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<i >Plasmodium</i>（疟原虫）生活史

Plasmodium（疟原虫）生活史

  • 1.在吸血期间，受疟疾感染的雌性按蚊会将Plasmodium（疟原虫属）孢子注入人体宿主体内。

  • 2-4。孢子感染肝细胞并成熟为裂殖体，裂殖体破裂并释放裂殖子。在肝脏中进行这种初始复制（红细胞外裂体增殖【A】）后，寄生虫在红细胞中进行无性繁殖（红细胞裂体增殖【B】）。

  • 5.裂殖子会感染红细胞。从红细胞开始，可能出现两条途径。

  • 6.在其中一条途径中，环状期滋养体成熟为裂殖体，裂殖体破裂并释放出更多的裂殖子。

  • 7.在另一条途径中，一些寄生虫分化为有性红细胞期（配子体）。

  • 8.配子体，雄性（小配子体）和雌性（大配子体），在吸血时被按蚊摄入。

  • 9.寄生虫在蚊子体内的繁殖被称为孢子增殖周期 (C)。在蚊子的肠道中，小配子穿透大配子并产生合子。

  • 10–11。合子反过来变得能动且细长（动合子），侵入蚊子的中肠壁，在那里发育成卵囊。

  • 12.卵囊生长、破裂并释放出子孢子，子孢子进入蚊子的唾液腺。将子孢子接种到新的人类宿主中，使疟疾的生命周期得以延续。

Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

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