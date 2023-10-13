Toxoplasma gondii（刚地弓形虫）生活史
1.卵囊随猫的粪便排出。卵囊大量排出，但通常只持续1-2周。卵囊需要1-5天产生孢子并成为感染性卵囊。猫通过摄入带孢子的卵囊再次感染。
2.土壤、水、植物材料或猫砂都可能会被卵囊污染。自然界中的中间宿主（如鸟类、啮齿动物、野生猎物以及供人类食用的养殖动物）在摄入感染性物质后也可能被感染。
3.卵囊在摄入后不久发育成速殖子。速殖子遍布全身并在神经、眼睛和肌肉组织中形成组织囊肿。
4.猫在食用含有组织囊肿的中间宿主后被感染。猫也可能因摄入孢子化卵囊而直接受到感染。
5.为人类食用而饲养的动物和野生动物也可能在摄入环境中已孢子化的卵囊后感染组织囊肿。
6.人类可以通过摄入含有组织囊肿的未煮熟的肉而受到感染。
7.人类可以通过摄入被猫粪便或其他粪便污染的材料（例如土壤）污染的食物或水，或接触宠物猫的猫砂而被感染。
8.极少数情况下，人类感染是由输血或器官移植引起的。
9.很少发生从母亲到胎儿的经胎盘传播。
10.在人类宿主中，寄生虫形成组织囊肿，最常见于骨骼肌、心肌、脑及眼部；这些囊肿可在宿主一生中保持静止状态，并在宿主免疫功能低下时重新激活。
11.先天性弓形虫病的诊断可以通过使用 PCR 等分子方法检测羊水中刚地弓形虫 DNA 来进行。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.