犬弓蛔虫生活史
1.T. canis（犬弓蛔虫）生命史通常涉及狗；人类只是偶然被感染。未受精的虫卵通过狗（终宿主）的粪便排出。
2.在外部环境中，卵受精并具有传染性。
3.在卵被狗食用后，它们孵化并释放幼虫，随后穿透肠壁。
4.在幼犬中，幼虫通过肺和支气管移动。幼虫被咳出，咽下然后回到小肠，在那里它们发育成熟。成年雌虫将卵置入小肠中。尽管大狗可能以同样的方式感染，但幼虫更易在组织中形成包囊。
5.在妊娠晚期的雌性犬只中，囊包阶段会被重新激活，并通过胎盘或乳腺途径感染幼犬。
6.最后，成虫定居于幼犬（环境污染的主要来源）的小肠中。
7.T. canis（犬弓蛔虫）也可以通过摄入中间宿主而传播。卵被小型哺乳动物（如兔子）摄入后，孵化成幼虫，幼虫穿透肠壁并迁移到各种组织中形成包囊。
8.当犬摄入这些宿主后，幼虫在小肠中发育为可产卵的成虫，生活史得以完成。
9–10.人类是偶然宿主，通过摄入被污染土壤中的感染性虫卵或受感染的转运宿主而感染。被摄入后，卵孵化为幼虫。
11. 幼虫穿透肠壁，然后通过血液循环进入很多组织（比如肝、心脏、肺、大脑、肌肉和眼睛）。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.