弓蛔虫病是由一种一般仅感染动物的线蛔虫的幼虫感染人体所致的疾病。症状包括发热、厌食、肝脾大、皮疹、肺炎、哮喘或视力受损。诊断主要通过酶联免疫法检测。治疗药物为阿苯达唑或甲苯达唑。严重病例或眼部受累可加用皮质类固醇。
（参见寄生虫感染。）
弓形虫病的病理生理学
犬弓蛔虫、猫弓蛔虫Toxocara canis, T. cati和其他动物弓蛔虫的虫卵在土壤中成熟，并感染狗、猫和其他动物。 人类可因摄入感染动物粪便污染物中的虫卵或其他转移宿主未经充分烹饪（如兔子）而感染。虫卵在人类肠道中孵化。幼虫穿透肠壁后移行到肝、肺、中枢神经系统（CNS）、眼或其他组织。组织损伤是由寄生虫及其引起的局部免疫反应引起的。
这些蚴虫通常不能在人体内完成其发育，但可存活数月。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
弓形虫病的症状和体征
内脏幼虫移行症
内脏幼虫移行症根据受累的器官不同可有发热、厌食、肝脾肿大、皮疹、肺炎和哮喘样症状。其他蠕虫的幼虫包括直纹贝蛔虫 Baylisascaris procyonis、圆线虫Strongyloides spp和 并殖吸虫Paragonimus，当它们在组织中迁移时，会引起类似的症状和体征。
VLM最多见于有食土癖史的2~5岁的儿童或摄入粘土的成人。
如果不再摄入虫卵，本病可在6~18个月内自愈。由脑部或心脏侵犯而导致的死亡极少发生。
眼幼虫移行症
眼幼虫移行症（OLM），也称眼弓形虫病，通常是单侧的，一般无或仅有非常轻微的全身症状。OLM病变最主要的是针对蚴虫的肉芽肿性炎，可导致葡萄膜炎和/或脉络膜视网膜炎。 结果，视力可能受损或丧失。
OLM发生于大龄儿童而在年轻成人中很少见。病变与视网膜神经胶质瘤或其他眼内的肿瘤难以鉴别。
弓形虫病的诊断
抗体的酶免疫测定 弓形目 加上临床发现
弓形虫病可根据临床、流行病学和血清学结果作出诊断。
为了 内脏幼虫移行症（VLM）， 酶免疫分析 (EIA) 检测抗体 Toxocara 建议确诊。 异凝集素可能升高，但特异性差。 CT 或 MRI 可显示多个、边界不清的 1.0 至 1.5 厘米椭圆形病灶散布于肝脏或胸部有边界不清的胸膜下结节。
高丙球蛋白血症、白细胞增多和显著的嗜酸性细胞增高在VLM中很常见。
肝脏或其他受累器官的活检可发现嗜酸性肉芽肿反应，组织切片中很难找到幼虫，活检的虫体检获率也很低。粪检无价值。
为了 眼幼虫移行症（OLM）， 眼科专业知识对于诊断至关重要。肉芽肿反应表现为视网膜后极或周边的椭圆形白色病变。一些患者表现为眼内炎，表现为眼睛发红、疼痛，伴有弥漫性眼内炎症。
抗弓形目 抗体的存在和特征性眼科检查结果有助于区分 OLM和视网膜母细胞瘤 并防止不必要的眼球摘除手术。 不幸的是反弓形目 OLM 患者的抗体滴度可能很低或检测不到。
治疗弓形虫病
阿苯达唑或甲苯达唑
对症治疗
无症状患者和症状轻微的内脏幼虫移行症（VLM）患者不需要驱虫治疗，因为感染通常是自限性的。
中到重症患者应用阿苯达唑400mg po bid 共5天或甲苯达唑100~200mg po bid 共5天，但最佳疗程还未确定。
抗组胺药可能足以帮助缓解轻微的瘙痒和皮疹症状。皮质类固醇（强的松20至40 mg，每天口服一次，持续1个月或更长时间，如果需要，然后逐渐减少）适用于症状严重的患者，以减轻炎症。
眼科专业知识对于治疗眼幼虫移行症 (OLM) 至关重要。局部和口服皮质类固醇用于减轻眼内炎症。 驱虫疗法的作用尚不确定。 阿苯达唑与皮质类固醇一起使用可能会减少复发，但没有关于最佳剂量和治疗持续时间的比较数据，也没有证据表明阿苯达唑可改善视力结果。不幸的是，几乎所有患者都有视力障碍。
可用激光光凝疗法杀死视网膜中的幼虫。在某些情况下已使用冷冻手术或手术玻璃体切除术。
预防弓蛔虫病
在美国，犬弓蛔虫T. canis的感染率非常普遍,猫弓蛔虫T. cati感染较为少见。而猫弓蛔虫的感染则要少得多，但两者均应进行正规驱虫。应设法避免与被动物粪便污染的土和沙的接触。沙箱应该被填埋。
关键点
犬弓蛔虫 Toxocara canis的生活史往往有狗的参与，而人类仅在个别情况下感染发病。人类可因摄入感染动物粪便污染物中的虫卵或其他转移宿主（如兔子）而感染。
在人体中，犬弓蛔虫引起2个主要综合征：内脏幼虫迁徙（其根据感染器官引起相应的症状）和眼部幼虫迁徙（通常不引起或症状轻微，但可导致视力受损或丧失）。
基于临床表现和针对 Toxocara 抗原的酶免疫分析进行确诊。
大多数内脏幼虫移行症的病例是自限性的，不需要治疗，但如果需要，可以使用以下药物：阿苯达唑或甲苯达唑治疗中度至重度症状；轻症可用抗组胺药，重症可用皮质类固醇。
对于眼部幼虫移行，全身和局部类固醇，有时使用阿苯达唑，并根据情况使用激光疗法、冷冻疗法或外科手术。
对狗和猫驱虫有助于预防犬弓蛔虫感染。