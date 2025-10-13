特定类型癌症的 5 年生存率
类型
5 年生存率 (%)
急性淋巴细胞白血病（儿童和成人）
72.0
急性髓系白血病
31.9
膀胱
78.4
骨和关节
68.2
脑和其他神经系统
33.4
乳房（女性）
91.1
宫颈
67.4
慢性淋巴细胞白血病
88.5
慢性髓系白血病
70.0
结肠和直肠
65.0
食道
21.6
霍奇金淋巴瘤
88.9
肾脏和肾盂
78.1
喉
61.5
肝和肝内胆管
21.7
肺和支气管
26.7
黑色素瘤
94.1
骨髓瘤
61.1
非霍奇金淋巴瘤
74.3
口腔和咽
69.0
卵巢
50.9
胰腺
12.8
前列腺
97.5
软组织（包括心脏癌）
65.9
小肠
70.2
胃
36.4
睾丸
95.0
甲状腺
98.4
子宫
80.8
外阴
69.6
Data from the United States National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End-Results Program.https://seer.cancer.gov/statistics/ .此处数据代表2014-2020年的5年相对生存率。