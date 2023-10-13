雌性（大小从7到28毫米不等，取决于物种）将卵子沉积在门静脉和膀胱周围系统的小静脉中。虫卵逐渐向肠道管腔（曼氏血吸虫、日本血吸虫、湄公河血吸虫或马来血吸虫、间插血吸虫或几内亚血吸虫) 以及膀胱和输尿管 (埃及血吸虫）移动。埃及血吸虫通过尿液排出；其他物种的虫卵通过粪便排出。