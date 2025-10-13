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治疗便秘药物

治疗便秘药物

药物

一些不良反应

纤维素类*

麦麸

腹胀、胀气、铁和钙吸收不良

车前子

腹胀、胀气

甲基纤维素

腹胀感轻于其余纤维素制剂。

聚卡波非钙

腹胀、胀气

粪便软化剂

多库酯钠

对严重便秘无效

甘油

直肠刺激

矿物油

脂性肺炎、脂溶性维生素吸收不良、脱水、大便失禁

渗透性泻药

山梨醇

一过性腹部痉挛、肠胀气

乳果糖

同山梨醇

聚乙二醇

大便失禁（与剂量相关）

镁中毒、脱水、腹部绞痛、大便失禁、腹泻

磷酸钠

罕见致急性肾衰竭病例

刺激性泻药

蒽醌类

腹部绞痛、脱水、结肠黑变病、吸收不良，可能损伤肠壁内神经。

双乙酰氧苯基甲基吡啶

大便失禁、低钾血症、腹部绞痛、每日使用栓剂，可致直肠烧灼感

鲁比前列酮†‡

恶心，尤其是空腹和头痛

普鲁必利†

头痛、腹痛、抑郁和自杀的风险增加

促分泌剂

普卡那肽†

头晕，罕见的尿路感染

利那洛肽†

腹痛、胀气

禁用于 2 岁以下儿童和已知或疑似有机械性胃肠道梗阻的患者

NHE3抑制剂

特纳帕诺尔†

严重腹泻、脱水、腹胀、胀气、头晕

灌肠

矿物油/橄榄油保留灌肠

大便失禁、机械性损伤

自来水灌肠剂

机械性损伤

磷酸盐制剂

直肠黏膜持续损伤、高磷血症§、机械性损伤

肥皂水

直肠黏膜持续损伤、机械性损伤

外周作用μ-阿片受体拮抗剂（PAMORAs）

阿尔维莫潘

肠梗阻患者禁用

心血管事件（例如，心肌梗塞）风险增加的可能性

甲基纳曲酮

晚期疾病患者基于体重的皮下给药

如果 3 天后没有改善，应重新开始之前的泻药治疗。

已知或疑似肠梗阻者禁用

纳尔德迈定

已知或疑似肠梗阻者禁用

纳洛西醇

已知或疑似肠梗阻者禁用

*纤维素剂量应该在数周内逐渐增加到推荐剂量。 口服纤维补充剂。

† 这种药物只能通过处方获得。

‡ 鲁比前列酮已获准长期使用。

§ 由于高磷血症的风险，肾病患者不应使用磷酸盐。

Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF.Constipation and fecal incontinence in the elderly population.Mayo Clin Proc.1996:71(1):81–92.doi: 10.4065/71.1.81; by permission.

*纤维素剂量应该在数周内逐渐增加到推荐剂量。 口服纤维补充剂。

† 这种药物只能通过处方获得。

‡ 鲁比前列酮已获准长期使用。

§ 由于高磷血症的风险，肾病患者不应使用磷酸盐。

Adapted from Romero Y, Evans JM, Fleming KC, Phillips SF.Constipation and fecal incontinence in the elderly population.Mayo Clin Proc.1996:71(1):81–92.doi: 10.4065/71.1.81; by permission.

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