈，目前尚不清楚是否有可能治愈。
然而，已知的是，如果给予有效的ART，则HIV感染是已经与长期存活兼容的可治疗的感染。未来的研究无疑将揭示提高抗逆转录病毒治疗耐受性和疗效的方法，也许有助于实现治愈性治疗的目标。目前，不建议在婴儿期、儿童期或成年期中断 ART。
婴幼儿HIV感染的预防
有关暴露前预防，请参阅 暴露前预防 (PrEP)。
对于暴露后预防，请参阅 暴露后预防 (PEP)。
围产期传播的预防
恰当的ART治疗可以改善母亲的健康、阻断母婴传播、使宫内药物的毒性最小化。在美国和ARV治疗专门机构，HIV的诊断、ARV药物治疗对所有的HIV感染孕妇是标准化的（见成人HIV感染的治疗）。将要分娩但是没有HIV感染状况记录的孕妇进行快速HIV检测可以允许直属机构采取该措施。
所有HIV感染的孕妇应启动组合抗病毒治疗，以防止MTCT，以及为自己的健康，从14至34 周妊娠开始。联合ART在整个怀孕期间持续进行。 怀孕不是联合 ART 方案的禁忌症；具体而言，在第 1 三个月期间，dolutegravir 和依法韦仑都不是禁忌症。 尽管博茨瓦纳的一项临床试验表明，围孕期暴露于多替拉韦与婴儿神经管缺陷的小幅增加之间存在联系，但在进一步研究后并没有出现明显的增加，但尚不清楚这种增加是否真的由多替拉韦或其他因素引起，例如叶酸缺乏。大多数专家认为，已经接受联合抗病毒治疗的艾滋病毒感染女性怀孕应该继续治疗，即使在孕早期。
如果母体血清HIV病毒载量> 1000拷贝/mL，推荐在分娩前进行选择性剖宫产分娩。 如果分娩已经开始，剖宫产是否会降低 MTCT 就不太确定了。
分娩期间具有以下≥1项的产妇，在第一小时以2mg/kg IV给予ZDV，然后以1mg/kg/小时IV给予直至分娩：
最近的 HIV 血浆病毒载量 > 1000 拷贝/mL
临近分娩时未知的 HIV 血浆病毒载量
被认为对 ART 的依从性不完全
许多专家现在认为，对于接受联合 ART 的妇女在分娩时达到 HIV 血浆病毒载量 < 50 拷贝/mL 的妇女在分娩期间不需要 IV ZDV。 然而，对于在分娩时或接近分娩时病毒载量为 50 至 999 拷贝/毫升的妇女，应考虑静脉注射 ZDV；它可以提供额外的保护，防止围产期传播。
发货后， 联合 ART 继续适用于所有女性，即使是之前未接受过 ART 的女性。
所有暴露于 HIV 的新生儿 应接受产后 ARV 方案以降低感染 HIV 的风险。治疗应尽快开始，最好在分娩后 6 至 12 小时内开始。抗逆转录病毒治疗方案是根据围产期艾滋病毒传播的孕产妇和婴儿危险因素确定的（参见艾滋病毒感染儿童的抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组） 孕产妇艾滋病毒检测和围产期艾滋病毒暴露鉴定建议 ）。
预防方案被分类为
预防DVT
推定性HIV治疗
低危婴儿 是 ARV 预防的候选者。它们包括在临近分娩时已通过 ART 获得良好病毒学控制（如 HIV 血浆病毒载量 < 50 拷贝/mL）的妇女所生的足月新生儿，并且不存在与 ART 依从性相关的问题。
低风险婴儿应在出生后的前 4 周内每天口服两次 ZDV 4 mg/kg 进行 ARV 预防。ZDV 是婴儿预防的支柱，适用于所有感染 HIV 的妇女所生的婴儿，无论其风险因素如何。
一些专家建议，ZDV可以给药2周，以选择符合低风险标准、连续接受ART治疗超过10周的女性在妊娠≥37周时出生的婴儿，以及在怀孕期间一直保持病毒抑制的人（见 HIV感染儿童的抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组的HIV感染者所生婴儿的管理)。
高危婴儿 接受推定 HIV 治疗（见表 根据艾滋病毒感染风险进行新生儿抗逆转录病毒治疗）采用齐多夫定、拉米夫定和奈韦拉平或拉替拉韦三药方案（剂量见表 围产期 HIV 暴露新生儿的抗逆转录病毒剂量) 长达 6 周，或者在极少数情况下更长。这种疗法最初作为预防，但也作为后来确诊感染艾滋病毒的人的初步治疗。
很少有 ARV 药物（特别是 ZDV、奈韦拉平、拉米夫定、阿巴卡韦和雷替格拉韦）被认为对出生后 14 天以下的婴儿安全有效，而且很少有（只有 齐多夫定、拉米夫定和奈韦拉平，以及晚期早产儿的雷替格拉韦)。）具有可用于早产儿的剂量数据。对患有 ARV 耐药病毒的女性所生新生儿的最佳 ARV 方案尚不清楚。
随后 HIV 病毒学检测呈阳性的婴儿将接受 ART 治疗，并结合三种适合治疗已知 HIV 感染的药物。应立即咨询儿科或孕产妇 HIV 感染方面的专家（参见ClinicalInfo.HIV.gov或在 国家临床医生咨询中心的信息）。临床医生也可以拨打围产期艾滋病毒咨询和转诊服务热线:1-888-HIV-8765(1-888-448-8765)，了解有关减少艾滋病毒垂直传播和新生儿诊断干预措施的问题。
根据 HIV 感染风险的新生儿抗逆转录病毒管理
围产期 HIV 传播风险
孕产妇/新生儿因素
新生儿艾滋病毒管理*
低度危险
母亲在怀孕期间接受了 ART。
母亲在临近分娩时有良好的病毒学控制（如 HIV 血浆病毒载量 < 50 拷贝/mL）。
没有人担心母亲对 ART 的依从性。
ARV预防： ZDV 4 周†
高
母亲在怀孕期间没有接受 ART。
母亲未接受产前或产时抗病毒药物。
母亲只接受了分娩时的 ARV 药物。
母亲在产前和产时接受了 ARV 药物，但在临近分娩时（尤其是在阴道分娩时）的 HIV 血浆病毒载量未知或可检测到（≥ 50 拷贝/mL）。
母亲在怀孕或哺乳期间有急性或原发性 HIV 感染（在这种情况下应停止哺乳）。
母亲在分娩时或产后有 1 次以上 HIV 检测呈阳性，但未确诊 HIV 感染状况。‡
三药经验性 HIV 治疗： ZDV、拉米夫定和奈韦拉平（治疗剂量） 或者 raltegravir（从出生到 6 周龄的组合）
* ARV 药物应尽快开始，最好在分娩后 6 至 12 小时内开始。剂量细节见表 围产期 HIV 暴露的新生儿的抗逆转录病毒给药。
† 一些专家建议，ZDV可以给药2周，以选择符合低风险标准、连续接受ART治疗超过10周的女性在妊娠≥37周时出生的婴儿，以及在怀孕期间一直保持病毒抑制的人（见 the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV's Management of Infants Born to People with HIV Infection).
‡ 如果后来的检测证实母亲没有感染 HIV，请立即停止新生儿治疗。
ART = 抗逆转录病毒疗法； ARV = 抗逆转录病毒； ZDV = 齐多夫定。
Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection.访问日期：2023 年 2 月 8 日。
围产期 HIV 暴露的新生儿的抗逆转录病毒给药
药物（口服）*
低风险预防 （4 周总治疗）
高风险治疗（总共 6 周治疗）‡
Zidovudine （ZDV）†
≥ 35 周出生妊娠：ZDV 4 mg/kg，每天两次
≥ 35 周出生妊娠：ZDV 4 mg/kg，每天两次
出生时 ≥ 30 至 < 35 周妊娠：
出生时 ≥ 30 至 < 35 周妊娠：
< 30 周妊娠：
< 30 周妊娠：
Lamivudine（3TC）
不适用
出生时≥ 32 周妊娠：
奈韦拉平(NVP)
不适用
出生时≥ 37 周妊娠：
出生时 ≥ 34 至 < 37 周妊娠：
32-34 周妊娠：
Raltegravir（RAL）
不适用
出生时妊娠≥ 37 周且体重≥ 2 kg：
* ARV 药物应尽快开始，最好在分娩后 6 至 12 小时内开始。有关围产期传播风险的详细信息见表 根据 HIV 感染风险的新生儿抗逆转录病毒管理。在根据具体病例的风险因素和中期艾滋病毒检测结果选择治疗持续时间时，建议咨询儿科艾滋病毒专家。有关新生儿期后的抗逆转录病毒药物管理，请参阅来自艾滋病毒儿童抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组儿童艾滋病毒感染中使用抗逆转录病毒药物指南。
† 对于不能耐受口服药物的新生儿，ZDV 可以按口服剂量的 75% 静脉注射，使用相同的给药间隔。
‡ 进一步增加ZDV和NVP剂量用于被证实感染HIV的婴儿，以及因通过母乳喂养接触艾滋病毒而接受更长时间预防的婴儿，这取决于他们的孕龄和年龄；应咨询儿童HIV医学专家。
ART = 抗逆转录病毒疗法； ARV = 抗逆转录病毒药物。
Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection.访问日期：2023 年 2 月 8 日。
生活在美国或其他有安全、负担得起和替代喂养来源的国家的一些感染 HIV 的母亲，如果她们正在接受 ART 并且病毒载量持续无法检测，则可能会选择母乳喂养。定只能在咨询和共同决策讨论后做出母乳喂养的决。有人建议在这种情况下继续预防新生儿ARV，并增加诊断检测频率，但由于数据不完整，尚未达成共识。应咨询儿科 HIV 感染专家（参见艾滋病毒感染儿童的抗逆转录病毒治疗和医疗管理小组的美国艾滋病毒感染者的婴儿喂养)。
此外，传染病和营养不良是儿童早期死亡的主要原因且在无法获得安全、负担得起的婴儿配方奶粉的国家，母乳喂养对呼吸道和胃肠道感染的死亡风险提供的保护可能会抵消HIV传播的风险。在这些国家，世界卫生组织 (WHO) 建议感染 HIV 的母亲在婴儿一生中至少 12 个月继续母乳喂养（参见 WHO 的 指南:艾滋病毒和婴儿喂养的最新情况）。
捐赠给牛奶银行 在美国和其他有安全且负担得起的替代喂养来源的国家，感染艾滋病毒的妇女是禁忌的。
由一些年幼婴儿的母亲实施的食物预先捏和（预咀嚼）对于感染艾滋病毒的妇女也是禁忌的。
预防青春期传播
由于青春期是HIV感染的特殊危险阶段，因此对这一人群应进行健康教育，进行HIV血清试验以了解其血清状况。 健康教育应包括疾病的传播、感染的症状和预防战略，避免高危行为以及安全的性行为指导（正确坚持使用避孕套）。应特别针对艾滋病毒感染高风险的青少年，特别是与其他男性发生性关系的黑人和西班牙裔青少年，因为这是美国青年中增长最快的新的艾滋病毒感染者; 然而，所有青少年都应该接受降低风险的教育。
在美国大部分地区，应发给宣传资料征得他们对检查的同意和关于其信息公布的同意。关于未经患者同意向性伴侣披露 HIV 状况的决定应基于以下内容：
向伴侣披露后可能对患者实施亲密伴侣暴力
配偶面临风险的可能性
无论伴侣是否有合理理由怀疑风险，都应采取预防措施
法律要求保留或披露此类信息
暴露前预防 (PrEP)
PrEP是指未感染艾滋病毒但感染风险较高的人（例如，有感染艾滋病毒的性伴侣）使用抗逆转录病毒药物。通常，PrEP是富马酸替诺福韦二酯/恩曲他滨（TDF/FTC）的组合；不太常见的是，PrEP是替诺福韦-阿拉芬酰胺/恩曲他滨（TAF/FTC）的组合，其仍然具有非常高的疗效。PrEP的使用并不排斥使用其他减少HIV感染风险的方法，包括使用安全套、避免高危行为（如共用针头）。
对于怀孕期间服用TDF/FTC来进行暴露前预防的HIV阴性母亲，其婴儿安全性方面的数据还不完整，但目前在服用过TDF/FTC治疗的HIV感染妇女所分娩的儿童中，尚无此类不良反应的报道。用暴露前预防用药的方法来降低静脉吸毒者感染HIV风险的研究正在进行。
美国的青少年在寻求性传播感染和艾滋病毒服务方面经常面临障碍，部分原因是他们担心违反保密规定（也就是说，他们的父母或监护人会被告知）。这也是青少年服用PrEP的一个障碍。对于接受PrEP的青少年来说，费用问题（可能缺乏保险报销）也可能比接受PrEP的成年人更复杂。尽管存在这些潜在障碍，但应强烈考虑性活跃青少年的PrEP，特别是那些有高风险性行为的青少年。最近发布了一份关于性传播感染和艾滋病毒服务的未成年人同意法简编，可用于帮助指导临床医生（1)。
长效注射抗逆转录病毒药物，如卡替格拉韦，也正在研究中，以进一步改善药物依从性差的高危人群的PrEP。对于当前CDC的建议，请参阅 Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)。如需进一步讨论，请参阅来自纽约州卫生部艾滋病研究 所的预防艾滋病毒和促进性健康的PrEP。
暴露前预防参考
1.Nelson KM, Skinner A, Underhill K: Minor consent laws for sexually transmitted infection and HIV services. JAMA 328(7):674–676, 2022.doi: 10.1001/jama.2022.10777
关键点
婴儿和儿童中的大多数艾滋病毒病例是在出生前或出生期间的母婴传播（MTCT），或在没有安全、负担得起的婴儿配方奶粉的国家母乳喂养造成的。
母亲抗逆转录病毒治疗（ART）可将MTCT的发生率从约25％降低至<1％。
感染 HIV 的妇女所生的新生儿接受短期抗逆转录病毒 (ARV) 药物治疗以中断母婴传播。
诊断<18 个月的儿童，使用定性RNA测定（例如，RNA的转录介导的扩增）。
使用第四代HIV-1/2抗原/抗体组合免疫测定，然后第二代HIV-1/2抗体分化测定和如果需要的HIV-1定性RNA测定，诊断儿童> 18个月。
紧急治疗（采取快速开始）所有< 12月龄的HIV感染婴儿；1~6岁以下的3期机会性感染或CD4计数< 500个细胞/mcL的患儿；和那些≥6岁的3期机会性感染或CD4计数< 200个细胞/mcL的患者。
一旦对依从性问题进行更充分的评估并与儿童和他们的照料者一起处理，就应治疗所有其他感染艾滋病毒的儿童和青少年。
给予组合ART，优选使用固定剂量组合产品，如果可行，用于增加的粘附。
没有感染艾滋病毒的青少年可以接受PrEP，以防止感染艾滋病毒，但保密和费用问题可能比接受PrEP的成年人更成问题。
根据年龄和CD4 +计数预防机会性感染。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
有关药物治疗的信息，包括不良反应、剂量（尤其是关于固定剂量组合产品的信息）、药物相互作用、教育材料和相关主题的快速链接，请参阅以下持续更新的政府网站：
ClinicalInfo.HIV.gov/Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection
ClinicalInfo.HIV.gov: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs During Pregnancy and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States
ClinicalInfo.HIV.gov: Appendix C: CDC Pediatric HIV CD4 Cell Count/Percentage and HIV-Related Diseases Categorization
ClinicalInfo.HIV.gov: Diagnosis of HIV Infection in Infants and Children
ClinicalInfo.HIV.gov: Maternal HIV Testing and Identification of Perinatal HIV Exposure
ClinicalInfo.HIV.gov: Appendix A: Pediatric Antiretroviral Drug Information
ClinicalInfo.HIV.gov: Management of Infants Born to People with HIV Infection
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Children with and Exposed to HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV
ClinicalInfo.HIV.gov: Infant Feeding for Individuals with HIV in the United States
World Health Organization: Guideline: Updates on HIV and Infant Feeding
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF): Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Screeningrecommendation statement (2019)
以下资源提供了有关 HIV/AIDS 的其他各种预防、治疗和教育方面的信息：
New York State Department of Health AIDS Institute HIV Clinical Guidelines Program: 传播实用的、以证据为基础的临床指南，为纽约的艾滋病毒感染者和/或有感染艾滋病毒和某些其他疾病的风险的人们提供优质的医疗服务
New York State Department of Health AIDS Institute: 艾滋病毒预防的暴露前预防 (PrEP) 指南、教育和培训
New York State Department of Health AIDS Institute: 有关 HIV/AIDS 各个方面的综合信息，包括治疗、社会意识、消费者资源和专业人员培训
UNAIDS: 关于该组织如何指导、倡导、协调和提供必要的技术支持以连接政府、私营部门和社区的领导层以提供拯救生命的 HIV 服务的综合信息
National Clinician Consultation Center: 最新的 HIV/AIDS 指南和 HIV/AIDS 治疗、预防和暴露的关键治疗方案
American Academy of Pediatrics: Transitioning HIV-Infected Youth Into Adult Health Care
围产期艾滋病咨询及转诊服务热线1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765)：24小时免费临床咨询和治疗感染艾滋病毒的孕妇及其婴儿的建议