4.它们分化成为锥鞭体，然后突破细胞进入血液。血液中的锥鞭毛体可以感染多种组织；在那里，它们转化为细胞内无鞭毛体并导致有症状的感染。在血液中，锥鞭体，不像非洲锥体虫，并不繁殖。只有当寄生虫进入其他细胞或被其他带菌者吸食的时候才会继续繁殖。