犬弓蛔虫、猫弓蛔虫Toxocara canis, T. cati和其他动物弓蛔虫的虫卵在土壤中成熟，并感染狗、猫和其他动物。 人类可因摄入感染动物粪便污染物中的虫卵或其他转移宿主未经充分烹饪（如兔子）而感染。虫卵在人类肠道中孵化。幼虫穿透肠壁后移行到肝、肺、中枢神经系统（CNS）、眼或其他组织。组织损伤是由寄生虫及其引起的局部免疫反应引起的。

这些蚴虫通常不能在人体内完成其发育，但可存活数月。