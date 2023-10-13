Trypanosoma cruzi(克氏锥虫)生命周期
1.在吸血时，受感染的锥蝽亚科昆虫（或接吻虫）会在叮咬伤口附近通过其粪便释放锥鞭毛体。
2. 锥鞭体通过伤口或完整的粘膜（比如结膜）进入宿主。在宿主中，锥鞭体入侵接种旁的细胞，在那儿，它们分别变为细胞内无鞭毛体。
3.无鞭毛体通过二分裂繁殖。
4.它们分化成为锥鞭体，然后突破细胞进入血液。血液中的锥鞭毛体可以感染多种组织；在那里，它们转化为细胞内无鞭毛体并导致有症状的感染。在血液中，锥鞭体，不像非洲锥体虫，并不繁殖。只有当寄生虫进入其他细胞或被其他带菌者吸食的时候才会继续繁殖。
5.接吻虫通过吸食含有循环寄生虫的人类或动物血液（例如浣熊、狗、负鼠）而受到感染。
6.被摄入的锥鞭毛体在带菌者的中肠中转化为表鞭毛体。
7.寄生虫在中肠中繁殖。
8.在后肠中，他们分别成为被排泄到粪便中的可感染的循环后期锥鞭毛体。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.