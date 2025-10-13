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急性生理学评估和慢性健康评价（APACHE）II 评分系统*

急性生理学评估和慢性健康评价（APACHE）II 评分系统*

生理参数†

分值

+4

+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

+4

1

核心温度（°C）

41°

39~40.9°

38.5~38.9°

36~38.4°

34~35.9°

32~33.9°

30~31.9°

29.9°

2

平均动脉压（mmHg）

160

130–159

110–129

70–109

50–69

49

3

心率（次/min）

180

140–179

110–139

70–109

55–69

40–54

39

4

呼吸频率（机械或非机械通气）

50

35–49

25–34

12–24

10–11

6–9

5

5

氧合：a) 当FiO2 0.5时：采用A-aDO2

500

350–499

200–349

< 200

b) 当FiO2 < 0.5时：采用PAO2（mm Hg）

> 70

61–70

55–60

< 55

6

动脉血pH

7.7

7.6~7.69

7.5~7.59

7.33~7.49

7.25~7.32

7.15~7.24

<7.15

7

血清钠（mmol/L 或者 mEq/L)

180

160–179

155–159

150–154

130–149

120–129

111–119

110

8

血清钾（mmol/L 或 mEq/L）

7

6~6.9

5.5~5.9

3.5~5.4

3~3.4

2.5~2.9

<2.5

9

血清肌酐（micromol/L 或者 mg/dL）；急性肾功能衰竭患者的分值加倍

3.5

2~3.4

1.5~1.9

0.6~1.4

<0.6

10

血细胞比容 (%)

60

50~59.9

46~49.9

30~45.9

20~29.9

< 20

11

白细胞（以 1000 为单位）

40

20~39.9

15~19.9

3~14.9

1~2.9

< 1

12

格拉斯哥昏迷评分（GCS）

GCS分数=15-实际GCS分值 (见表 格拉斯哥昏迷评分)

急性生理学评分即12项参数得分的总和。

年龄<44岁加0分，45~54岁加2分，55~64岁加3分，65~74岁加5分，75岁加6分。

加慢性健康评分：免疫低下或有严重器官功能不全史的择期术后患者加2分；免疫低下或有严重器官功能不全史的非手术患者或急诊术后患者加5分。‡

(13)§

血清碳酸氢盐（静脉血–mmol/L 或者 mEq/L）

52

41–51.9

32–40.9

22–31.9

18–21.9

15~17.9

< 15

*APACHE II评分=急性生理学评分+年龄分值+慢性健康分值。最低分=0；最高分=71。院内死亡危险性随分值增加而增加。

†选取最近24小时内最差值。

‡慢性健康状态：器官功能不全（如：肝脏、心血管、肾脏、肺）或入院前已存在的免疫低下状态。

§选择性参数，仅限在无动脉血气分析时使用。

A-a DO2 = 肺泡-动脉氧梯度；FIO2 = 吸入氧浓度。

Adapted from Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: A severity of disease classification system.Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.

*APACHE II评分=急性生理学评分+年龄分值+慢性健康分值。最低分=0；最高分=71。院内死亡危险性随分值增加而增加。

†选取最近24小时内最差值。

‡慢性健康状态：器官功能不全（如：肝脏、心血管、肾脏、肺）或入院前已存在的免疫低下状态。

§选择性参数，仅限在无动脉血气分析时使用。

A-a DO2 = 肺泡-动脉氧梯度；FIO2 = 吸入氧浓度。

Adapted from Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: A severity of disease classification system.Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.

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