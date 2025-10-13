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特定类型癌症的 5 年生存率

特定类型癌症的 5 年生存率

类型

5 年生存率 (%)

急性淋巴细胞白血病（儿童和成人）

72.0

急性髓系白血病

31.9

膀胱

78.4

骨和关节

68.2

脑和其他神经系统

33.4

乳房（女性）

91.1

宫颈

67.4

慢性淋巴细胞白血病

88.5

慢性髓系白血病

70.0

结肠和直肠

65.0

食道

21.6

霍奇金淋巴瘤

88.9

肾脏和肾盂

78.1

61.5

肝和肝内胆管

21.7

肺和支气管

26.7

黑色素瘤

94.1

骨髓瘤

61.1

非霍奇金淋巴瘤

74.3

口腔和咽

69.0

卵巢

50.9

胰腺

12.8

前列腺

97.5

软组织（包括心脏癌）

65.9

小肠

70.2

36.4

睾丸

95.0

甲状腺

98.4

子宫

80.8

外阴

69.6

Data from the United States National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End-Results Program.https://seer.cancer.gov/statistics/ .此处数据代表2014-2020年的5年相对生存率。

Data from the United States National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End-Results Program.https://seer.cancer.gov/statistics/ .此处数据代表2014-2020年的5年相对生存率。

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