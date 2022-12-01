感染人类的四种 Plasmodium 分为

P. falciparum

P. vivax

P. ovale

P. malariae

P. knowlesi

不同Plasmodium种属的合并感染是罕见但可能发生的。

诺氏疟原虫是东南亚的一种病原体，尤其是在马来西亚。猕猴是主要宿主。P. knowlesi 通常由在森林附近或森林中生活或工作的人获得。

其生活史基本环节对所有的Plasmodium 都是相同的。雌性 Anopheles按蚊吸食疟疾感染者含有配子体的血液时传播便开始了。

接下来的1～2周里蚊子体内的配子体有性繁殖产生感染性的子孢子。 蚊子吸食另一个人时，会接种子孢子，迅速到达肝脏并感染肝细胞。

寄生虫在肝细胞内发育成组织裂殖体。每个裂殖体形成1万～3万个裂殖子，1～3周后肝细胞破裂、裂殖子释放入血。每个裂殖子可侵犯一个红细胞（RBC），在红细胞内转变成滋养体。

滋养体生长，大部分发育成红细胞裂殖体；裂殖体产生更多的裂殖子，48~72小时后红细胞破裂，使其释放入血浆。 这些裂殖子随后迅速侵入新的红细胞，重复这个循环。 一些滋养体发育成配子细胞，被按蚊Anopheles摄取。 它们在蚊子的肠道中发生性接触，发育成卵囊，并释放感染性子孢子，迁移到唾液腺。

Plasmodium疟原虫生活史 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

P. vivax 和P. ovale (但不是P. falciparum 或P. malariae)的肝细胞内裂殖体可能以迟发子的形式存活长达数年，恶性疟和三日疟不存在这种情况。P. ovale 的复发推迟至疟疾症状发生后的6年，并且可以通过输注献血前7年暴露过疟疾感染的患者的血液而进行传播。这些迟发子就像“按时释放胶囊”，引起再燃并使治疗复杂化，因为多数作用于血液寄生虫的药物不能将其杀死。

如果是输血或共用针具引起感染，或者是先天性疟疾，疟原虫生活史中没有红外期（肝细胞期）。因而，这些传播模式不引起潜伏疾病和延迟复发。

临床症状归因于裂殖子释放时伴随的红细胞破裂。严重时溶血可引起贫血和黄疸，脾脏吞噬感染的红细胞则加重这些症状。P. falciparum和慢性的P. vivax贫血可能很严重，P. malariae贫血则较轻微。

恶性疟 与其他类型疟疾不同的是，P. falciparum 能引起微血管阻塞，因为感染的红细胞黏附于血管内皮。缺血导致组织缺氧，特别是脑、肾、肺和消化道。引起低血糖和乳酸酸中毒等潜在的并发症。