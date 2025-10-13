治疗便秘药物
药物
一些不良反应
纤维素类*
麦麸
腹胀、胀气、铁和钙吸收不良
车前子
腹胀、胀气
甲基纤维素
腹胀感轻于其余纤维素制剂。
聚卡波非钙
腹胀、胀气
粪便软化剂
多库酯钠
对严重便秘无效
甘油
直肠刺激
矿物油
脂性肺炎、脂溶性维生素吸收不良、脱水、大便失禁
渗透性泻药
山梨醇
一过性腹部痉挛、肠胀气
乳果糖
同山梨醇
聚乙二醇
大便失禁（与剂量相关）
镁
镁中毒、脱水、腹部绞痛、大便失禁、腹泻
磷酸钠
罕见致急性肾衰竭病例
刺激性泻药
蒽醌类
腹部绞痛、脱水、结肠黑变病、吸收不良，可能损伤肠壁内神经。
双乙酰氧苯基甲基吡啶
大便失禁、低钾血症、腹部绞痛、每日使用栓剂，可致直肠烧灼感
鲁比前列酮†‡
恶心，尤其是空腹和头痛
普鲁必利†
头痛、腹痛、抑郁和自杀的风险增加
促分泌剂
普卡那肽†
头晕，罕见的尿路感染
利那洛肽†
腹痛、胀气
禁用于 2 岁以下儿童和已知或疑似有机械性胃肠道梗阻的患者
NHE3抑制剂
特纳帕诺尔†
严重腹泻、脱水、腹胀、胀气、头晕
灌肠
矿物油/橄榄油保留灌肠
大便失禁、机械性损伤
自来水灌肠剂
机械性损伤
磷酸盐制剂
直肠黏膜持续损伤、高磷血症§、机械性损伤
肥皂水
直肠黏膜持续损伤、机械性损伤
外周作用μ-阿片受体拮抗剂（PAMORAs）
阿尔维莫潘
肠梗阻患者禁用
心血管事件（例如，心肌梗塞）风险增加的可能性
甲基纳曲酮
晚期疾病患者基于体重的皮下给药
如果 3 天后没有改善，应重新开始之前的泻药治疗。
已知或疑似肠梗阻者禁用
纳尔德迈定
已知或疑似肠梗阻者禁用
纳洛西醇
已知或疑似肠梗阻者禁用
*纤维素剂量应该在数周内逐渐增加到推荐剂量。 口服纤维补充剂。
† 这种药物只能通过处方获得。
‡ 鲁比前列酮已获准长期使用。
§ 由于高磷血症的风险，肾病患者不应使用磷酸盐。
Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF.Constipation and fecal incontinence in the elderly population.Mayo Clin Proc.1996:71(1):81–92.doi: 10.4065/71.1.81; by permission.