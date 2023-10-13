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<i >血吸虫</i>生活史

血吸虫生活史

  • 1.在人类宿主中，含有毛蚴的卵随粪便或尿液排入水中。

  • 2.在适当的条件下，卵孵化并释放毛蚴。

  • 3.毛蚴游动并侵入螺（中间宿主）。

  • 4和5。在螺体内，毛蚴经过两代胞蚴发育为尾蚴。

  • 6.尾蚴从钉螺体内释出，在水中游动，并通过皮肤接触进入到人体内

  • 7.在进入到人体时，尾蚴脱去叉状的尾巴，发育为童虫。

  • 8和9。血吸虫通过静脉循环迁移到肺部，然后迁移到心脏，然后在肝脏中发育，成熟时通过门静脉系统离开肝脏。

  • 10.成对（雄和雌）的成虫移行到肠道静脉或泌尿生殖道静脉丛，在此定居并产卵。

  • 日本血吸虫 更常见于引流小肠的肠系膜上静脉（见 A）。

  • 曼氏血吸虫更常见于引流大肠的肠系膜下静脉（见 B）。

  • 然而，这两个物种都可以占据任何一个位置，并且能够在不同的地点之间移动。

  • 间插血吸虫几内亚血吸虫也寄生在肠系膜下神经丛，但它们在肠道中的位置较曼氏血吸虫更低。

  • 埃及血吸虫 最常见于膀胱的膀胱和盆腔静脉丛（见C），但也可以在直肠小静脉中发现。

  • 雌性（大小从7到28毫米不等，取决于物种）将卵子沉积在门静脉和膀胱周围系统的小静脉中。虫卵逐渐向肠道管腔（曼氏血吸虫日本血吸虫湄公河血吸虫马来血吸虫间插血吸虫几内亚血吸虫) 以及膀胱和输尿管 (埃及血吸虫）移动。埃及血吸虫通过尿液排出；其他物种的虫卵通过粪便排出。

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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