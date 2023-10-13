Plasmodium（疟原虫）生活史
1.在吸血期间，受疟疾感染的雌性按蚊会将Plasmodium（疟原虫属）孢子注入人体宿主体内。
2-4。孢子感染肝细胞并成熟为裂殖体，裂殖体破裂并释放裂殖子。在肝脏中进行这种初始复制（红细胞外裂体增殖【A】）后，寄生虫在红细胞中进行无性繁殖（红细胞裂体增殖【B】）。
5.裂殖子会感染红细胞。从红细胞开始，可能出现两条途径。
6.在其中一条途径中，环状期滋养体成熟为裂殖体，裂殖体破裂并释放出更多的裂殖子。
7.在另一条途径中，一些寄生虫分化为有性红细胞期（配子体）。
8.配子体，雄性（小配子体）和雌性（大配子体），在吸血时被按蚊摄入。
9.寄生虫在蚊子体内的繁殖被称为孢子增殖周期 (C)。在蚊子的肠道中，小配子穿透大配子并产生合子。
10–11。合子反过来变得能动且细长（动合子），侵入蚊子的中肠壁，在那里发育成卵囊。
12.卵囊生长、破裂并释放出子孢子，子孢子进入蚊子的唾液腺。将子孢子接种到新的人类宿主中，使疟疾的生命周期得以延续。
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