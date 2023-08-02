慢性感染最常见的原因是在流行地区反复接触，但也可能在短暂接触后发生，例如旅行者。慢性血吸虫病主要由肉芽肿宿主对保留在组织中的虫卵产生的反应引起。

肠道血吸虫病： 早期，肠黏膜溃疡是由 S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi， 或者 S. intercalatum引起，可能会出血并导致血性腹泻。随着病变的进展，肠道内可能会出现局灶性纤维化、狭窄、瘘管和乳头状瘤样生长。

肝脾血吸虫病：肝脏对 S. mansoni和S. japonicum、S. mekongi 和 S. intercalatum虫卵的肉芽肿反应，通常不会造成肝功能损害，但可引起肝纤维化和硬化，从而导致门脉高压，引起脾大、食管静脉曲张。食管静脉曲张可能出血，引起呕血。

肺部的虫卵可导致肉芽肿和局灶性闭塞性动脉炎，最终导致肺动脉高压和肺源性心脏病。

膀胱受累 和 S. haematobium 在膀胱壁产生溃疡，可能导致排尿困难、血尿和尿频。 逐步导致慢性膀胱炎。狭窄可导致输尿管积水和肾盂积水。膀胱乳头状肿块常见，并可能发展为鳞状细胞膀胱癌。

年轻女孩和妇女的 生殖器血吸虫病 可累及外阴、阴道、宫颈和输卵管。生殖器血吸虫病可导致性交和妇科检查时阴道出血、性交疼痛、不孕、异位妊娠、流产，并增加感染艾滋病毒的风险(1)。男性生殖器侵犯附睾、睾丸、精索或前列腺可导致骨盆、性交或射精疼痛、血精症、生殖器异常肿胀和buyu。

消化道和泌尿生殖道的反复出血可导致铁缺乏性贫血。

泌尿生殖道继发细菌感染常见于 沙门氏菌，并且可能发生持续性或反复感染。即使轻度的Schistosomachistosoma童虫感染也可能导致神经系统并发症在脊髓中定植的虫卵或成虫可导致横断性脊髓炎，大脑中的虫卵则会导致局部病变和癫痫。