抗疟药不良反应和禁忌证
药物
不良反应
禁忌证
蒿甲醚/本芴醇
头痛，厌食、头晕、乏力（通常为轻度）
苯芴醇可导致QT间期延长
对蒿甲醚/本芴醇过敏
妊娠期间，如果潜在益处超过对胎儿的潜在风险，可以使用。这种情况通常发生在妊娠中期和晚期，可能也包括早期。
使用预防甲氟喹
青蒿琥酯
虚弱，厌食（通常较轻）
延迟溶血; 治疗后4周应监测血红蛋白水平
对青蒿琥酯过敏
妊娠期可在潜在获益大于对胎儿潜在风险时使用，此适用于大多数需行肠外抗疟治疗的重症疟疾患者。
阿托伐醌－白乐君
胃肠道不适（腹痛、恶心、呕吐、腹泻）、头痛、头晕、皮疹、瘙痒
由于孕期安全性数据不足，不建议孕妇使用
超敏反应、哺乳*、严重肾功能损害（肌酐清除率<30mL/min）
氯喹
羟氯喹
胃肠道反应、头痛、头晕、视物模糊、皮疹或瘙痒、牛皮癣加重、血液恶液质、脱发、心电图改变包括QTc间期延长、视网膜病变、精神病（罕见）
超敏反应、视网膜或视野障碍，或可能导致 QTc 间期延长和心律失常的潜在药物相互作用。
克林霉素
低血压、骨髓毒性、肾功能障碍、皮疹、黄疸、耳鸣、Clostridium difficile（艰难梭菌）感染（假膜性肠炎）
超敏反应
多西环素
胃肠道不适、光敏性、阴道念珠菌病、C. difficile（艰难梭菌）感染、糜烂性食管炎
怀孕
年龄<8岁的儿童
氯氟菲醇
PR和QT间期延长、心律失常、低血压、胃肠道反应、眩晕、精神改变、惊厥、猝死
孕期（只有对胎儿利大于弊的时候才使用）
心脏传导缺陷、家族性QT间期延长、合用影响QT间期的药物、超敏反应
甲氟喹
恶梦、神经精神症状、头晕、眩晕、精神错乱、精神病、惊厥、窦性心动过缓、胃肠道反应
超敏反应、癫痫病史或精神障碍史、心脏传导紊乱或心律失常、同时使用可能延长心脏传导的药物（例如，β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、奎宁、奎尼丁、氟哌啶醇）、需要良好协调性和空间辨别能力且眩晕可能危及生命的职业
奎宁
胃肠道反应、耳鸣、视觉异常、过敏反应、精神改变、心律失常、心脏毒性
超敏反应、G6PD 缺乏症、视神经炎、耳鸣、怀孕（相对禁忌症）、既往奎宁不良反应（持续心电图、血压 [静脉给药时] 和血糖监测推荐）
奎尼丁
心律失常、QRS波群增宽、QTc间期延长、低血压、低血糖
超敏反应、血小板减少症（推荐心电监护、血压和血糖监测）
治疗前48小时内接受>40mg/kg的奎宁或在12小时前接受1剂甲氟喹的患者无需负荷剂量
伯氨喹
G6PD缺乏者可出现严重的血管内溶血、胃肠道反应、白细胞减少、正铁血红蛋白尿
同时使用奎纳克林或可能引起溶血或骨髓抑制的药物、G6PD缺乏症、妊娠期（因胎儿G6PD状态未知）
乙胺嘧啶－磺胺多辛
多形性红斑、Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症、荨麻疹、剥脱性皮炎、血清病、肝炎、惊厥、精神改变、胃肠道反应、口炎、胰腺炎、骨髓毒性、溶血、发热、肾病
超敏反应、叶酸缺乏性贫血、≤2个月的婴儿、妊娠、哺乳
他非诺喹
G6PD缺乏症患者的严重血管内溶血、精神反应、高铁血红蛋白血症、胃肠道反应、超敏反应
G6PD缺乏症，妊娠（由于胎儿的G6PD状态不明），母乳喂养（除非孩子已知G6PD正常），精神病，已知超敏反应
年龄<16岁的儿童
* 孕妇和哺乳期患者不应服用阿托伐醌/氯胍。白乐君可通过人的乳汁排出；而阿托伐醌是否可通过人的乳汁排出尚不明确。对于<5kg的儿童，该药的安全性和有效性尚未被证实。
G6PD=葡萄糖6-磷酸脱氢酶