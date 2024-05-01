在对危及生命的紧急事件进行评估，且患者状态趋于稳定之后，需要对患者进行进一步的全面检查，并询问主要病史。如果只能进行有限的对话，应该收集涵盖“AMPLE”的重要信息：

A llergies（过敏史）

M edications（药物应用史）

P ast medical history（既往史）

L ast meal（最近一次食物史）

Events of the injury（外伤事件经过）

病人完全宽衣后，需从头至脚进行体格检查，包括所有体表孔洞和对首次检查区域的进一步详细检查。检查所有软组织是否损伤或肿胀，所有骨骼是否有压痛，以及关节的运动范围（除存在明显骨折和异常形态以外）等。

在无明确泌尿道损伤（尿道口出血，会阴部瘀斑）的严重外伤和昏迷患者，需要留置导尿管。 插管的、严重受伤的患者通常也会放置口胃管。

开放性伤口上可覆盖消毒纱布，清创和修补需在完成初步评估和更严重的伤口处理以后进行。临床有明显的脱位和变形，或神经系统损伤者，须在严重外伤处理后进行摄片和复位。

明显或怀疑骨折者应给予夹板固定，然后进行严重外伤全面评估和影像学检查。临床上明显的不稳定骨盆骨折可用商用骨盆粘合剂或床单固定，以帮助闭合骨盆空间并减少出血；严重出血可能需要紧急血管造影栓塞、手术固定或直接手术控制。

对怀孕的创伤病人, 首要任务是稳定孕妇，这也是确保胎儿稳定的最佳方法。如孕妇遭受严重创伤或出现妊娠并发症（如胎心异常、阴道出血、宫缩）时，应立即请产科医生会诊。孕龄≥20周时，可在脐部或脐部以上处触及宫底，且宫底大到足以压迫下腔静脉；因此，平卧位固定可能会阻碍静脉回流并导致低血压。可以手动将子宫推向患者左侧，或者将整个背板向左倾斜以缓解压迫。如果妊娠 ≥ 20 周的孕妇发生心脏骤停，且复苏失败，应在心脏骤停后 4 分钟内开始剖宫产（复苏性子宫切开术），并在 5 分钟内分娩胎儿（2）。