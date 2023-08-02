血吸虫病是由血液的 Schistosoma裂体吸虫感染所致，通过在污染的水域游泳或涉水而感染。该病原体主要感染消化道或泌尿生殖系统的脉管系统。急性感染症状为皮炎，数周后出现发热、寒战、恶心、腹痛、腹泻、无力和肌痛。 慢性症状随感染虫种的不同而异，包括血样便（如 S. mansoni, S. mekongi, S. intercalatum, 和 S. japonicum曼氏血吸虫,日本血吸虫）和血尿（如 S. haematobium埃及血吸虫）。通过在粪便、尿液或活检组织标本中找到虫卵可诊断。血清学检测具有一定的敏感性和特异性，但无法确定虫量或临床状况。治疗药物为吡喹酮。
吸虫为一类可感染人体不同部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。
另请参阅 世界卫生组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC）有关血吸虫病的信息。
血吸虫病的病因
血吸虫病是最重要的吸虫感染。Schistosoma血吸虫是唯一一种通过皮肤侵入人体的吸虫；而其他的吸虫都是经消化道感染。全球有超过2亿人感染血吸虫病（参见CDC：关于血吸虫病）。
感染人类的血吸虫有5种，这些血吸虫都具有涉及淡水螺的相似的生活史。S. haematobium埃及血吸虫可导致泌尿道疾病，其他Schistosoma血吸虫可导致肠道疾病。
感染人类的血吸虫的地理分布因物种而异：
S. haematobium:埃及血吸虫:广泛分布于非洲大陆，在中东、土耳其和印度也有小的局部流行区
S. mansoni:曼氏血吸虫：广泛分布于非洲、中亚，也是西半球唯一流行的虫种，主要分布在南美洲局部以及一些加勒比岛屿
S. japonicum:日本血吸虫：在亚洲流行，主要分布在中国、菲律宾、泰国和印度尼西亚。
S. mekongi:湄公河血吸虫： 东南亚
S. intercalatum:间插血吸虫:：分布在中非
人类是主要天然宿主。狗、猫、老鼠、猪、马和山羊是 S. japonicum日本血吸虫的宿主, 狗是湄公河血吸虫 S. mekongi的主要宿主。 这些亚种的传播没有发生在美国（包括波多黎各）和加拿大内部，但该病可能存在于来自流行地区的旅行者和移民中。
血吸虫病的病理生理
成年血吸虫在肠系膜（特别是湄公血吸虫、间插血吸虫、日本血吸虫和曼氏血吸虫）或膀胱（特别是埃及血吸虫）的小静脉内生活并交配。 一些虫卵钻出肠道或膀胱的黏膜并随粪便或尿液排至体外；其他的虫卵则继续生存在宿主器官内，或通过门静脉系统移行到肝脏，偶尔也可到达其他部位（如肺、中枢神经系统、脊髓）。排出的虫卵在淡水中孵化，释出毛蚴，后者进入螺体内。在繁殖后，可产生数以千计的可自由游动的叉状尾蚴。
尾蚴在接触后几分钟内会穿透到人体皮肤中。这些尾蚴穿过皮肤时，它们失去了分叉的尾巴，变成了童虫，随血液循环迁移到肝，并在此发育为成虫。成虫随后移行到最终的寄生部位即肠道静脉或泌尿生殖道静脉丛。
尾蚴钻入皮肤后1~3个月可在粪或尿出现虫卵。
据估计，成虫的寿命为3~7年。雌虫体长7~20mm；雄虫则较小。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
COVID-19的症状和体征
急性血吸虫性皮炎
绝大部分感染过程是无症状的。尾蚴穿透皮肤的地方可发生瘙痒性丘疹（ 尾蚴性皮炎）。
急性片山热
片山热是一种全身性超敏反应，可能在开始产卵时发生，通常在大量接触后 2 至 4 周发生。 症状包括发热、寒战、咳嗽、恶心、腹痛、乏力、肌痛、荨麻疹和嗜酸性粒细胞显著增多，与血清病的表现相似。通常外来人员比流行区当地居民更常见而且更严重，典型的症状可持续数周。
慢性血吸虫病
慢性感染最常见的原因是在流行地区反复接触，但也可能在短暂接触后发生，例如旅行者。慢性血吸虫病主要由肉芽肿宿主对保留在组织中的虫卵产生的反应引起。
肠道血吸虫病： 早期，肠黏膜溃疡是由 S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi， 或者 S. intercalatum引起，可能会出血并导致血性腹泻。随着病变的进展，肠道内可能会出现局灶性纤维化、狭窄、瘘管和乳头状瘤样生长。
肝脾血吸虫病：肝脏对 S. mansoni和S. japonicum、S. mekongi 和 S. intercalatum虫卵的肉芽肿反应，通常不会造成肝功能损害，但可引起肝纤维化和硬化，从而导致门脉高压，引起脾大、食管静脉曲张。食管静脉曲张可能出血，引起呕血。
肺部的虫卵可导致肉芽肿和局灶性闭塞性动脉炎，最终导致肺动脉高压和肺源性心脏病。
膀胱受累 和 S. haematobium 在膀胱壁产生溃疡，可能导致排尿困难、血尿和尿频。 逐步导致慢性膀胱炎。狭窄可导致输尿管积水和肾盂积水。膀胱乳头状肿块常见，并可能发展为鳞状细胞膀胱癌。
年轻女孩和妇女的 生殖器血吸虫病 可累及外阴、阴道、宫颈和输卵管。生殖器血吸虫病可导致性交和妇科检查时阴道出血、性交疼痛、不孕、异位妊娠、流产，并增加感染艾滋病毒的风险(1)。男性生殖器侵犯附睾、睾丸、精索或前列腺可导致骨盆、性交或射精疼痛、血精症、生殖器异常肿胀和buyu。
消化道和泌尿生殖道的反复出血可导致铁缺乏性贫血。
泌尿生殖道继发细菌感染常见于 沙门氏菌，并且可能发生持续性或反复感染。即使轻度的Schistosomachistosoma童虫感染也可能导致神经系统并发症在脊髓中定植的虫卵或成虫可导致横断性脊髓炎，大脑中的虫卵则会导致局部病变和癫痫。
症状和体征
1.Orish VN, Morhe EKS, Azanu W, et al: The parasitology of female genital schistosomiasis. Curr Res Parasitol Vector Borne Dis 2:100093, 2022.2022 年 5 月 27 日发布。doi:10.1016/j.crpvbd.2022.100093
血吸虫病的诊断
显微镜检查粪便或尿液（埃及血吸虫S. haematobium）中的虫卵。
抗原检测
血清学检查
诊断测试适用于有血吸虫病症状和相关流行病学暴露的患者。对于那些在流行地区接触淡水的人，可能需要对无症状者进行筛查。
诊断血吸虫病并通过显微镜检查粪便或尿液来估计（S. haematobium)寄生虫卵负荷。但可能需用浓集技术进行多次粪检。感染的虫种主要决定于地理位置，所以必须告知实验室暴露di'd。临床特征与血吸虫病相符，但反复多次尿或粪便检查仍未发现虫卵者，需作肠或膀胱黏膜活检查找浸润性虫卵周围是否有特征性肉芽肿。
血液、尿液或粪便中血吸虫抗原或 DNA 的检测对于血吸虫根除计划和疑似感染的返回旅行者特别有用。大多数抗原检测测试是定量的，抗原水平与寄生虫负荷相关。一些抗原测试，例如市售的曼氏血吸虫尿液试纸，是定性的。
血清学检测具有敏感性和特异性，但不能提供包括虫负荷、临床状态即预后等信息，而且不能区分活性感染和已消除感染。因此，抗体测试对于检测返回旅行者的感染最有用，而对流行地区居民的患者没有帮助。对于返回的旅行者，则应在最后一次接触淡水后≥6~12周进行血清学检测，以便有时间使血吸虫发育为成虫并令机体产生抗体。
肝脾血吸虫病可以通过在粪便、肠组织或肝脏样本中发现虫卵进行诊断，活检具有不同的敏感性，因为这些患者的卵脱落可能是间歇性的。通常情况下，肝脏血液检查是正常的。超声检查可能显示门静脉周围纤维化和脾肿大。
如果神经外部位存在感染以及神经系统受累的临床和影像学证据，则诊断为神经血吸虫病。活检中枢神经系统病变中的血吸虫和/或脑脊液中的阳性抗体测试或聚合酶链反应也具有诊断意义。
血吸虫病的治疗
吡喹酮
推荐吡喹酮单日口服疗法（ S. haematobium, S. mansoni,和S. intercalatum埃及血吸虫病，曼氏血吸虫病和刚果血吸虫病：20mg/kg bid；S. japonicum 和 S. mekongi日本血吸虫病和湄公血吸虫病：20mg/kg tid）。吡喹酮对血吸虫成虫有效，但对感染早期存在的发育中的童虫无效。因此，对于接触过可能受到污染的淡水的无症状旅行者来说，治疗会延迟至最后一次暴露后6至8周。吡喹酮副作用一般轻微，可有腹痛、腹泻、头痛和头晕。已经有治疗失败的报道，但很难确定是由于再次感染还是未成熟血吸虫的相对耐药，或吡喹酮耐药的成虫所致。
诊断时如有虫卵，建议治疗后随访1~2个月，以确定是否治愈。如果虫卵持续存在则应重复治疗
急性血吸虫病（片山热）的治疗 基于有限的数据。皮质类固醇激素可缓解严重症状； 成人每天口服泼尼松20~40mg，连续5天，通常是有效的。一旦症状消退，按照上述方法进行吡喹酮治疗，并在寄生虫发育成成虫后4~6周重复治疗。
在诊断为急性或慢性血吸虫病时，粪便或尿液中有虫卵的患者应在治疗后1~2个月检查活卵。经验丰富的显微镜专家可以根据活体毛蚴的存在将活卵与空壳区分开来。如果有活卵，则进行再处理。
预防血吸虫病
严格避免接触受污染的淡水可预防血吸虫病。
吞咽受污染的水不会传播血吸虫病；然而，口唇接触受污染的水可能会导致感染。
洗澡用的淡水应煮沸至少1分钟，然后在洗澡前冷却。然而，已在储存罐放置了至少1至2天的水即使没有煮沸也是安全的。
意外暴露的人（如掉进河）需要用毛巾大力擦干以在寄生虫侵入皮肤前清除它们。
合理处理尿液和粪便可减少感染的可能。
流行区的成年人对再感染的抵抗力比儿童强，提示存在获得性免疫的可能性。
使用吡喹酮以社区或学校为基础的大规模治疗，教育项目和软体动物杀灭剂以减少蜗牛种群，用于控制流行地区的血吸虫病。
疫苗的开发正在进行中。
关键点
Schistosoma血吸虫是唯一一种通过皮肤侵入人体的吸虫；全球超2.3亿人感染。
当尾蚴穿透皮肤时，它们失去分叉的尾巴，变成血吸虫，通过血流到达肝脏，并在那里成熟。 成年后，他们在肠道静脉或泌尿生殖道的静脉丛中迁移到最终的家。
肝内的虫卵引发肉芽肿反应，可导致纤维化和门脉高压，脾肿大，食道静脉曲张和呕血。
在肠道的虫体可引起出血性腹泻，而在膀胱生物可以引起血尿，慢性膀胱炎。
治疗药物为吡喹酮。
为了防止感染，避免接触流行区的疫水。
血吸虫引起的皮炎
尾蚴性皮炎是一种皮肤病，也称为挖蛤痒或游泳者痒，当人类体内无法发育的血吸虫物种在接触受污染的淡水或半咸水时，渗入皮肤时会发生。
感染鸟和哺乳动物而不是人类的血吸虫的Schistosoma 尾蚴可钻入人的皮肤。虽然它们不能在人体内发育，但人体可被致敏，并在渗透部位发生瘙痒性斑丘疹或水泡性皮肤病变。皮肤病变可伴有全身性发热反应，持续5~7日后可自行消退。
尾蚴性皮炎可见于世界各地。在北美洲，海水相关性血吸虫皮炎（挖蛤者痒病）可见于大西洋、波斯湾、太平洋和夏威夷沿岸，在科德角的泥泞地也常见。淡水血吸虫性皮炎（游泳者痒病）常见五大湖流域。
尾蚴性皮炎的诊断主要依靠临床表现。大部分的病例无需药物治疗。
尾蚴性皮炎主要应用冷敷、碳酸氢钠或止痒剂进行对症治疗。也可局部应用激素治疗。