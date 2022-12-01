T. gondii刚地弓形虫普遍存在于鸟类和哺乳动物。这种专性细胞内寄生虫在任何有核细胞的细胞质内以速殖子的形式入侵并无性繁殖（见图弓形虫的生命周期）。 当宿主产生免疫力时，速殖子停止增殖并形成组织包囊，包囊可维持休眠状态数年，尤其是在大脑、眼睛和肌肉组织中。在包囊中休眠的Toxoplasma被称作裂殖子。

T. gondii的有性繁殖只发生在猫的肠道内；产生的卵囊经粪便传播，在潮湿的土壤中传染性可保持数月。

Toxoplasma gondii弓形虫生活史

感染途径包括

摄入卵囊

摄入组织包囊

经胎盘传播

输血或器官移植传播

摄入猫粪中的卵囊是最常见的经口感染方式。吃生的或未煮熟的含有组织包囊的肉也可发生感染，最常见的是羔羊肉和猪肉，牛肉少见。

在摄入卵囊或者组织包囊后，弓形虫则被释放并播散到整个人体。这种急性感染可刺激保护性的免疫，并且在许多器官形成组织包囊。而这些组织包囊可以重新激活致病，尤其是在免疫力低下的患者。 未使用抗生素预防的艾滋病患者中30%~40%可发生弓形虫病再激活，但由于甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑的广泛预防性使用，已显著降低了Pneumocystis的发病率。

若母亲在怀孕期间被感染或因免疫抑制而激活以前的感染，可经胎盘传给胎儿。在感染弓形虫并在怀孕前产生免疫力的具有免疫功能的母亲中，弓形虫传播给胎儿的情况极为罕见。

血清学阳性的供体，可通过输血（全血或白细胞）或器官移植将弓形虫传给受体。

其他方面健康的人，先天性或获得性感染可在眼睛中重新激活。在健康人群中，非眼部的再激活非常罕见。过去感染可对再次感染产生抵抗力。