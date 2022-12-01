Chagas 病/恰加斯病

美洲锥虫病是克鲁兹锥虫感染，通过锥蝽亚科虫叮咬传播，或通过摄入甘蔗汁或被受感染的锥蝽亚科虫或其粪便污染的食物传播、通过输血或受感染供体的器官移植或通过母婴传播传播。锥猎蝽亚科咬伤后的初始症状表现为皮肤损伤或单侧眶周水肿。接着出现发热、全身不适、全身淋巴结肿大及肝脾肿大。数年后，20%~30%的感染患者会发生心律失常、慢性心肌病、或较少见的食管扩张及巨结肠。 艾滋病患者的皮肤或大脑可能受到影响。周围血液或被感染器官的抽吸物检测到锥虫可以明确诊断，抗体检测是敏感的并且有助于诊断。抗体检测试验是敏感而有效的。用硝呋替莫或苯硝唑治疗； 但是，抗寄生虫药物不能逆转已发生的心脏或肠道疾病的进程。

美洲锥虫病是由克鲁兹锥虫引起的。在南美洲和中美洲、墨西哥，感染会在被锥蝽亚科（重叠、亲吻或暗杀）昆虫叮咬时传播给人类，在美国很少。克鲁兹锥虫通过摄入甘蔗汁或被感染的锥蝽亚科虫或其粪便污染的食物传播，从受感染的母亲经胎盘传给胎儿，或者通过受感染的捐献者的输血或器官移植。

非人类储体包括家犬、负鼠、犰狳、老鼠、浣熊和许多其他动物。

全球约8亿人感染T. cruzi。大多数人居住在拉丁美洲，但拉丁美洲感染者中约有30万人居住在美国；其他人居住在欧洲或其他地方（见疾病控制和预防中心：流行病学和风险因素）。 由于居住条件改善，血液及器官捐献者筛查以及其他控制措施的施行，拉丁美洲的克氏锥虫感染率一直在下降。

估计在美国有 40,000 T. cruzi- 感染的育龄妇女。 据估计，他们的孩子中有 1% 到 5% 是先天性感染。

恰加斯病的病理生理学 美洲锥虫病最常见的传播方式是通过一种锥蝽亚科病毒叮咬一个受感染的人或动物，然后叮咬另一个人。已被感染的臭虫在叮咬人皮肤时，同时排泄含有发育后期锥虫的鞭毛型粪便。这种发育后期具有传染性的锥虫能穿过被叮咬过的伤口、结膜或黏膜， 寄生虫在进入部位侵入巨噬细胞，转化为无鞭毛体，通过二元裂变繁殖；无鞭毛体发育成锥鞭毛体，进入血流和组织间隙，并感染其他细胞。网状内皮细胞、心肌、骨骼肌及神经系统经常被感染。 Trypanosoma cruzi锥虫生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

恰加斯病的症状和体征 T. cruzi 感染分为三个阶段： 急性

慢性不确定

慢性 通常潜伏期过后出现急性感染，在潜伏（慢性不确定）期可能无症状或直接进展为慢性疾病。 免疫抑制可能会重新激活感染，导致高寄生虫血症和某些人的皮肤或脑损伤。 急性感染 在流行区经常暴发儿童的急性T. cruziT. cruzi感染，并且可不表现任何症状。即使有症状者，通常也是在被感染后1～2周出现。在皮肤入口处出现硬结红斑（南美洲锥虫结节）。当锥虫从结膜侵入时，会出现单侧眶周及眼睑水肿、结膜炎及耳前淋巴结肿大，被称为Romana征（罗曼尼亚征）。 Romaña征 图片 CDC image courtesy of the WHO/TDR Image Library. 极少部分人可由于并发急性心肌炎导致急性心衰或急性脑膜炎而导致死亡。另有部分患者，不经治疗症状就会消退。 Chagas病主要发生在免疫功能低下的患者，如艾滋病患者，病情可较严重，但是表现并不典型，可出现皮肤损害，罕见环形增强的脑部病变。 先天性感染 大多无症状，但有 10% 至 40% 的病例会出现非特异性表现，包括早产、低出生体重、发热、肝脾肿大、贫血和血小板减少症。极少数情况下，暴发性疾病会导致死亡。在大多数先天性感染中，即使不进行治疗，急性感染的迹象也会消失。 慢性不确定 慢性不确定感染的患者为寄生虫学和/或血清学有 T. cruzi 感染的证据，既没有症状和体征的异常，心电图、心律长条图，心脏超声检查，胸部X光检查也没有心脏或胃肠道受累的证据。 许多感染患者当他们献血时通过筛选酶联免疫血测定法（ELISA）和放射免疫沉淀法确证试验（RIPA）被确认。 慢性心脏或肠道受累 经过几年或几十年的慢性不确定期后，20％～30％的患者可发展为慢性Chagas病。寄生虫可能存在于慢性疾病中，自身免疫反应也可能导致器官损伤。主要表现为： 心脏

胃肠道 心脏疾病 通常表现为传导异常，包括右束支传导阻滞或左前束支传导阻滞。慢性心肌病通常伴随所有腔室的弛缓扩张、心尖室壁瘤及传导系统阻滞。患者可出现室性心律失常、血栓栓塞或传导阻滞，并因此引起心衰、晕厥甚至猝死。心电图表现为右束支或完全性房室传导阻滞。 胃肠道疾病症状类似失迟缓症或巨结肠病。Chagas巨食管病主要表现为吞咽困难，并可引起吸入性肺炎及严重营养不良。Chagas巨结肠病会导致持续性顽固性便秘或小肠扭转。

恰加斯病的诊断 血液涂片（薄或厚）或组织的光学显微镜检查（急性Chagas病）

经第二次血清学筛查试验确定

基于聚合酶链反应的检测 Chagas病急性期，患者周围血液中存在大量锥虫，薄层或厚层涂片很容易发现。 相反，在潜伏感染或慢性疾病期间血液中几乎没有寄生虫存在。 急性期Chagas病也可通过淋巴结或心脏组织活检来确诊。 在有免疫活性的慢性Chagas病患者中，常采用血清学检测方法，如间接荧光抗体（IFA）、酶免疫测定（EIA）或酶联免疫吸附试验（ELISA）检测T. cruzi抗体。 血清学检测是敏感的，但利什曼病或其他疾病患者可能产生假阳性结果。 因此初次得到阳性检测结果后会进行一个或多个不同的试验（在美国通常是放射免疫沉淀试验[RIPA]），或者对血液涂片或组织样本进行光学显微镜检查来确认诊断。 血清学检查也用于美国和流行地区的献血者T. cruzi筛查。 当寄生虫血症水平可能很高时，如急性Chagas病、经胎盘传播（先天性）Chagas病，或通过输血、移植或实验室接触传播后，可采取基于聚合酶链反应（PCR）的检测。 在流行地区，已采用异种诊断；该诊断方法涉及检测实验室中培养的锥猎蝽亚科昆虫的肠内容物，这些昆虫在一名被认为患有南美锥虫病的患者身上吸了血。 慢性Chagas病患者的辅助检测 一旦确诊Chagas病，应根据结果进行以下检查： 对于证实 T. cruzi 感染的无症状患者应该进行心电图和心律长条图和胸部X光的检测。

筛查试验发现可能有心脏异常或患者的症状提示心脏病，应进行心脏超声检查。

吞咽困难或其他胃肠道症状或表现：胃肠道（GI）造影和/或内镜检查。

恰加斯病的治疗 苯硝唑或硝呋莫司

支持治疗 用抗寄生虫药物治疗急性Chagas病的方法如下： 迅速降低寄生虫血症

缩短临床病程

降低死亡风险

减少疾病慢性化的可能性 抗寄生虫药物治疗适用于所有急性、先天性或复发性美洲锥虫病以及18岁以下儿童的慢性不确定性感染。 患者年龄越小，治疗开始时间越早，越有可能治愈寄生虫病。 随着感染持续时间的延长，治疗效果下降，成人更可能出现不良反应。治疗适用于18 岁以下的T. cruzi-感染儿童。 建议 18 到 50 岁的人使用，除非他们有晚期心脏或胃肠 (GI) 疾病的证据。 对年龄＞50岁的患者，要基于潜在风险和收益进行个性化治疗。 一旦出现晚期心脏或胃肠道疾病的迹象，不推荐使用抗寄生虫药物。 支持治疗主要包括心衰的治疗、置入起搏器及抗心律失常药的使用、心脏移植、食管扩张术、食管括约肌下端的肉毒杆菌毒素注射及巨结肠症的胃肠道外科手术治疗等。 唯一有效的抗寄生虫药是 苄硝唑： 成人及12岁以上儿童：2.5～3.5mg/kg，口服，每日2次，疗程60天； 12岁及12岁以下儿童2.5-3.75mg/kg，口服，每日2次，疗程60天。

硝呋噻氧：≥ 17岁的患者2～2.5mg/kg，口服，每日4次，疗程90天； 11～16岁儿童3～3.75mg/kg，口服，每日4次，疗程90天； 1～10岁儿童4～5mg/kg，口服，每日4次，疗程90天； 苄硝唑一般耐受性较好，疗程较短。 苯硝唑和硝呋莫司均具有显着的毒性，并且随着年龄的增长而增加。 治疗禁忌症包括严重的肝肾疾病。幼儿通常比成人更能耐受治疗。当妇女在怀孕期间被诊断出患有恰加斯病时，治疗通常会推迟到分娩后，如果婴儿被感染，则随后接受治疗。 苯硝唑的常见不良反应包括过敏性皮炎、厌食症、体重减轻、周围神经病变和失眠。 硝呋莫司的常见不良反应有厌食、恶心、呕吐、体重减轻、多发性神经病、头痛、头晕和眩晕。 建议孕妇或哺乳期妇女不要使用这些药物。

预防恰加斯病 砌水泥墙、更换茅草屋顶或者在房间里反复地喷洒杀虫剂可以控制锥蝽亚科臭虫。旅行者的感染很少见，可以通过不睡在土坯住宅中来避免，如果无法避免睡在这种住宅中，则可以使用蚊帐。 另一项预防措施是避免使用新鲜的甘蔗汁或其他可能被污染的食物。 在怀孕前筛查和治疗高危育龄妇女可降低先天性感染的可能性。 自2006年开始，美国对许多流行地区的献血者和器官捐赠者进行筛查，以预防与输血和器官移植相关的Chagas病。