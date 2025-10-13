急性生理学评估和慢性健康评价（APACHE）II 评分系统*
生理参数†
分值
+4
+3
+2
+1
0
+1
+2
+3
+4
1
核心温度（°C）
≥ 41°
39~40.9°
—
38.5~38.9°
36~38.4°
34~35.9°
32~33.9°
30~31.9°
≤ 29.9°
2
平均动脉压（mmHg）
≥ 160
130–159
110–129
—
70–109
—
50–69
—
≤ 49
3
心率（次/min）
≥ 180
140–179
110–139
—
70–109
—
55–69
40–54
≤ 39
4
呼吸频率（机械或非机械通气）
≥ 50
35–49
—
25–34
12–24
10–11
6–9
—
≤ 5
5
氧合：a) 当FiO2 ≥ 0.5时：采用A-aDO2
≥ 500
350–499
200–349
—
< 200
—
—
—
—
b) 当FiO2 < 0.5时：采用PAO2（mm Hg）
—
—
—
—
> 70
61–70
—
55–60
< 55
6
动脉血pH
≥7.7
7.6~7.69
—
7.5~7.59
7.33~7.49
—
7.25~7.32
7.15~7.24
<7.15
7
血清钠（mmol/L 或者 mEq/L)
≥ 180
160–179
155–159
150–154
130–149
—
120–129
111–119
≤ 110
8
血清钾（mmol/L 或 mEq/L）
≥ 7
6~6.9
—
5.5~5.9
3.5~5.4
3~3.4
2.5~2.9
—
<2.5
9
血清肌酐（micromol/L 或者 mg/dL）；急性肾功能衰竭患者的分值加倍
≥3.5
2~3.4
1.5~1.9
—
0.6~1.4
—
<0.6
—
—
10
血细胞比容 (%)
≥ 60
—
50~59.9
46~49.9
30~45.9
—
20~29.9
—
< 20
11
白细胞（以 1000 为单位）
≥ 40
—
20~39.9
15~19.9
3~14.9
—
1~2.9
—
< 1
12
格拉斯哥昏迷评分（GCS）
GCS分数=15-实际GCS分值 (见表 格拉斯哥昏迷评分)
急性生理学评分即12项参数得分的总和。
年龄<44岁加0分，45~54岁加2分，55~64岁加3分，65~74岁加5分，≥75岁加6分。
加慢性健康评分：免疫低下或有严重器官功能不全史的择期术后患者加2分；免疫低下或有严重器官功能不全史的非手术患者或急诊术后患者加5分。‡
(13)§
血清碳酸氢盐（静脉血–mmol/L 或者 mEq/L）
≥ 52
41–51.9
—
32–40.9
22–31.9
—
18–21.9
15~17.9
< 15
*APACHE II评分=急性生理学评分+年龄分值+慢性健康分值。最低分=0；最高分=71。院内死亡危险性随分值增加而增加。
†选取最近24小时内最差值。
‡慢性健康状态：器官功能不全（如：肝脏、心血管、肾脏、肺）或入院前已存在的免疫低下状态。
§选择性参数，仅限在无动脉血气分析时使用。
A-a DO2 = 肺泡-动脉氧梯度；FIO2 = 吸入氧浓度。
Adapted from Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: A severity of disease classification system.Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.