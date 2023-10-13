血吸虫生活史
1.在人类宿主中，含有毛蚴的卵随粪便或尿液排入水中。
2.在适当的条件下，卵孵化并释放毛蚴。
3.毛蚴游动并侵入螺（中间宿主）。
4和5。在螺体内，毛蚴经过两代胞蚴发育为尾蚴。
6.尾蚴从钉螺体内释出，在水中游动，并通过皮肤接触进入到人体内
7.在进入到人体时，尾蚴脱去叉状的尾巴，发育为童虫。
8和9。血吸虫通过静脉循环迁移到肺部，然后迁移到心脏，然后在肝脏中发育，成熟时通过门静脉系统离开肝脏。
10.成对（雄和雌）的成虫移行到肠道静脉或泌尿生殖道静脉丛，在此定居并产卵。
日本血吸虫 更常见于引流小肠的肠系膜上静脉（见 A）。
曼氏血吸虫更常见于引流大肠的肠系膜下静脉（见 B）。
然而，这两个物种都可以占据任何一个位置，并且能够在不同的地点之间移动。
间插血吸虫和几内亚血吸虫也寄生在肠系膜下神经丛，但它们在肠道中的位置较曼氏血吸虫更低。
埃及血吸虫 最常见于膀胱的膀胱和盆腔静脉丛（见C），但也可以在直肠小静脉中发现。
雌性（大小从7到28毫米不等，取决于物种）将卵子沉积在门静脉和膀胱周围系统的小静脉中。虫卵逐渐向肠道管腔（曼氏血吸虫、日本血吸虫、湄公河血吸虫或马来血吸虫、间插血吸虫或几内亚血吸虫) 以及膀胱和输尿管 (埃及血吸虫）移动。埃及血吸虫通过尿液排出；其他物种的虫卵通过粪便排出。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.